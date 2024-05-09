Поминальные дни 2024: когда нужно вспоминать усопших и как это делать

У православных христиан есть особые дни в году, когда нужно поминать усопших близких людей. В эти дни они молятся за их души, ходят в храм и ставят свечи, ходят на кладбища.

Поминальные дни 2024 — когда состоятся, читай в материале.

Поминальные дни 2024: даты

Есть два важнейших поминальных дня в году, которые называют родительскими субботами: Мясопустная и Троицкая. Первая уже была 9 марта, а следующая летом — 22 июня. Также в 2024 году есть еще такие поминальные дни:

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Мясопустная поминальная суббота, Вселенская родительская суббота — 9 марта;

поминальная 2-я суббота Великого поста — 30 марта;

поминальная 3-я суббота Великого поста — 6 апреля;

поминальная 4-я суббота Великого поста — 13 апреля;

Радоница — 14 мая (Проводы);

Троицкая суббота, Вселенская родительская суббота — 22 июня;

родительская суббота перед Успенским постом — 27 июля;

Покровская суббота — 28 сентября;

Дмитриевская родительская суббота — 19 октября;

Кузьмина суббота — 26 октября;

Михайловская суббота — 2 ноября;

родительская суббота перед Рождественским постом — 9 ноября.

Что нельзя делать в поминальные дни:

смеяться;

праздновать что-то;

танцевать и слушать музыку;

вспоминать плохо об умерших;

употреблять алкоголь;

ругаться;

оставлять еду на могилах.

Что делать в поминальные дни: можно ли приходить на кладбище, есть там и раскладывать сладости

Священник УПЦ Иван Верескун отмечает, что в эти дни нужно приходить в храмы на специальные заупокойные богослужения, проводить панихиды, ставить свечи и молиться за усопших, воинов ВСУ, тех, кто был нам дорог.

Однако, по словам священника, приходить и поминать с едой близкого покойника на кладбище — идея не из лучших.

Кладбище — это особое место, находясь на котором мы, живые люди, имеем возможность подумать о неизбежности смерти, о скоротечности жизни и задуматься над вечностью.

Поэтому не характерно сегодня на кладбище идти с продуктами или сладостями и там устраивать целые празднования. Потому что это — неподходящее место. Поесть можно дома, можно в заведении, а туда нужно прийти для размышления над нашей жизнью.

Параллельно, существует такая традиция, когда мы пытаемся в поминальные дни прийти на место захоронения и принести с собой какую-нибудь пищу. Раздать или употребить самим. Эта традиция довольно древняя, имеет место в истории наших предков.

Называлась она тризной. То есть, реальное потребление пищи на могиле усопшего родственника (или родственницы).

Так вот, она имела под собой определенную почву. Таким образом семья умершего учитывала присутствие умершего в тот день. И усопший якобы участвовал во всем, вместе со всеми пил и ел.

С христианской точки зрения, это уже не актуально для умершего человека, потому что когда он умирает, ему не нужна ни еда, ни напитки, ни одежда и т.д.

То есть материальные блага, которые актуальны для нас.

Поэтому, если вы хотите что-то устроить в поминальный день, в знак уважения к погибшему, родному человеку, еду необязательно нести на кладбище.

Ее можно раздать соседям, чтобы они помолились, можно отдать в детский дом. Это будет гораздо важнее, потому что мы адресно проявляем свою помощь в память об усопшем родственнике.

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