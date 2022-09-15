Пир во время войны? Уместны ли вечеринки во время полномасштабного вторжения — мнения военных

Украина сейчас — страна контрастов, в которой одновременно продолжаются кровопролитные бои и проходят масштабные гуляния гражданских.

Речь идет о громких вечеринках, даже если они благотворительные. Из-за них до сих пор не утихает резонанс.

Праздники во время войны: уместно ли

Украинцы сейчас поделились на тех, кто одобряет или осуждает какие-либо гулянья во время войны, народ дискутирует об уместности вечеринок, юмористических концертов и даже свадеб.

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Организаторы вечеринок объясняют, что люди уже не так охотно готовы жертвовать деньги, а поэтому делают это на благотворительных мероприятиях.

Тяжело раненые военные Андрей и Юрий прошли ожесточенные бои на Донецком направлении, а сейчас лечатся в столичном медгородке. Их мнения относительно шумных вечеринок и праздников во время войны разнятся.

Я к этому отношусь отрицательно. Потому что люди, которые так ведут себя, не почувствовали еще на себе эту войну. Если есть праздник, его можно скромно отпраздновать в домашних условиях, — говорит Андрей.

А вот Юрий уверен, что, несмотря на войну, люди должны жить и отдыхать.

Психологи говорят, что приближать победу должны эмоционально сбалансированные люди. Подавленное настроение и депрессия никак не способствуют работе и помощи армии. Но развлечения должны соответствовать военному времени.

Новости об освобождении украинских территорий не сходят с уст людей как в нашей стране, так и за рубежом на протяжении последней недели.

Однако за чувством радости постоянно появляется тревога на фоне новостей о контрнаступлении ВСУ. Читай, нормально ли это и как себе помочь.

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