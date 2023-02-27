И питательно, и вкусно! Что можно есть в Великий пост 2023

Уже 27 февраля для верующих начинается Великий пост, который продлится до 15 апреля. В этот период следует изменить свой рацион в пользу постных продуктов.

Полный список того, что можно есть во время поста, мы уже подготовили для тебя в материале.

Что можно есть в Великий пост 2023

Во время Великого поста можно употреблять продукты растительного происхождения. Так что о яйцах, молочных продуктах, мясе в это время можно забыть. Что касается рыбы, то в отдельные дни она разрешена.

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Питательные блюда можно приготовить из овощей, грибов и круп. Также можно есть соленья, например, квашеную капусту, соленые и маринованные огурцы.

Эти продукты снабдят тебя необходимым количеством клетчатки и углеводами. Дополнительные углеводы можно получить из хлеба, хлебцов и лаваша, они тоже разрешены во время поста.

Вместо белковых продуктов животного происхождения используй растительные альтернативы. Больше всего белка в бобовых: фасоль, нут, чечевица.

На десерт можно выбрать что-то со следующего перечня: халву, зефир, мед, фрукты и овощи, сухофрукты и орехи — это не только вкусно и полезно, но и позволено во время поста.

В субботу и воскресенье, а также по праздникам, совпадающим по времени с Великим постом, разрешено употреблять растительные масла, вино и есть дважды в день.

Как питаться во время поста: нюансы еды

Изначально существуют определенные правила, которые следует соблюдать верующим во время поста.

Так, голодовку следует практиковать дважды за пост — в Чистый понедельник, первый день поста, и Великую пятницу, последнюю пятницу перед Пасхой.

В первую же пятницу Великого поста можно есть только вареную пшеницу, подслащенную медом или сахаром. Рыбу верующим можно есть дважды — в праздник Благовещения и в Вербное воскресение.

Для остальных дней существует определенный график питания.

Будни:

В понедельник, среду и пятницу следует придерживаться сухоядения. То есть употреблять воду, хлеб, фрукты, овощи и компоты.

Во вторник и четверг следует готовить горячую еду, но не добавлять туда никаких масел. Можно варить каши, бобовые, дополнять рацион овощами и фруктами.

Выходные дни:

В субботу и воскресенье разрешено добавлять в блюда растительные масла.

А когда верующие будут праздновать Пасху 2023 года по православному и католическому календарю, читай в материале.

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