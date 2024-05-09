Поминальні дні 2024: коли потрібно згадувати покійних та як це робити

Православні християни мають особливі дні в році, коли потрібно поминати покійних близьких людей. У ці дні люди моляться за їхні душі, ходять до храму та ставлять свічки, а також відвідують кладовища.

Поминальні дні 2024 — коли відбудуться читай в матеріалі.

Поминальні дні 2024: дати

Є два найважливіших поминальних дні у році, які називають батьківськими суботами: М’ясопусна та Троїцька. Перша вже була 9 березня, а наступна влітку — 22 червня. Також у 2024 році є ще такі поминальні дні:

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М’ясопусна поминальна субота, Вселенська батьківська субота — 9 березня;

— 9 березня; поминальна 2-а субота Великого посту — 30 березня;

— 30 березня; поминальна 3-я субота Великого посту — 6 квітня;

— 6 квітня; поминальна 4-а субота Великого посту — 13 квітня;

— 13 квітня; Радониця — 14 травня (Проводи);

— 14 травня (Проводи); Троїцька субота, Вселенська батьківська субота — 22 червня;

— 22 червня; батьківська субота перед Успенським постом — 27 липня;

— 27 липня; Покровська субота — 28 вересня;

— 28 вересня; Дмитрівська батьківська субота — 19 жовтня;

— 19 жовтня; Кузьмина субота — 26 жовтня;

— 26 жовтня; Михайлівська субота — 2 листопада;

— 2 листопада; батьківська субота перед Різдвяним постом — 9 листопада.

Що не можна робити у поминальні дні:

сміятися;

святкувати щось;

танцювати та слухати музику;

згадувати погано про померлих;

вживати алкоголь;

лаятися;

залишати їжу на могилах.

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Що робити у поминальні дні: чи можна приходити на цвинтар, їсти там та розкладати солодощі

Священник УПЦ Іван Верескун зазначає, що в ці дні потрібно приходити в храми на спеціальні заупокійні богослужіння, приносити панахиди, ставити свічки та молитися за покійних, воїнів ЗСУ, тих, хто для нас дорогими людьми.

Однак, за словами священника, приходити та поминати з їжею близького покійника на цвинтар — ідея не з найкращих. Цвинтар — це особливе місце, перебуваючи на якому ми, живі люди, маємо можливість подумати про неминучість смерті, про те, яке швидкоплинне життя, і замислитися над вічністю.

Тому не є характерним на сьогодні на цвинтар іти з харчовими продуктами чи солодощами, і там влаштовувати святкування.

Тому що це — невідповідне для цього місце. Поїсти можна вдома, можна в закладі, а туди треба прийти для роздумів над життям.

Паралельно з тим, існує така традиція, коли ми намагаємося в поминальні дні прийти на місце поховання і принести з собою якусь їжу. Роздати або спожити самим.

Ця традиція — доволі давня, має місце в історії наших предків. Називалася вона тризною. Тобто — реальне споживання їжі на могилі спочилого родича (або родички).

Так от, вона мала за собою певне підґрунтя. У такий спосіб родина померлого враховувала присутність цього померлого в той день.

Таким чином той, хто помер, нібито брав участь у всьому, разом з усіма пив і їв. З християнської точки зору, це вже неактуально для померлої людини, тому що коли вона помирає, їй не потрібна ні їжа, ні напої, ні одяг і т.д. Тобто, матеріальні блага, які актуальні для нас.

Тому, якщо ви хочете щось влаштувати у поминальний день, на знак пошани до загиблої, рідної людини, їжу не обов’язково нести на цвинтар.

Її можна роздати сусідам, аби вони помолилися, можна відвезти до дитячого будинку. Це буде набагато важливіше, тому що ми адресно проявляємо свою допомогу в пам’ять про спочилого родича.

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