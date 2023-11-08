Праздники

Символическая благодарность. Когда носят вечерю согласно новому календарю и какие традиции этого дня

Диана Просяник, редактор сайта 08 ноября 2023, 13:30
коли носять вечерю 2023
Фото: Depositphotos

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