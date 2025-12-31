День ангела Меланії: дати за церковним календарем та сердечні привітання зі святом

Імена Меланія та Мілана набувають все більшої популярності в Україні. Можливо через те, що все частіше народжуються чарівні дівчата з сильним характером та розвинутим інтелектом — саме ці якості, на думку психологів, вирізняють власниць імен. Коли день ангела Меланії за старим та новим календарем та гарні слова для привітання іменинниці — читай у матеріалі.

Коли день ангела Меланії 2025 за церковним календарем

Коли день ангела Меланії за старим церковним календарем:

13 січня — на честь Меланії Римлянки Вифлеємської, Палестинської, Молодшої;

21 червня — на честь Меланії Старшої.

Якого числа день ангела Меланії за новим церковним календарем:

31 грудня — на честь Меланії Римлянки;

8 червня — на честь Меланії Старшої.

День ангела Меланії: цікаве про характер іменинниці

Ім’я Меланія (Мілана) вважається грецьким за походженням, і перекладається, як темна, чорна. Ім’я вийшло далеко за межі півдня та стало популярним в Україні, Португалії, Чехії, Румунії, Сербії, Нідерландах.

За спостереженням психологів, Меланія або Мілана має від природи гострий розум та неперевершену здатність до наук — причому як технічних, так і гуманітарних. А ще легко засвоює мови, і частенько обирає професію лінгвіста.

Чого їй трохи не вистачає, так це дисципліни, її творча натура вимагає свободи. Меланія прагне спілкування, завдяки розвиненому почуттю гумору часто стає душею компанії, любить бути у центрі уваги.

Інколи її вибуховий темперамент бере гору, і Меланія може побити горщики з тими, хто їй насправді дорогий. Проте в глибині душі вона дуже добра та незлопам’ятна людина.

Жінки, на ім’я Меланія, зазвичай жіночні та кокетливі, а їхня природна чарівність дає їм владу над чоловіками. Та попри велику кількість шанувальників, заміж Меланія не поспішає, вона обожнює любовні пригоди та новизну почуттів. Заміжня Меланія перетворюється на чудову господиню і турботливу маму.

Привітай з днем ангела Меланію: теплі слова, які порадують іменинницю

Мілано, вітаю тебе з іменинами! Я так часто думаю про тебе, що хочу, щоб ти знала: навіть від звука твого імені на душі стає тепліше! Будь щасливою, і нехай небо над твоєю головою буде безхмарним!

***

Меланіє, ти красива, як ніхто! А твоя душевна краса змушує сяяти очі тих, кому пощастило бути поряд із тобою! Вітаю тебе з днем ​​іменин! Нехай світ повертається до тебе світлим боком, а близькі дарують тепло!

***

Меланіє, зі святом тебе! Насолоджуйся кожною миттю своїх іменин! Ти заслуговуєш, щоб тебе вшановували, любили та робили твоє життя щасливим! Лишайся такою, якою ти є: нестримною, сильною, веселою та товариською!

***

З іменинами, моя чудова подруго (сестричко)! Нехай цей особливий день іменин буде сповнений любов’ю, сміхом і всім тим, що змушує тебе почуватися щасливою! Люблю та міцно-міцно обіймаю!

***

Меланіє, з днем ангела! Дякую, що ти є поряд, що допомагаєш, коли важко і вмієш веселитися, як ніхто інший! Дякую тобі за наші чудові дні, повні пригод та радощів! Будь здорова та щаслива!

