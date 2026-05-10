День ангела Таисии 2026: изменившийся с переходом на новый календарь

Каждый год календарь напоминает нам о Дне ангела Таисии. Это не просто дата — это особый день, когда небеса благословили мир появлением имени, что в переводе с греческого означает “посвящённая Богине”.

В 2026 году ты снова имеешь прекрасную возможность поздравить всех Таисий с их небесным праздником — Днем ангела. Это время пожеланий, искренних слов и теплых объятий, ведь каждое имя имеет своего небесного покровителя, который оберегает и сопровождает по жизни.

Читай дату именин Таисии по новому и старому календарю, историю имени и подборку поздравлений с Днем ангела Таисии — в материале.

Когда день ангела Таисии 2026

День Ангела Таисии в 2026 году празднуется по новомуюлианскому календарю:

10 мая — св. мученица Таисия.

— св. мученица Таисия. 8 октября — преп. Таисия Фиваидская.

День Ангела Таисии в 2026 году празднуется по юлианскому (старому) календарю:

23 мая.

21 октября.

Значение имени Таисия

Имя Таисия — нежное, мелодичное и в то же время сильное. Оно несет глубину древних традиций и женской мудрости. Обладательницы этого имени обычно имеют особую ауру – спокойную, уравновешенную, но с внутренним огнем. Они умеют сочувствовать, тонко чувствуют настроение других, иногда кажется, что читают людей без слов. Их чувственность сочетается с умом, а эмоциональность с выдержкой.

Таисия — это человек с тонким эстетическим вкусом. Ее часто привлекает искусство, музыка, театр или литература. Она может быть глубоко духовной, склонной к размышлению о смысле жизни, нравственности и справедливости. Это люди, которые умеют сохранять спокойствие в сложных ситуациях, и при этом способны мобилизоваться в нужный момент.

В общении Таисии деликатны, тактичны, избегают конфликтов, но имеют свое твердое мнение. Они не из тех, кто будет кричать — их сила в спокойной уверенности. Для близких Таисия — надежная подруга, добрая советчица, часто — тихая опора семьи.

Ее внутренний мир — глубокий и богатый. Она не всегда открывается сразу, но если завоевать ее доверие, то рядом с вами будет человек необычайной душевной красоты.

День ангела Таисии: поздравление

Дорогая Таисия!

Поздравляю тебя с Днем ангела!

Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает, направляет и поддерживает в важные моменты жизни.

Желаю света в сердце, мира в душе и ежедневных маленьких радостей. Здоровья, любви и счастья на каждом шагу!

Таисия, в День твоего небесного покровителя хочу пожелать тебе, чтобы Ангел всегда стоял на страже твоего счастья.

Пусть судьба будет кроткой, а путь светлым. Здоровья, гармонии, силы и искренних людей рядом!

***

Сегодня, Таисия, твой небесный покровитель молится о тебе перед Господом. Пусть благодать снизойдет на тебя, даря мир, силу, терпение и веру. С Днем ангела! Божьей защиты и любви!

***

Дорогая Таисия!

Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда был рядом — в радости и унынии, в принятии важных решений и в минуты счастья. Пусть жизнь дарит тебе светлые дни, здоровье, душевное спокойствие и любовь близких. Пусть сердце никогда не знает разочарований, а в твоей душе царит гармония.

Таисия, в этот особый день желаю тебе тепла, мира и доброты. Пусть твой Ангел-хранитель ведет тебя правильными путями, оберегает от всего недоброго и наполняет твою жизнь радостью, надеждой и вдохновением. Пусть сбываются мечты, сердце не знает тревог, а рядом всегда будут искренние люди.

***

С Днем ангела тебя, милая Таисия!

Пусть твой небесный покровитель никогда не покидает тебя, дарит веру в себя и силы для осуществления самых заветных мечтаний. Желаю здоровья, хорошего настроения, ежедневных поводов для улыбки и согревающей сердце любви.

***

Таисия, с Днем ангела!

Желаю, чтобы твой ангел был в хорошей форме, имел скорую реакцию, крепкие нервы и безлимит на защиту. Потому что с тобой, с такой интересной личностью, ему точно не скучно!

Веселого настроения, счастливых приключений и всегда заряженного телефона!

***

Таисия! Поздравляю с Днем ангела!

Желаю, чтобы твой небесный хранитель был всегда на связи, чтобы интернет не “глючил”, а люди не разочаровали. И пусть в жизни всегда будет что-нибудь вкусное, кто-то хороший и где-то недалеко — море или хотя бы кофе с пирожным.

