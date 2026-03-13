Выходные на Пасху: будут ли дополнительные дни отдыха

Пасха 2026 года приходится на середину весны. Это один из важнейших праздников для миллионов людей, к которому начинают готовиться заранее. Помимо духовного значения и праздничных традиций, для многих работающих граждан остается открытым вопрос: будут ли выходные на Пасху в понедельник, как это было в мирное время?

Ситуация с дополнительным отдыхом во время войны имеет свои особенности, поэтому стоит заранее разобраться, на что рассчитывать.

Когда празднуем и сколько выходных на Пасху в 2026 году

Традиционно Светлое Христово Воскресение отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. Поскольку христиане западного и восточного обрядов используют разные методики расчета Пасхалии, даты праздника часто не совпадают.

В 2026 году разница между празднованиями составит неделю:

Католическую Пасху будут праздновать 5 апреля ;

Православная Пасха (ПЦУ и УГКЦ) приходится на 12 апреля .

В мирных условиях у украинцев после Пасхи было бы три дня для отдыха подряд (суббота, воскресенье и выходной понедельник). Однако в условиях полномасштабного вторжения график рабочего времени претерпел существенные изменения.

Будут ли выходные на Пасху в 2026 году: что говорит закон

Вопрос о том, будут ли выходные на Пасху в 2026 году, регулируется законом Об организации трудовых отношений в условиях военного положения. Согласно этому документу, на период действия особого положения все официальные праздничные и нерабочие дни, предусмотренные Кодексом законов о труде, отменяются.

Это означает, что:

Понедельник после праздника (6 апреля для католиков и 13 апреля для православных) является обычным рабочим днем для государственных учреждений и бюджетной сферы;

Дополнительные выходные на Пасху 2026 не переносятся с воскресенья на понедельник автоматически;

Официальное количество выходных дней ограничивается только субботой и воскресеньем для тех, кто работает по пятидневному графику.

Несмотря на то, что государство отменило обязательные дополнительные выходные на Пасху в Украине, ситуация в частном секторе может быть иной.

Работодатели негосударственных компаний имеют право самостоятельно устанавливать график труда и отдыха для своих подчиненных.

То есть, если ты работаешь в частной компании, решение о том, будут ли выходные на Пасху длительными, остается за твоим руководством. Отдельные предприятия часто оставляют понедельник выходным в качестве бонуса для работников или из уважения к религиозным традициям.

Следовательно, планируя свои выходные на Пасху 2026 в Украине, стоит ориентироваться на официальный статус твоего места работы и помнить, что война продолжает вносить коррективы в привычный календарь праздников.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!