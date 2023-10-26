26 октября — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

В октябре 2023 года мы и весь мир отмечаем множество праздников — религиозных и международных. Запомнить все и помнить каждую дату — невозможно. Какой праздник сегодня, 26 октября, читай в нашем материале.

Не забудь поздравить всех причастных с праздником!

26 октября — какой сегодня праздник: полная подборка праздников и традиций

26 октября мир отмечает немало праздников.

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Национальный праздник Австрии

26 октября 2023 года Австрия отмечает свой национальный праздник. В этом году дата пришлась на четверг.

Начали празднование в 1965 году и посвятили его оглашению дня нейтралитета после Второй мировой войны. В тот день страну покинули последние иностранные войска, среди которых были и военные СССР, США, Великобритании и Франции.

Сегодня, 26 октября, по всей стране проводятся торжественные и официальные мероприятия. В музеях проходят бесплатные экскурсии, а посольства государства в других странах открывают свои двери для австрийцев, чтобы они смогли присоединиться к празднованию.

День интерсекс-людей

Ежегодно 26 октября в мире отмечается день интерсекс-людей. Впервые День отпраздновали в 2003 году.

Идея создания принадлежит Бетси Драйвер и Эмми Кояма. Это меры по привлечению внимания к проблемам нарушения прав интерсекс-людей.

26 октября — день первой публичной демонстрации интерсекс-людей, прошедшей в Бостоне в 1996 году.

День траура в Ливии

Традиционно 26 октября в Ливии чествуют жертв итальянской колонизации, которая началась с 1911 и продолжалась до 1943 года. Этот день также называют Днем траура.

Международный день предотвращения ожогов

Ежегодно в третьей декаде октября отмечают Международный день предотвращения ожогов.

Дата основана Латиноамериканской федерацией ожогов и чествует ожоговый фонд Фортунато Бенаима.

День приятных неожиданностей

История этого праздника точно неизвестна. Считается, что отмечать его предложил кто-то из пользователей интернета. Праздник не носит международный или национальный характер, однако ежегодно 26 октября по всему миру люди устраивают друг другу сюрпризы, дарят подарки и просто помогают.

Также 26 октября 2023 отмечают и такие менее известные праздники, как Национальный день молока в Боливии, Национальный день пирога с мясом и Национальный день тыквы в США.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие 26 октября

Верующие по новому стилю 26 октября чтят память великомученика Димитрия Солунского (Мироточца). Его знают за верность христианской вере и смирение.

Считается, что Димитрий Солунский был выходцем из греческого города Солунь. Когда он занял важную должность в городе, он не преследовал христиан, а помогал им. Когда о поступках Димитрия узнал император Галерий, то приказал своей армии проколоть мужчину копьями.

По старому стилю верующие 26 октября чтят память мучеников Карпа Фиатирийского, диакона Папиллы и его сестры Агафоники, а также Иверской иконы Божией Матери.

Традиционно в этот день украинцы не работали, а посещали могилы своих родных, приносили на кладбище свежие цветы. Также в этот день следует убирать, привести дом в порядок.

Приметы 26 октября 2023

Наши предки верили, что погодные условия 26 октября могут предвещать те или иные события в ближайшем будущем. Так сформировали приметы 26 октября:

если выпал снег — следует ожидать скорую и морозную зиму;

если снега ещё нет — то и зима ещё не близко;

теплый день указывал на скорый приход теплой и ласковой весны;

если идет дождь весь день — на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы будет много снега.

Что можно и нельзя делать 26 октября

26 октября можно убирать, пойти в храм и на могилы близких людей. Поскольку Димитрий Солунский считается покровителем всех военных, то в этот день молятся о здоровье и жизни родных военных. По традиции, в этот день также проводились поминальные обеды.

Но существует и ряд запретов на праздник 26 октября:

в этот день нельзя сплетничать или злословить;

веселиться и танцевать;

отказывать кому-нибудь в помощи;

заниматься тяжелым физическим трудом.

Памятные события 26 октября в истории

Многие события в истории произошли именно 26 октября. Следует помнить и их.

В 1636 году основали Гарвардский колледж, ставший одним из известнейших университетов в США и мире. В 1795 году осуществлен третий и окончательный раздел Польши. В 1861 году немецкий изобретатель Филип Рейс продемонстрировал свое изобретение, что впоследствии станет известным как телефон. В 1863 году в Женеве создан Международный Красный Крест. В 1947 году проведена массовая депортация украинцев из Западной Украины — более 78 тыс. человек. В 2017 году NASA сообщило об открытии объекта под названием A/2017 U1 (Оумуамуа), который считается первым известным межзвездным астероидом или кометой, проходящей через нашу Солнечную систему.

Именины сегодня 26 октября

Сегодня, 26 октября, именины празднуют Дмитрий, Антон, Марк, Василий, Афанасий.

Уже совсем скоро придет последний месяц осени — ноябрь. Календарь церковных праздников на ноябрь 2023 года мы писали раньше.

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