День города Бровары 2025: меньше массовости, больше единства

Бровары — город, который удобно устроился почти у самой межи столицы, всего в двенадцати километрах от её границ.

Но это не просто спальный район, а полноценный город, который в последние годы заметно обновляется на глазах: строятся современные комплексы, появляются уютные парки.

Поэтому те, кто хочет избежать столичной суеты, считают его престижным и комфортным местом для жизни.

Когда Бровары отмечают свой День и что входит в программу праздничных мероприятий — рассказываем в материале.

Когда День города Бровары

День города Бровары традиционно, начиная с 1987 года, празднуют в третью субботу сентября. В этом году это 20 число.

Праздник приурочен к годовщине первого документального упоминания о городе, которое датируется 1628 годом. В тот год Бровары упоминаются среди населённых пунктов Остерского староства, принадлежавшего князю Яреме Вишневецкому.

В 2025 году Броварам исполняется 397 лет.

Интересно, что город начинался как поселение небольшой казацкой и крестьянской общины. Во время конфликтов он имел важное стратегическое значение, а в мирное время его прославляли знаменитые местные пивоварни, которые, собственно, и подарили городу название.

Местные пивовары изготавливали особый сорт пива, пользовавшийся популярностью среди путешественников, проходивших через город в Киев. Это пиво даже упоминается в литературе, в частности в поэзии Тараса Шевченко, который любил посещать Бровары.

Сегодня здесь живут около ста тысяч человек, и это делает Бровары одним из крупнейших городов-спутников Киева. Как отмечают броварчане День своего любимого города — расскажем далее.

День города Бровары: программа мероприятий

Учитывая ограничения военного времени, в прошлом году празднование Дня города Бровары проходило без широко разрекламированных массовых событий.

Однако благотворительные акции всё же объединили людей на праздник — так, в городе прошёл Броварский забег несгибаемости, которым горожане хотели показать единство и стойкость общины во время войны.

Программа мероприятий нынешнего Дня города пока не обнародована, но вряд ли она будет включать громкие масштабные события.

Но ничто не помешает броварчанам праздновать на природе, в кругу друзей и семьи. А также присоединиться к благотворительным инициативам, информацию о которых можно узнать на порталах местной власти, например на brovary-rada.gov.ua, и на сайтах броварских СМИ.

Вспомним историю: хроника боёв за Бровары — как защитники сжигали колонны врага — в другом нашем материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!