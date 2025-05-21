День ангела Аліни 2025: дата іменин, небесні покровительки та характер, який дарує ім’я

Фото Pexels Ім’я Аліна доволі сучасне, у давні часи так не називали, тож його власниці в православному календарі не мають святої покровительки. А це означає, що Алін хрестять подібними за звучанням іменами канонізованих святих. Коли ж Аліні відзначати день ангела — розберемося в матеріалі. День ангела Аліни У католицькому церковному календарі в Аліни є небесна покровителька — свята мучениця Аліна, яка жила у Бельгії в сьомому столітті. День ангела Аліни 18 червня за новим стилем або 5 червня за новим стилем, за католицьким церковним календарем. У православній традиції немає канонізованої святої з іменем Аліна, тож день ангела визначають, обираючи ім’я або за подібністю звучання (наприклад, Олена, Алевтина), або за католицьким календарем, якщо родина іменинниці дотримується таких традицій. Читати на тему Церковний календар 2025: православні свята і пости за новим стилем Про православні свята та пости за новим церковним календарем — дізнавайся у матеріалі. У православній традиції імені Аліна можуть бути такі відповідники: Олена (Єлена) — найпоширеніший варіант. Ім’я подібне за звучанням і є в православному календарі, це свята рівноапостольна Олена, мати імператора Костянтина. Анастасія — іноді обирають через близьке значення, обидва імені можуть асоціюватися зі світлом, чистотою, воскресінням. Алевтина (Валентина) — свята мучениця вшановується 5 липня, або за стрим стилем день ангела 18 липня. Ангеліна — на честь преподобної мучениці Ангеліни Сербської, княгині, пам’ять якої вшановується 29 червня за новим стилем, день ангела за старим стилем — 12 липня. Pexels Яка Аліна за характером Аліна — дівчина з іскрою. Зовні вона може здатися спокійною або навіть сором’язливою, але всередині — рішуча, горда і незалежна. Вона не терпить фальші, має тонке чуття на людей і рідко помиляється в оцінках.Частенько Аліна — творча, але водночас прагматична натура, вона вміє і мріяти, і діяти. У дружбі щира і вірна, але її довіру непросто заслужити. Якщо Аліна закохана — це по-справжньому: глибоко, пристрасно, з відданістю. А якщо вийшла заміж — стає відданою партнеркою. Вона цінує підтримку і не терпить зневаги, може пробачити багато, але зраду — ніколи. Аліна створює дім, у якому тепло не лише через затишок, а й через взаємність почуттів. Раніше ми розповідали: день ангела Юлії, дати за церковним календарем та найцікавіше про характер іменинниці. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: праздники, церковные праздники Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter