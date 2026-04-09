Чистый четверг 2026: что нужно делать в этот день — традиции и правила

Чистый четверг — это праздник чистоты души и тела. По поверьям, именно в этот день Иисус Христос угощал своих учеников на Тайной Вечере и омывал им ноги.
Это символизировало любовь и заботу о ближнем, братскую любовь, чему учил своих учеников Иисус. С этого дня началась традиция чистоты, но не только тела, а и души.
В этот день хозяева выбрасывают все ненужное с жилья, а из души — все плохое и греховное.
Когда Чистый четверг 2026: дата
Чистый четверг встречают за три дня до Пасхи.
В 2026 году Чистый четверг православных христиан придется на 9 апреля.
Чистый четверг занимает важное место в жизни христиан, ведь именно в этот день нужно многое успеть сделать, а также понимать, чего делать нельзя.
То, как провести четверг перед Пасхой, может определить, каким будет весь год.
Чего нельзя делать в этот день
В украинском обиходе существует много интересных традиций и обрядов, в которые верили наши предки. Они наблюдали за тем, как это работает столетиями.
Отсюда и приметы, чего нельзя делать в этот день.
Нельзя занимать кому-то вещи, даже если ваш сосед попросил одолжить щепотку соли.
Считается, что если вы занимаете кому-либо вещь из дома, то занимаете свое счастье и благополучие.
Поэтому в этот день хозяева ничем не делились и не выносили хорошие, нужные вещи из дома.
Тем не менее хозяева выбрасывали то, что уже отжило свое: сломанное, старое и ненужное.
Ведь так они очищали жилище от мусора, освобождая пространство для нового.
В этот день нельзя входить с греховными и отрицательными мыслями.
Считается, что нужно очистить не только свое тело и дом, но и сознание от грязи. В этом христианину поможет молитва или исповедание.
Для менее религиозных людей достаточно просто честно поговорить с собой, признаться в совершенных поступках и отпустить, сделав выводы.
Этот день очень благоприятен для подобного анализа.
Нельзя оставлять на пятницу домашнюю работу.
Все дела по хозяйству предстояло завершить именно в четверг.
Что нужно делать в чистый четверг
Как уже отмечалось, Чистый четверг не просто так называют Чистым. Ведь в этот день идет полная очистка.
- Очистка тела
Всем в этот день нужно обязательно покупаться. Лучший период для этого — утром и до заката.
Ранее было принято купаться в Чистый четверг в открытых водоемах, но в современных реалиях достаточно просто принять контрастный душ. Также принято ходить в баню.
По примете, очищение тела в этот день позволяло оставаться счастливым до следующего года. Ведь вода наполняется особенной силой и благословением.
Сразу к этой традиции у наших предков шли обряды. Самый популярный из них защищал от злого глаза и давал здоровье и красоту.
Надо было с вечера замочить в воде серебряное украшение, а с утра умыться этой водой.
Также люди срезали волосы в этот день. Это знаменовало очищение от грехов.
- Уборка дома
Если встречать Пасху в грязном доме, то весь год следует ожидать неурядиц.
Именно поэтому хозяева вымывали в Чистый четверг все окна и двери, вычищали малейшие щели и избавлялись от хлама.
Были суеверия. Люди пытались мыть пол от дальних углов дома и до порога, а выливать грязную воду нужно было вне дома.
Также они придумали обряд, притягивающий богатство и изобилие в дом. В воду, которой мыли окна и двери, клали горсть мелочи.
Чтобы был эффект, воду нужно было заговорить: “Пусть деньги водятся — не переводятся, растут — умножаются, чужим не достаются”/
А после уборки выливали воду под дерево в саду, монеты оставляли на всю следующую неделю в чистом угле в доме.
- Приготовление блюд на Чистый четверг 2026
Хотя в Чистый четверг все еще идет пост, хозяйки уже во всю брались за приготовление блюд. Правда, их нельзя было пробовать.
Женщины в этот день замешивали тесто для куличей, готовили пасхальные яйца и писанки.
Важно было то, что к приготовлению можно было переходить только тогда, когда в доме было уже чисто и убрано.
Если пасхальная выпечка получалась вкусной и рыхлой, хорошо поднималась, это служило знаком о том, что впереди хозяев ждет хороший год.
Неудачная выпечка предупреждала хозяйку о трудностях.
Церковные обычаи
В этот четверг люди с самого утра шли в церковь. Надо было принести домой церковную свечу. Народ верил, что она лечила от страшных заболеваний.
Но шли не только ради свечи. Церковнослужители начинают совершать большую службу с этого дня.
Они вспоминают все страдания и мучения, которые прошел Иисус Христос на Земле перед распятием. Этому посвящены 12 страстных Евангелий.
Также в этот день все христиане соблюдают обряд причастия.
Они пробуют вино и хлеб, что символизирует кровь и плоть Христа.
Кстати, в пасхальной корзине каждое блюдо тоже имеет свое значение!
