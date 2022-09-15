Lifestyle

Бенкет під час війни? Чи доречні вечірки під час повномасштабного вторгнення — думки військових

Даніїл Самсонов, Журналіст програми Факти ICTV 15 Вересня 2022, 19:00

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