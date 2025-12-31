День ангела Мелании: даты по церковному календарю и сердечные поздравления с праздником

Имена Мелания и Милана приобретают все большую популярность в Украине. Возможно, потому что все чаще рождаются очаровательные девушки с сильным характером и развитым интеллектом — именно эти качества, по мнению психологов, отличают обладательниц имен. Когда день ангела Мелании по старому и новому церковному календарю и хорошие слова для поздравления имениннице — читай в материале.

Когда день ангела Мелании 2025 года по церковному календарю

Когда день ангела Мелании по старому церковному календарю:

13 января — в честь Мелании Римлянки Вифлеемской, Палестинской, Младшей;

21 июня — в честь Мелании Старшей.

Какого числа день ангела Мелании по новому церковному календарю:

31 декабря — в честь Мелании Римлянки;

8 июня — в честь Мелании Старшей.

День ангела Мелании: интересно о характере именинницы

Имя Мелания (Милана) считается греческим по происхождению, и переводится как темная, черная. Оно давно вышло за пределы юга и стало популярным в Украине, Португалии, Чехии, Румынии, Сербии, Нидерландах.

По наблюдению психологов, Мелания или Милана имеет от природы острый ум и непревзойденную способность к наукам — причем как техническим, так и гуманитарным. А еще она легко усваивает языки, и частенько выбирает профессию лингвиста.

Чего ей чуть-чуть не хватает, так это дисциплины, ее творческая натура требует свободы. Мелания стремится к общению, благодаря развитому чувству юмора часто становится душой компании, любит быть в центре внимания.

Иногда ее взрывной темперамент одерживает верх, и Мелания может побить горшки с теми, кто ей действительно дорог. Однако в глубине души она очень добрый и незлобивый человек.

Женщины по имени Мелания обычно женственны и кокетливы, а их естественное обаяние дает им власть над мужчинами. Но несмотря на большое количество поклонников, замуж Мелания не спешит, она обожает любовные приключения и новизну чувств. В браке Мелания превращается в замечательную хозяйку и заботливую маму.

Поздравь с днем ​​ангела Меланию: теплые слова, которые порадуют именинницу

Милана, поздравляю тебя с именинами! Я так часто думаю о тебе, что хочу, чтобы ты знала: даже от звука твоего имени на душе становится теплее! Будь счастлива, и пусть небо над твоей головой будет безоблачным!

***

Мелания, ты хороша, как никто! А твоя душевная красота заставляет сиять глаза тех, кому посчастливилось быть рядом с тобой! Поздравляю тебя с днем ​​именин! Пусть мир оборачивается к тебе светлой стороной, а близкие дарят тепло!

***

Мелания, с праздником тебя! Наслаждайся каждым мгновением своих именин! Ты заслуживаешь, чтобы тебя уважали, любили и делали твою жизнь счастливой! Оставайся такой, какая ты есть: безудержной, сильной, веселой и общительной!

***

С именинами, моя замечательная подруга (сестренка)! Пусть этот особенный день именин будет полон любовью, смехом и всем тем, что заставляет тебя чувствовать себя счастливой! Люблю и крепко-крепко обнимаю!

***

Мелания, с днем ​​ангела! Спасибо, что ты рядом, что помогаешь, когда тяжело и умеешь веселиться, как никто другой! Благодарю тебя за наши прекрасные дни, полные приключений и радостей! Будь здорова и счастлива!

