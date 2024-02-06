Она точно оценит! Что подарить военной на День влюбленных — 20 идей

Приближается романтический и приятный праздник — День влюбленных или День Святого Валентина. Если выбор подарка для тебя как каторга, мы здесь, чтобы помочь! Держи подборку из 20 вариантов, что подарить военной на День влюбленных.

Что подарить военной на День влюбленных: 20 идей

Девушка-военная любит практичные и полезные подарки? Можешь подарить ей на 14 февраля то, что никогда не будет лишним. Такие подарки хоть и не слишком романтичны, но девушка поймет, что о ней заботятся и учитывают ее интересы.

Мультитул. Термобелье. Патчи и нашивки. Тактические часы. Набор для очистки оружия.

Если хочется подарить что-нибудь романтичное и приятное, обрати внимание на следующие пять идей. Они могут пригодиться, если выбор подарков для тебя сложное дело.

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Распечатанные фотографии в альбоме. Картина по номерам с вашим фото. Парные браслеты, подвески или кольца. Игра с интересными вопросами, которая укрепляет отношения. Романтический ужин.

Для уюта, пользы или создания приятной атмосферы дома ты можешь выбрать что-нибудь из таких идей. Учитывай хобби девушки, как она любит проводить свободное время и чем увлекается больше всего.

Домашний декор. Любимые книги. Игры на компьютер или консоль. Спортивный инвентарь. Сертификат на мастер-класс.

Не все подарки легко подобрать, особенно если это косметика, духи или что-нибудь творческое. Но ты можешь понаблюдать за тем, о чем говорит и чем интересуется девушка в последнее время. Это будет тебе подсказкой для выбора подарка!

Набор по уходу за кожей (лучше спросить, какой именно подходит). Билеты на концерт или спектакль. Новый предмет в коллекцию (возможно, она коллекционирует монеты, ложечки из разных стран или пивные кружки). Духи (ориентируйся на ароматы, которыми пользуется девушка, можно поискать похожие по главным ноткам). Наборы для творчества.

Раньше мы рассказывали о романтических фильмах ко Дню Святого Валентина.

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