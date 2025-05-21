День ангела Аліни 2025: дата іменин, небесні покровительки та характер, який дарує ім’я

Ім’я Аліна доволі сучасне, у давні часи так не називали, тож його власниці в православному календарі не мають святої покровительки. А це означає, що Алін хрестять подібними за звучанням іменами канонізованих святих.

Коли ж Аліні відзначати день ангела — розберемося в матеріалі.

День ангела Аліни

У католицькому церковному календарі в Аліни є небесна покровителька — свята мучениця Аліна, яка жила у Бельгії в сьомому столітті.

День ангела Аліни 18 червня за новим стилем або 5 червня за новим стилем, за католицьким церковним календарем.

У православній традиції немає канонізованої святої з іменем Аліна, тож день ангела визначають, обираючи ім’я або за подібністю звучання (наприклад, Олена, Алевтина), або за католицьким календарем, якщо родина іменинниці дотримується таких традицій.

У православній традиції імені Аліна можуть бути такі відповідники:

Олена (Єлена) — найпоширеніший варіант. Ім’я подібне за звучанням і є в православному календарі, це свята рівноапостольна Олена, мати імператора Костянтина.

— найпоширеніший варіант. Ім’я подібне за звучанням і є в православному календарі, це свята рівноапостольна Олена, мати імператора Костянтина. Анастасія — іноді обирають через близьке значення, обидва імені можуть асоціюватися зі світлом, чистотою, воскресінням.

— іноді обирають через близьке значення, обидва імені можуть асоціюватися зі світлом, чистотою, воскресінням. Алевтина (Валентина) — свята мучениця вшановується 5 липня, або за стрим стилем день ангела 18 липня.

Ангеліна — на честь преподобної мучениці Ангеліни Сербської, княгині, пам’ять якої вшановується 29 червня за новим стилем, день ангела за старим стилем — 12 липня.

Яка Аліна за характером

Аліна — дівчина з іскрою. Зовні вона може здатися спокійною або навіть сором’язливою, але всередині — рішуча, горда і незалежна. Вона не терпить фальші, має тонке чуття на людей і рідко помиляється в оцінках.

Частенько Аліна — творча, але водночас прагматична натура, вона вміє і мріяти, і діяти. У дружбі щира і вірна, але її довіру непросто заслужити.

Якщо Аліна закохана — це по-справжньому: глибоко, пристрасно, з відданістю. А якщо вийшла заміж — стає відданою партнеркою.

Вона цінує підтримку і не терпить зневаги, може пробачити багато, але зраду — ніколи. Аліна створює дім, у якому тепло не лише через затишок, а й через взаємність почуттів.

Раніше ми розповідали: день ангела Юлії, дати за церковним календарем та найцікавіше про характер іменинниці.

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