День ангела Алины 2025: дата именин, небесные покровительницы и характер, который дает имя

Имя Алина довольно современное, в давние времена так не называли, так что его владелицы в православном календаре не имеют святой покровительницы. А это значит, что Алин крестят подобными по звучанию именами канонизированных святых.

Когда Алине отмечать день ангела — разберемся в материале.

День ангела Алины

В католическом церковном календаре у Алины есть небесная покровительница — святая мученица Алина, жившая в Бельгии в седьмом веке.

День ангела Алины отмечают 18 июня по старому или 5 июня по новому стилю по католическому церковному календарю.

В православной традиции нет канонизированной святой с именем Алина, поэтому день ангела определяют, выбирая имя либо по подобию звучания (например, Елена, Алевтина), либо по католическому календарю, если семья именинницы соблюдает такие традиции.

В православной традиции имени Алина могут быть следующие соответствия

Елена (Елена) — самый распространенный вариант. Имя подобно по звучанию и есть в православном календаре, это святая равноапостольная Елена, мать императора Константина.

Анастасия — иногда выбирают из-за близкого значения, оба имени могут ассоциироваться со светом, чистотой, воскресением.

Алевтина (Валентина) — святая мученица почитается 5 июля по новому стилю, по старому стилю день ангела 18 июля.

Ангелина — в честь преподобной мученицы Ангелины Сербской, княгини, память которой почитается 29 июня по новому стилю, день ангела по старому стилю — 12 июля.

Какая Алина по характеру

Алина — девушка с искрой. Внешне она может показаться спокойной или даже застенчивой, но внутри — решительная, гордая и независимая. Она не терпит фальши, имеет тонкое чутье на людей и редко ошибается в оценках.

Зачастую Алина — творческая, но в то же время прагматичная натура, она умеет и мечтать, и действовать. В дружбе искренняя и верная, но ее доверие непросто заслужить.

Если Алина влюблена — это по-настоящему: глубоко, страстно, преданно. А если вышла замуж — становится верной и умной партнершей.

Она ценит поддержку и не терпит пренебрежения, может простить многое, но измену — никогда. Алина создает дом, в котором тепло не только из-за уюта, но и из-за взаимности чувств.

Раньше мы рассказывали: день ангела Юлии, дата по церковному календарю и самое интересное о характере именинницы.

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