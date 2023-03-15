Не волнуйся, если вдруг все позеленеет. День Святого Патрика 2023: дата, история и традиции

День Святого Патрика — это ирландский праздник, который отмечается 17 марта каждого года. Этот день символизирует принятие христианства в Ирландии, а также является праздником культурного наследия Ирландии в целом.
Праздник появился в честь святого Патрика, который родился в 385 году в Британии, но потом был захвачен и продан в качестве раба в Ирландию. Патрик сбежал из плена и стал миссионером, который проповедовал христианство по всей Ирландии. 17 марта 461 года мужчина умер.
Для коренного населения Ирландии фигура святого Патрика была крайне важной. Ирландские эмигранты по всему миру, в частности в Америке и Австралии, сохранили традицию ежегодного чествования святого парадами и громкими гуляниями.
Хотя праздник начался как религиозный, он стал популярным во всем мире, особенно в Великобритании и США, где ирландцы составляют значительную часть населения. Во многих странах устраивают торжественные парады. А в Чикаго, например, в этот день реку красят в зеленый цвет.
Фото: Unsplash
Люди отмечают день Святого Патрика, надевая зеленые костюмы, украшая свои дома и офисы зелеными гирляндами и вывешивая ирландские флаги.
Традиции празднования дня Святого Патрика начались в Ирландии, а впоследствии распространились по всему миру. Вот несколько из них:
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