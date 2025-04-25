Праздники

Церковный календарь на май 2025: Вознесение Господне и почитание творцов кириллицы

Ирина Танасийчук, журналист сайта 25 апреля 2025, 15:45
церковный календарь май 2025
Фото Unsplash
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