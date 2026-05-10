День ангела Таїсії 2026: що змінилося з переходом на новий календар

Щороку календар нагадує нам про День ангела Таїсії. Це не просто дата — це особливий день, коли небеса благословили світ появою імені, що в перекладі з грецької означає “присвячена Богині”.
У 2026 році ти знову маєш чудову нагоду привітати всіх Таїсій з їхнім небесним святом — Днем ангела. Це час побажань, щирих слів і теплих обіймів, адже кожне ім’я має свого небесного покровителя, який оберігає і супроводжує упродовж життя.
Читай про дату іменин Таїсії за новим і старим календарем, історію імені та добірку привітань з Днем ангела Таїсії — у матеріалі.
Коли день ангела Таїсії 2026
День Ангела Таїсії у 2026 році святкується за новоюліанським (новим) календарем:
10 травня — св. мучениця Таїсія.
8 жовтня — преп. Таїсія Фіваїдська.
День Ангела Таїсії у 2026 році святкується за юліанським (старим) календарем:
- 23 травня.
- 21 жовтня.
Значення імені Таїсія
Ім’я Таїсія — ніжне, мелодійне й водночас сильне. Воно несе в собі глибину давніх традицій та жіночої мудрості. Власниці цього імені зазвичай мають особливу ауру — спокійну, врівноважену, але з внутрішнім вогнем. Вони вміють співчувати, тонко відчувають настрій інших, іноді здається, що читають людей без слів. Їхня чуттєвість поєднується з розумом, а емоційність — з витримкою.
Таїсія — це людина із тонким естетичним смаком. Її часто приваблює мистецтво, музика, театр або література. Вона може бути глибоко духовною, схильною до роздумів про сенс життя, моральність і справедливість. Це люди, які вміють зберігати спокій у складних ситуаціях, і при цьому здатні мобілізуватись у потрібну мить.
У спілкуванні Таїсії делікатні, тактовні, уникають конфліктів, але мають свою тверду думку. Вони не з тих, хто буде кричати — їхня сила у спокійній упевненості. Для близьких Таїсія — надійна подруга, добра порадниця, часто — тиха опора родини.
Її внутрішній світ — глибокий і багатий. Вона не завжди відкривається одразу, та якщо завоювати її довіру, то поруч з вами буде людина надзвичайної душевної краси.
День ангела Таїсії: привітання
Дорога Таїсіє!
Вітаю тебе з Днем ангела!
Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає, направляє та підтримує у важливі миті життя.
Бажаю світла в серці, миру в душі та щоденних маленьких радостей. Здоров’я, любові та щастя на кожному кроці!
Таїсіє, в День твого небесного покровителя хочу побажати тобі, щоб Ангел завжди стояв на сторожі твого щастя.
Нехай доля буде лагідною, а шлях — світлим. Здоров’я, гармонії, сили й щирих людей поруч!
Сьогодні, Таїсіє, твій небесний покровитель молиться за тебе перед Господом. Нехай благодать зійде на тебе, даруючи мир, силу, терпіння і віру. З Днем ангела! Божого захисту й любові!
Дорога Таїсіє!
Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди був поруч — у радості й смутку, в ухваленні важливих рішень і у хвилини щастя. Нехай життя дарує тобі світлі дні, здоров’я, душевний спокій і любов близьких. Хай серце ніколи не знає розчарувань, а у твоїй душі панує гармонія.
Таїсіє, у цей особливий день бажаю тобі тепла, миру та доброти. Нехай твій Ангел-охоронець веде тебе правильними шляхами, оберігає від усього недоброго та наповнює твоє життя радістю, надією і натхненням. Хай здійснюються мрії, серце не знає тривог, а поруч завжди будуть щирі люди.
З Днем ангела тебе, мила Таїсіє!
Нехай твій небесний покровитель ніколи не покидає тебе, дарує віру в себе і сили для здійснення найзаповітніших мрій. Бажаю здоров’я, гарного настрою, щоденних приводів для посмішки і любові, яка зігріває серце.
Таїсіє, з Днем ангела!
Бажаю, щоб твій ангел був у хорошій формі, мав швидку реакцію, міцні нерви й безліміт на захист. Бо з тобою, як з такою цікавою особистістю, йому точно не нудно!
Веселого тобі настрою, щасливих пригод і завжди зарядженого телефона!
Таїсіє! Вітаю з Днем ангела!
Бажаю, щоб твій небесний охоронець був завжди на зв’язку, щоб інтернет не “глючив”, а люди не розчаровували. І хай у житті завжди буде щось смачне, хтось хороший і десь недалеко — море або хоч би кава з тістечком.
