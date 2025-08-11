Михаилово чудо 2025: приметы и традиции праздника

Православные христиане в этом месяце отмечают много праздников, среди которых и Михайлово чудо. В этом году он выпал на 6 сентября. Что это за день и какие у него приметы и запреты? Узнавай подробно в нашем материале.

Михайлово чудо — история праздника

По старому календарю православные верующие чествовали архангела Михаила — одного из самых почитаемых библейских персонажей 19 сентября.

Слово “архангел” означает “старший посланник”, а его имя буквально переводится как “Кто как Бог”.

В день Михайлова чуда принято чтить архангела Михаила за спасение храма от идолопоклонников. Михаил возглавлял небесное воинство и оберегал верных христиан.

История происходит из Священных преданий. Она повествует о том, как христианин Архип построил храм в честь архангела, ведь когда-то Михаил спас его дочь от слепоты целебной водой из источника, текущего вблизи Иераполя.

Храм христианин решил там и построить, но местные идолопоклонники захотели уничтожить его, затопив реками поблизости.

Тогда Архип начал молиться Михаилу, и он явился на землю. Архангел совершил настоящее чудо, отведя воду от храма. Своим мечом он ударил по горе — и в ущелье полилась вода. С тех пор город, где произошло чудо, называется Хоны (раскол, ущелье).

Что нельзя делать на Михайлово чудо

В день Михайлова чуда нельзя ругаться и сплетничать. Также нужно отложить дела в огороде. Нельзя печь и выполнять тяжелую работу, даже домашнюю.

Верующие считают, что кто будет работать в этот день, того ждут неприятности.

После праздничного обеда или ужина нельзя выбрасывать остатки пищи, а нужно поделиться с нуждающимися.

Что нужно делать на Михайлово чудо

Молиться святому Архангелу Михаилу о защите от бед, болезней и врагов, о мире в семье и стране. Освящать воду в церкви и хранят ее дома как оберег на весь год. Начинать новые дела считается, что Архангел Михаил поможет в их успешном завершении. Давать милостыню и помогают нуждающимся, чтобы привлечь милость Божию.

Приметы на Михайлово чудо

Наши предки, почитая поступок архангела Михаила, соблюдали пост и откладывали тяжелую работу. Этот день они проводили в покое и молились.

По традиции утром нужно сходить в церковь на литургию, а затем собраться большой семьей на застолье.

Люди считают, что теплая погода на чудо Михаила означает долгую осень. А если на деревьях есть иней — зимой будет много снега.

Листья березы зеленые на верхушке — ожидай ранней зимы. Если увидишь утром туман — жди теплую погоду.

Если же ты хочешь следить за всеми важными датами, тогда смотри церковный календарь 2025 года, чтобы знать когда православные праздники и посты по новому стилю.

