День ангела Алины 2025: дата именин, небесные покровительницы и характер, который дает имя

Фото Pexels Имя Алина довольно современное, в давние времена так не называли, так что его владелицы в православном календаре не имеют святой покровительницы. А это значит, что Алин крестят подобными по звучанию именами канонизированных святых. Когда Алине отмечать день ангела — разберемся в материале. День ангела Алины В католическом церковном календаре у Алины есть небесная покровительница — святая мученица Алина, жившая в Бельгии в седьмом веке. День ангела Алины отмечают 18 июня по старому или 5 июня по новому стилю по католическому церковному календарю. В православной традиции нет канонизированной святой с именем Алина, поэтому день ангела определяют, выбирая имя либо по подобию звучания (например, Елена, Алевтина), либо по католическому календарю, если семья именинницы соблюдает такие традиции. Читать по теме Церковный календарь 2025: православные праздники и посты по новому стилю Даты самых важных православных праздников и постов по новому церковному календарю — узнавай в материале. В православной традиции имени Алина могут быть следующие соответствия Елена (Елена) — самый распространенный вариант. Имя подобно по звучанию и есть в православном календаре, это святая равноапостольная Елена, мать императора Константина. Анастасия — иногда выбирают из-за близкого значения, оба имени могут ассоциироваться со светом, чистотой, воскресением. Алевтина (Валентина) — святая мученица почитается 5 июля по новому стилю, по старому стилю день ангела 18 июля. Ангелина — в честь преподобной мученицы Ангелины Сербской, княгини, память которой почитается 29 июня по новому стилю, день ангела по старому стилю — 12 июля. Pexels Какая Алина по характеру Алина — девушка с искрой. Внешне она может показаться спокойной или даже застенчивой, но внутри — решительная, гордая и независимая. Она не терпит фальши, имеет тонкое чутье на людей и редко ошибается в оценках. Зачастую Алина — творческая, но в то же время прагматичная натура, она умеет и мечтать, и действовать. В дружбе искренняя и верная, но ее доверие непросто заслужить.Если Алина влюблена — это по-настоящему: глубоко, страстно, преданно. А если вышла замуж — становится верной и умной партнершей. Она ценит поддержку и не терпит пренебрежения, может простить многое, но измену — никогда. Алина создает дом, в котором тепло не только из-за уюта, но и из-за взаимности чувств. Раньше мы рассказывали: день ангела Юлии, дата по церковному календарю и самое интересное о характере именинницы. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: праздники, церковные праздники Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter