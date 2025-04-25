Церковный календарь на май 2025: Вознесение Господне и почитание творцов кириллицы

Фото Unsplash Церковный календарь на май 2025 года подготовит тебя к важным церковным праздникам и вспоминаниям святых. Ведь важно знать значение того, что отмечаешь. Поэтому читай о смысле, символах и важности религиозных праздников мая. Церковный календарь на май 2025: что будут праздновать верующие 8 мая — апостола Иоанна Богослова Иоанн Богослов родился в Галилее и вместе с братом Иаковом был апостолом Иисуса Христа. Он был особенно близок к Мессии и считался любимым учеником. Был свидетелем многих главных чудес Христа: Преображения Господня на Фаворе, воскресение дочери Иаира и других. Иоанн был тем, кто вместе с Марией Богородицей плакал у подножия креста, на котором распяли Иисуса. Ему Спаситель доверил заботу о ней, сказав: “Жено! Вот сын твой… Вот Матерь твоя!”. Впоследствии он начал проповедовать, а когда при римском императоре Домициане начались гонения, Иоанна отослали на остров Патмос. Кроме того, что он обратил многих местных в христианство и совершил немало чудес, он написал библейскую книгу Апокалипсис или Откровение, где описываются последние дни человечества. Иоанн Богослов также является автором Евангелия. 9 мая — перенесение мощей Николая Чудотворца В этот день отмечают перенесение мощей святого из итальянского города Бари в Миры Ликийские. Это произошло в XI веке, во время тяжелых времен для Византии, когда османы постоянно нападали, уничтожая города и проявляя пренебрежение к храмам и мощам. Поэтому христиане скрывали свои святыни, среди которых были и мощи святителя Николая. Жители города Бари решили спасти мощи, отправив их в город Миры Ликийские.8 мая 1087 года корабли вернулись в Бари, а мощи святителя Николая торжественно перенесли в церковь Святого Стефана. Праздник символизирует глубокое почитание святынь и напоминает о покровительстве святых перед Богом. Unsplash 11 мая — равноапостольных Кирилла и Мефодия Эти святые известны не только своей верой, но и созданием кириллицы — алфавита, которым мы пользуемся и поныне. Братья родились в Салониках, первой трети IX века и в семье знатного вельможи. Они получили хорошее образование. Затем Мефодий приступил к военной службе по примеру своего отца и дослужился до звания стратега. Позже он стал архонтом одной из провинций Македонии. После чего, отдалившись от мирских дел, стал игуменом монастыря Полихрон. Кирилл учился при дворе в Константинополе вместе с юным императором Михаилом III. Он освоил словесные науки, логику, философию и математику, владел многими языками: славянским, греческим, арабским, латынью и ивритом. Получив духовное звание, Кирилл стал патриаршим библиотекарем в соборе Святой Софии. Через некоторое время присоединился к Мефодию в монастыре. Там, как считается, и была создана кириллица. 29 мая — Вознесение Господне Это произошло через сорок дней после того, как Христос воскрес. После воскресения Иисус неоднократно являлся ученикам, укрепляя веру и готовясь к восхождению Святого Духа. А в день Вознесения Господь собрал апостолов в Вифании, на горе Елеонской. Там Он благословил их и во плоти вознесся на небо. Через 10 дней, в праздник Троицы или Пятидесятницы, на апостолов сошел Святой Дух, наделивший их способностью творить чудеса: разговаривать на разных языках, исцелять, воскрешать из мертвых и т.д. Читать по теме Церковный календарь 2025: православные праздники и посты по новому стилю Даты самых важных православных праздников и постов по новому церковному календарю — узнавай в материале. Другие церковные праздники в мае 2025 Кроме главных религиозных праздников, верующие будут вспоминать святых пророков и мучеников веры: 1 мая — пророка Иеремии; священномученика Макария, митрополита Киевского; благоверной Тамары; 2 мая — Афанасия Великого, архиепископа Александрийского; мучеников Еспера и Зои; 3 мая — святых Тимофея и Мавры; Феодосия, игумена Киево-Печерского; Петра Чудотворца; 4 мая — мученицы Пелагеи; священномученика Эразма; священномученика Альвиана, епископа Анейского; 5 мая — мученицы Ирины; 6 мая — праведного Юва Многострадального; мучеников Варвары, Вакха, Дионисия, Калимаха, Парфения; 7 мая — Иверской иконы Божией Матери; мученика Акакия; преподобных Иоанна Зедазнийского и его учеников; преподобного Платона Студийского; Феодоры Солунской. 9 мая — пророка Исаии; 10 мая — апостола Симона Зилота; 12 мая — апостола Фомы; святителя Эпифания; святителя Германа, патриарха Константинопольского; 13 мая — мученицы Гликерии; 14 мая — мученика Исидора; мученика Максима; 15 мая — преподобного Пахомия Великого; преподобного Ахилия; 16 мая — преподобного Феодора Освященного; святителя Александра, епископа Иерусалимского; 17 мая — апостола Андроника и святой Юнии; 18 мая — святых отцов семи вселенских соборов; мучеников Феодота Анкирского, Петра, Дионисия, Андрея, Павла, Кристины; 19 мая — святых женщин-мироносиц; праведных Иосифа Аримафейского и Никодима; 20 мая — мучеников Фалалея, Александра и Астерия; 21 мая — равноапостольного царя Константина и царицы Елены, его матери; 22 мая — мученика Василиска; 23 мая — преподобного Михаила Исповедника; 24 мая — преподобного Симеона Столбника; 25 мая — Третье нахождение главы Ивана Предтечи; 26 мая — апостолов из 70 Карпа и Алфея; 27 мая — священномученика Ферапонта, епископа Сардейского; 28 мая — преподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского; 30 мая — преподобного Исаакия Исповедника; 31 мая — апостола из 70 Ерма. А подробнее о Вознесении, традициях праздника и что нельзя делать, читай в материале.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: церковные праздники Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter