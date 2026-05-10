День ангела Таїсії 2026: що змінилося з переходом на новий календар

Щороку календар нагадує нам про День ангела Таїсії. Це не просто дата — це особливий день, коли небеса благословили світ появою імені, що в перекладі з грецької означає “присвячена Богині”.

У 2026 році ти знову маєш чудову нагоду привітати всіх Таїсій з їхнім небесним святом — Днем ангела. Це час побажань, щирих слів і теплих обіймів, адже кожне ім’я має свого небесного покровителя, який оберігає і супроводжує упродовж життя.

Читай про дату іменин Таїсії за новим і старим календарем, історію імені та добірку привітань з Днем ангела Таїсії — у матеріалі.

Коли день ангела Таїсії 2026

День Ангела Таїсії у 2026 році святкується за новоюліанським (новим) календарем:

10 травня — св. мучениця Таїсія.

8 жовтня — преп. Таїсія Фіваїдська.

День Ангела Таїсії у 2026 році святкується за юліанським (старим) календарем:

23 травня.

21 жовтня.

Значення імені Таїсія

Ім’я Таїсія — ніжне, мелодійне й водночас сильне. Воно несе в собі глибину давніх традицій та жіночої мудрості. Власниці цього імені зазвичай мають особливу ауру — спокійну, врівноважену, але з внутрішнім вогнем. Вони вміють співчувати, тонко відчувають настрій інших, іноді здається, що читають людей без слів. Їхня чуттєвість поєднується з розумом, а емоційність — з витримкою.

Таїсія — це людина із тонким естетичним смаком. Її часто приваблює мистецтво, музика, театр або література. Вона може бути глибоко духовною, схильною до роздумів про сенс життя, моральність і справедливість. Це люди, які вміють зберігати спокій у складних ситуаціях, і при цьому здатні мобілізуватись у потрібну мить.

У спілкуванні Таїсії делікатні, тактовні, уникають конфліктів, але мають свою тверду думку. Вони не з тих, хто буде кричати — їхня сила у спокійній упевненості. Для близьких Таїсія — надійна подруга, добра порадниця, часто — тиха опора родини.

Її внутрішній світ — глибокий і багатий. Вона не завжди відкривається одразу, та якщо завоювати її довіру, то поруч з вами буде людина надзвичайної душевної краси.

День ангела Таїсії: привітання

Дорога Таїсіє!

Вітаю тебе з Днем ангела!

Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає, направляє та підтримує у важливі миті життя.

Бажаю світла в серці, миру в душі та щоденних маленьких радостей. Здоров’я, любові та щастя на кожному кроці!

Таїсіє, в День твого небесного покровителя хочу побажати тобі, щоб Ангел завжди стояв на сторожі твого щастя.

Нехай доля буде лагідною, а шлях — світлим. Здоров’я, гармонії, сили й щирих людей поруч!

Сьогодні, Таїсіє, твій небесний покровитель молиться за тебе перед Господом. Нехай благодать зійде на тебе, даруючи мир, силу, терпіння і віру. З Днем ангела! Божого захисту й любові!

Дорога Таїсіє!

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди був поруч — у радості й смутку, в ухваленні важливих рішень і у хвилини щастя. Нехай життя дарує тобі світлі дні, здоров’я, душевний спокій і любов близьких. Хай серце ніколи не знає розчарувань, а у твоїй душі панує гармонія.

Таїсіє, у цей особливий день бажаю тобі тепла, миру та доброти. Нехай твій Ангел-охоронець веде тебе правильними шляхами, оберігає від усього недоброго та наповнює твоє життя радістю, надією і натхненням. Хай здійснюються мрії, серце не знає тривог, а поруч завжди будуть щирі люди.

З Днем ангела тебе, мила Таїсіє!

Нехай твій небесний покровитель ніколи не покидає тебе, дарує віру в себе і сили для здійснення найзаповітніших мрій. Бажаю здоров’я, гарного настрою, щоденних приводів для посмішки і любові, яка зігріває серце.

Таїсіє, з Днем ангела!

Бажаю, щоб твій ангел був у хорошій формі, мав швидку реакцію, міцні нерви й безліміт на захист. Бо з тобою, як з такою цікавою особистістю, йому точно не нудно!

Веселого тобі настрою, щасливих пригод і завжди зарядженого телефона!

Таїсіє! Вітаю з Днем ангела!

Бажаю, щоб твій небесний охоронець був завжди на зв’язку, щоб інтернет не “глючив”, а люди не розчаровували. І хай у житті завжди буде щось смачне, хтось хороший і десь недалеко — море або хоч би кава з тістечком.

