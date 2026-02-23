День ангела Валентины в 2026: интересное об имениннице и сердечные поздравления с праздником

Валентина — сама доброта и жертвенность, а другой такой заботливой мамы и бабушки и не сыскать! Когда празднуют свои именины милые обладательницы имени Валентина?

Рассказываем о дне ангела Валентины по старому и новому церковному календарю, о характере Валь и даем теплые поздравления с праздником.

Когда день ангела Валентины по новому и старому церковному календарю 2026

По старому церковному календарю день ангела Валентины праздновали 23 февраля, а вот теперь дата переместилась на две недели раньше, поэтому:

По новому церковному календарю поздравляем Валентин с днем ангела 10 февраля.

Значение имени Валентина и святая покровительница

По легенде, имя Валентина происходит из Древнего Рима, где оно принадлежало к родовым именам и произносилось как Валентинус.

Как и многие другие античные имена, оно стало популярным в христианских странах из-за почитания святых.

Святая мученица Валентина (Алевтина) Кесарийская или Палестинская, пострадавшая за свою веру в III веке н.э., была особенно популярна в Западной Римской империи и Византии.

Но также существует версия, что имя происходит от индоевропейского корня “вал”, что означает тот, кто имеет силу.

Считается, что сейчас девушек по имени Валентина гораздо больше, чем юношей с тем же именем — в семь раз.

Особенно любят имя Валентина в славянских странах. Возможно, это объясняется сердечной привязанностью славян к святой Валентине, покровительнице узников, заступнице, которая помогает в любых делах.

На иконах святую часто изображают с пшеничными колосками.

Какая Валентина по характеру

Валентина невероятно добра, и это заметно с самого детства. Маленькая Валя дружелюбна, легко находит общий язык со сверстниками, любит активные игры, но при этом послушна.

С возрастом у Валентины усиливается чувство жертвенности и щедрости — она всегда готова помочь, сочувствует и проникается чужими проблемами, иногда даже в ущерб собственным интересам.

Творческие способности Валентины всегда имеют практический прицел, среди них немало замечательных рукодельниц.

Хотя Валентина не слишком целеустремленна, чаще всего достигает своих целей. Она волевая и уверенная в себе, и когда сталкивается с трудностями — не теряет оптимизма.

Жизнь Вали, случается, кардинально меняют глобальные события и непредвиденные испытания.

Замуж она выходит по любви, часто отвечая взаимностью на внимание со стороны ухажера. Однако может и ошибиться в выборе партнера, увлекшись эффектными поступками, которые, к сожалению, не всегда соответствуют настоящим качествам человека.

Валентина — верная жена и заботливая мать.

Она словно создана для семейной жизни, и роль домохозяйки делает ее счастливой, при условии, что муж ценит ее самоотверженность.

Она обожает детей, уделяет им много времени, а когда они вырастают, переносит свое внимание на внуков. Также с большой ответственностью заботится о больных и пожилых родственниках, в том числе и со стороны мужа.

Короткие теплые поздравления с днем ангела Валентины с днем ангела Валентины

С днем ангела, Валюша! Твоя солнечная душа полна доброты, пусть Бог отблагодарит тебя за хорошие дела и подарит чистую, как родниковая вода, радость!

***

С праздником, с днем твоего ангела, Валентина! Пусть то, чего ты сильно желаешь, не останется мечтой, пусть судьба одарит тебя и превратит надежды в реальность!

***

С днем ангела, Валя! Ты — невероятный и прекрасный человек, и заслуживаешь особенных подарков судьбы! Желаю тебе жизни, полной нежной любви и творческого вдохновения!

***

Валечка, поздравляю тебя с именинами! Пусть каждый год ты становишься ближе к свершению своих целей и мечтаний. И пусть новые дни приносят прекрасные возможности для достижения всего, что ты хочешь! Никогда не сдавайся!

***

Искренне поздравляем с именинами, Валентина! Желаем быть такой же сильной и красивой, полной жизни и радости, с большим сердцем и всегда открытыми объятиями! И пусть в вашей жизни будет миллион мгновений счастья!

Ранее мы рассказывали, когда день ангела Ольги.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!