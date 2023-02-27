И питательно, и вкусно! Что можно есть в Великий пост 2023

Уже 27 февраля для верующих начинается Великий пост, который продлится до 15 апреля. В этот период следует изменить свой рацион в пользу постных продуктов.
Полный список того, что можно есть во время поста, мы уже подготовили для тебя в материале.
Во время Великого поста можно употреблять продукты растительного происхождения. Так что о яйцах, молочных продуктах, мясе в это время можно забыть. Что касается рыбы, то в отдельные дни она разрешена.
Питательные блюда можно приготовить из овощей, грибов и круп. Также можно есть соленья, например, квашеную капусту, соленые и маринованные огурцы.
Эти продукты снабдят тебя необходимым количеством клетчатки и углеводами. Дополнительные углеводы можно получить из хлеба, хлебцов и лаваша, они тоже разрешены во время поста.
Вместо белковых продуктов животного происхождения используй растительные альтернативы. Больше всего белка в бобовых: фасоль, нут, чечевица.
На десерт можно выбрать что-то со следующего перечня: халву, зефир, мед, фрукты и овощи, сухофрукты и орехи — это не только вкусно и полезно, но и позволено во время поста.
В субботу и воскресенье, а также по праздникам, совпадающим по времени с Великим постом, разрешено употреблять растительные масла, вино и есть дважды в день.
Изначально существуют определенные правила, которые следует соблюдать верующим во время поста.
Так, голодовку следует практиковать дважды за пост — в Чистый понедельник, первый день поста, и Великую пятницу, последнюю пятницу перед Пасхой.
В первую же пятницу Великого поста можно есть только вареную пшеницу, подслащенную медом или сахаром. Рыбу верующим можно есть дважды — в праздник Благовещения и в Вербное воскресение.
Для остальных дней существует определенный график питания.
Будни:
В понедельник, среду и пятницу следует придерживаться сухоядения. То есть употреблять воду, хлеб, фрукты, овощи и компоты.
Во вторник и четверг следует готовить горячую еду, но не добавлять туда никаких масел. Можно варить каши, бобовые, дополнять рацион овощами и фруктами.
Выходные дни:
В субботу и воскресенье разрешено добавлять в блюда растительные масла.
А когда верующие будут праздновать Пасху 2023 года по православному и католическому календарю, читай в материале.
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