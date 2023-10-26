26 октября — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

В октябре 2023 года мы и весь мир отмечаем множество праздников — религиозных и международных. Запомнить все и помнить каждую дату — невозможно. Какой праздник сегодня, 26 октября, читай в нашем материале.
Не забудь поздравить всех причастных с праздником!
26 октября мир отмечает немало праздников.
26 октября 2023 года Австрия отмечает свой национальный праздник. В этом году дата пришлась на четверг.
Начали празднование в 1965 году и посвятили его оглашению дня нейтралитета после Второй мировой войны. В тот день страну покинули последние иностранные войска, среди которых были и военные СССР, США, Великобритании и Франции.
Сегодня, 26 октября, по всей стране проводятся торжественные и официальные мероприятия. В музеях проходят бесплатные экскурсии, а посольства государства в других странах открывают свои двери для австрийцев, чтобы они смогли присоединиться к празднованию.
Ежегодно 26 октября в мире отмечается день интерсекс-людей. Впервые День отпраздновали в 2003 году.
Идея создания принадлежит Бетси Драйвер и Эмми Кояма. Это меры по привлечению внимания к проблемам нарушения прав интерсекс-людей.
26 октября — день первой публичной демонстрации интерсекс-людей, прошедшей в Бостоне в 1996 году.
Традиционно 26 октября в Ливии чествуют жертв итальянской колонизации, которая началась с 1911 и продолжалась до 1943 года. Этот день также называют Днем траура.
Ежегодно в третьей декаде октября отмечают Международный день предотвращения ожогов.
Дата основана Латиноамериканской федерацией ожогов и чествует ожоговый фонд Фортунато Бенаима.
История этого праздника точно неизвестна. Считается, что отмечать его предложил кто-то из пользователей интернета. Праздник не носит международный или национальный характер, однако ежегодно 26 октября по всему миру люди устраивают друг другу сюрпризы, дарят подарки и просто помогают.
Также 26 октября 2023 отмечают и такие менее известные праздники, как Национальный день молока в Боливии, Национальный день пирога с мясом и Национальный день тыквы в США.
Верующие по новому стилю 26 октября чтят память великомученика Димитрия Солунского (Мироточца). Его знают за верность христианской вере и смирение.
Считается, что Димитрий Солунский был выходцем из греческого города Солунь. Когда он занял важную должность в городе, он не преследовал христиан, а помогал им. Когда о поступках Димитрия узнал император Галерий, то приказал своей армии проколоть мужчину копьями.
По старому стилю верующие 26 октября чтят память мучеников Карпа Фиатирийского, диакона Папиллы и его сестры Агафоники, а также Иверской иконы Божией Матери.
Традиционно в этот день украинцы не работали, а посещали могилы своих родных, приносили на кладбище свежие цветы. Также в этот день следует убирать, привести дом в порядок.
Наши предки верили, что погодные условия 26 октября могут предвещать те или иные события в ближайшем будущем. Так сформировали приметы 26 октября:
26 октября можно убирать, пойти в храм и на могилы близких людей. Поскольку Димитрий Солунский считается покровителем всех военных, то в этот день молятся о здоровье и жизни родных военных. По традиции, в этот день также проводились поминальные обеды.
Но существует и ряд запретов на праздник 26 октября:
Многие события в истории произошли именно 26 октября. Следует помнить и их.
Сегодня, 26 октября, именины празднуют Дмитрий, Антон, Марк, Василий, Афанасий.
Уже совсем скоро придет последний месяц осени — ноябрь. Календарь церковных праздников на ноябрь 2023 года мы писали раньше.
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