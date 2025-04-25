Церковный календарь на май 2025: Вознесение Господне и почитание творцов кириллицы

Церковный календарь на май 2025 года подготовит тебя к важным церковным праздникам и вспоминаниям святых. Ведь важно знать значение того, что отмечаешь. Поэтому читай о смысле, символах и важности религиозных праздников мая.

Церковный календарь на май 2025: что будут праздновать верующие

8 мая — апостола Иоанна Богослова

Иоанн Богослов родился в Галилее и вместе с братом Иаковом был апостолом Иисуса Христа. Он был особенно близок к Мессии и считался любимым учеником. Был свидетелем многих главных чудес Христа: Преображения Господня на Фаворе, воскресение дочери Иаира и других.

Иоанн был тем, кто вместе с Марией Богородицей плакал у подножия креста, на котором распяли Иисуса. Ему Спаситель доверил заботу о ней, сказав: “Жено! Вот сын твой… Вот Матерь твоя!”.

Впоследствии он начал проповедовать, а когда при римском императоре Домициане начались гонения, Иоанна отослали на остров Патмос.

Кроме того, что он обратил многих местных в христианство и совершил немало чудес, он написал библейскую книгу Апокалипсис или Откровение, где описываются последние дни человечества. Иоанн Богослов также является автором Евангелия.

9 мая — перенесение мощей Николая Чудотворца

В этот день отмечают перенесение мощей святого из итальянского города Бари в Миры Ликийские. Это произошло в XI веке, во время тяжелых времен для Византии, когда османы постоянно нападали, уничтожая города и проявляя пренебрежение к храмам и мощам.

Поэтому христиане скрывали свои святыни, среди которых были и мощи святителя Николая. Жители города Бари решили спасти мощи, отправив их в город Миры Ликийские.

8 мая 1087 года корабли вернулись в Бари, а мощи святителя Николая торжественно перенесли в церковь Святого Стефана. Праздник символизирует глубокое почитание святынь и напоминает о покровительстве святых перед Богом.

11 мая — равноапостольных Кирилла и Мефодия

Эти святые известны не только своей верой, но и созданием кириллицы — алфавита, которым мы пользуемся и поныне. Братья родились в Салониках, первой трети IX века и в семье знатного вельможи.

Они получили хорошее образование. Затем Мефодий приступил к военной службе по примеру своего отца и дослужился до звания стратега. Позже он стал архонтом одной из провинций Македонии. После чего, отдалившись от мирских дел, стал игуменом монастыря Полихрон.

Кирилл учился при дворе в Константинополе вместе с юным императором Михаилом III. Он освоил словесные науки, логику, философию и математику, владел многими языками: славянским, греческим, арабским, латынью и ивритом.

Получив духовное звание, Кирилл стал патриаршим библиотекарем в соборе Святой Софии. Через некоторое время присоединился к Мефодию в монастыре. Там, как считается, и была создана кириллица.

29 мая — Вознесение Господне

Это произошло через сорок дней после того, как Христос воскрес. После воскресения Иисус неоднократно являлся ученикам, укрепляя веру и готовясь к восхождению Святого Духа.

А в день Вознесения Господь собрал апостолов в Вифании, на горе Елеонской. Там Он благословил их и во плоти вознесся на небо.

Через 10 дней, в праздник Троицы или Пятидесятницы, на апостолов сошел Святой Дух, наделивший их способностью творить чудеса: разговаривать на разных языках, исцелять, воскрешать из мертвых и т.д.

Другие церковные праздники в мае 2025

Кроме главных религиозных праздников, верующие будут вспоминать святых пророков и мучеников веры:

1 мая — пророка Иеремии; священномученика Макария, митрополита Киевского; благоверной Тамары;

2 мая — Афанасия Великого, архиепископа Александрийского; мучеников Еспера и Зои;

3 мая — святых Тимофея и Мавры; Феодосия, игумена Киево-Печерского; Петра Чудотворца;

4 мая — мученицы Пелагеи; священномученика Эразма; священномученика Альвиана, епископа Анейского;

5 мая — мученицы Ирины;

6 мая — праведного Юва Многострадального; мучеников Варвары, Вакха, Дионисия, Калимаха, Парфения;

7 мая — Иверской иконы Божией Матери; мученика Акакия; преподобных Иоанна Зедазнийского и его учеников; преподобного Платона Студийского; Феодоры Солунской.

9 мая — пророка Исаии;

10 мая — апостола Симона Зилота;

12 мая — апостола Фомы; святителя Эпифания; святителя Германа, патриарха Константинопольского;

13 мая — мученицы Гликерии;

14 мая — мученика Исидора; мученика Максима;

15 мая — преподобного Пахомия Великого; преподобного Ахилия;

16 мая — преподобного Феодора Освященного; святителя Александра, епископа Иерусалимского;

17 мая — апостола Андроника и святой Юнии;

18 мая — святых отцов семи вселенских соборов; мучеников Феодота Анкирского, Петра, Дионисия, Андрея, Павла, Кристины;

19 мая — святых женщин-мироносиц; праведных Иосифа Аримафейского и Никодима;

20 мая — мучеников Фалалея, Александра и Астерия;

21 мая — равноапостольного царя Константина и царицы Елены, его матери;

22 мая — мученика Василиска;

23 мая — преподобного Михаила Исповедника;

24 мая — преподобного Симеона Столбника;

25 мая — Третье нахождение главы Ивана Предтечи;

26 мая — апостолов из 70 Карпа и Алфея;

27 мая — священномученика Ферапонта, епископа Сардейского;

28 мая — преподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского;

30 мая — преподобного Исаакия Исповедника;

31 мая — апостола из 70 Ерма.

А подробнее о Вознесении, традициях праздника и что нельзя делать, читай в материале.

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