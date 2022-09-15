Бенкет під час війни? Чи доречні вечірки під час повномасштабного вторгнення — думки військових

Україна нині — країна контрастів, у якій одночасно тривають кровопролитні бої та відбуваються масштабні гуляння деяких цивільних.

Йдеться про гучні вечірки, навіть якщо вони благодійні. Через них досі не вщухає резонанс.

Свята під час війни: чи доречні гуляння

Українці зараз поділилися на тих, хто схвалює чи засуджує будь-які гулянки під час війни, народ дискутує про доречність вечірок, гумористичних концертів та навіть весіль.

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Організатори вечірок натомість пояснюють, що люди вже не так жваво готові жертвувати гроші, а тому роблять це через благодійні заходи.

Тяжкопоранені військові Андрій та Юрій пройшли запеклі бої на Донецькому напрямку, а нині лікуються в столичному медмістечку. Їхні думки щодо галасливих вечірок та свят під час війни різняться.

Я до цього ставлюся негативно. Тому що ті люди, які так поводяться, не відчули ще на собі цієї війни. Якщо є свято, його можна скромно в домашніх умовах відсвяткувати, — каже Андрій.

А ось Юрій певен, що попри війну люди мають жити та відпочивати.

Психологи кажуть, що наближати перемогу мають емоційно збалансовані люди. Пригнічений настрій та депресія аж ніяк не сприяють роботі й допомозі армії. Але розваги мають відповідати воєнному часу.

Новини про звільнення українських територій не сходять з вуст людей як у нашій країні, так і за кордоном упродовж останнього тижня.

Проте за почуттям радості постійно з’являється тривога на тлі новин про контрнаступ ЗСУ. Читай, чи це нормально та як собі допомогти.

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