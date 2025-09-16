День міста Бровари 2025: менше гучності, більше єдності

Бровари — місто, яке зручно примостилося майже під боком столиці, всього за дванадцять кілометрів від її меж.

Але це не просто спальний район, а повноцінне місто, яке за останні роки оновлюється просто на очах: будуються сучасні комплекси, з’являються затишні парки.

Тож ті, хто хоче уникати столичної метушні, вважають його престижним і комфортним місцем для життя.

Коли Бровари святкують свій День і що в програмі святкових заходів — розказуємо у матеріалі.

Коли День міста Бровари

День міста Бровари традиційно, починаючи з 1987 року, святкують в третю суботу вересня. Цьогоріч це 20 число.

Свято присвячене до річниці першої документальної згадки про місто, яка датується 1628 роком. Того року Бровари згадуються серед населених пунктів Остерського староства, що належали князю Яремі Вишневецькому.

У 2025 році Броварам виповнюється 397 років.

Цікаво, що місто починалося як поселення невеличкої козацької та селянської громади. Під час конфліктів воно мало важливе стратегічне значення, а в мирний час його прославляли знамениті місцеві пивоварні, які, власне, і подарували місту назву.

Місцеві пивовари виготовляли особливий вид пива, яке було популярне серед мандрівників, що проходили через місто до Києва. Це пиво навіть згадується в літературі, зокрема у поезії Тараса Шевченка, який полюбляв відвідувати Бровари.

Нині тут мешкають близько ста тисяч людей, і це робить Бровари одним із найбільших міст-супутників Києва. Як святкують броварчани День свого улюбленого міста — розкажемо далі.

День міста Бровари: програма заходів

Зважаючи на обмеження воєнного часу, минулого року святкування Дня міста Бровари проходило без розрекламованих масових заходів.

Однак благодійні акції все ж об’єднали людей на свято — так, у місті пройшов Броварський забіг незламності, ним містяни хотіли показати єдність та витривалість громади під час війни.

Програма заходів нинішнього Дня міста поки не оприлюднена, але навряд чи вона міститиме гучні масштабні події.

Та ніщо не заважатиме броварчанам святкувати на природі, в колі друзів та сім’ї, і долучитися до благодійних ініціатив, інформацію про які можна дізнатися на порталах місцевої влади, приміром, Вrovary-rada.gov.ua та на сайтах броварських ЗМІ.

Згадаймо історію: хроніка боїв за Бровари — як захисники спалювали колони ворога в іншому нашому матеріалі.

