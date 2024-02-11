Патриотические поздравления с днем рождения: своими словами с Украиной в сердце

Наша страна переживает тяжелое военное время. Мы не выбирали войны, к сожалению, она выбрала нас. Наш цивилизационный выбор враждебно принял наш сосед. Защита страны — важнейший приоритет у украинцев. Но никто не отменял дни рождений самых родных людей. А у некоторых в жизни произошли такие события, что есть мотивация праздновать его и дважды. Читай, подборку патриотических поздравлений своими словами, которые несут надежду и свет в сложные времена — в нашем материале.

Патриотические поздравления с днем рождения

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Поздравляю с днем рождения! Пусть твои победы будут такими же яркими, как национальные краски нашей страны. Будь неустанным в своих усилиях и всегда стремись к новым вершинам.

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Поздравляю с днем рождения! Пусть твоя сила и мужество никогда не подводят. Будь отважен, как наши защитники, и всегда борись за победу, поднимая флаг свободы.

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Поздравляю! Пусть Ваши силы и мужество питаются любовью и поддержкой близких и родных. И, после любых “баталий”, случающихся в повседневной жизни, особенно в это время, дома Вас всегда ждет уютная гавань. Крепкого здоровья, удач и надежного тыла. И пусть Вам всегда будет кого защищать, но не будет от кого.

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С днем рождения, с победой над этим годом и быстрой победой на каждом участке жизни и главное над нашим врагом!

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Патриотические поздравления своими словами

С днем рождения! Желаю оставаться таким же человечным, искренним, добрым. Пусть на твоем жизненном пути встречаются только хорошие люди, а зло обходит стороной. Война показала нам кто есть кто. Пусть в твоем окружении останутся только самые лучшие люди, чтобы вместе отпраздновать победу Украины!

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Искренние поздравления с днем рождения! Обильных Божьих благословений во всех областях жизни! Отличного здоровья и крепкого иммунитета от всех вирусов и проблем! Победы, мира, согласия и изобилия!

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Сердечно поздравляю с днем рождения! Хорошего настроения, вдохновения, воодушевления, творческих взлетов, мощных свершений, благополучия, оптимизма и мира! Пусть умножаются и сбываются Ваши мечты и желания! Пусть каждый ваш день будет значимым, ярким и результативным. Всем сердцем желаю, чтобы Украина победила как можно скорее и мы вместе праздновали нашу долгожданную Победу.

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С днем появления на свет! Я знаю, что в твоей душе, как в морских глубинах, таятся сокровища: упорство, изобретательность и вера в себя. Пусть они принесут тебе успех в новых начинаниях и победе в каждом деле. Мира, покоя, и пусть с неба летят не ракеты, а только добрые известия. С днем рождения!

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Поздравляю! Пусть ангел мира принесет в твой дом мир, согласие, веру и решительность. Пусть дом будет тёплый, светлый и неприступный для врагов. Пусть мечты и планы сбываются. Держимся, ценим друг друга, побеждаем. С днем рождения!

Патриотические поздравления с днем рождения

С днем рождения! Пусть вера, надежда и любовь в вашем сердце помогают держать равновесие в эти бурные времена. Прежде всего крепкого здоровья, характера-стали и должного авторитета среди товарищей и друзей. Пусть ни погода, ни враги, ни посторонние мысли никогда не помешают достичь верной цели, пусть в любой борьбе любовь родных и светлая надежда придает сил и позволяет добиться победы.

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Поздравляю тебя с днем рождения! От всего сердца желаю тебе оставаться такой же радостной, улыбающейся, смелой и жизнерадостной несмотря ни на что. Желаю чувствовать надежные плечи родных, друзей, любить и радовать себя и окружающих. Мечтать, верить в лучшее, стремиться к успеху, получать от судьбы неожиданные приятные сюрпризы. Пусть тебе всегда улыбается удача. Крепкого здоровья, внутренней опоры, личностного роста, гармонии в семье. Пусть сирены и тревоги беспокоят наших врагов. С праздником тебя, с днем рождения!

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С днем рождения! Не прекращайте делать три вещи — любить, улыбаться и мечтать. Пусть ваш дом будет теплым, светлым, гостеприимным. Пусть победы сопровождают вас по жизни. Пусть ваша родная страна будет мирной, цветущей, защищенной и богатой, а вам будет комфортно, радостно и уютно.

Надеемся, Вікна помогли тебе найти патриотические слова поздравления с днем рождения для близкого человека, который любит свою страну и болеет за нее.

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