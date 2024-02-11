Патріотичні привітання з днем народження: своїми словами з Україною в серці

Наша країна переживає тяжкий воєнний час. Ми не обирали війни, на жаль, вона вибрала нас. Наш цивілізаційний вибір вороже сприйняв наш сусід. Захист країни — найважливіший пріоритет в українців. Але ніхто не скасовував дні народжень найрідніших людей. А в декого в житті сталися такі події, що є мотивація святкувати його і двічі. Читай, добірку патріотичних привітань своїми словами, що несуть надію та світло у складні часи — в нашому матеріалі.

Патріотичні привітання з днем народження

Щиро вітаю зі святом народження! Нехай твої перемоги будуть такими ж яскравими, як національні барви нашої країни. Будь невпинним у своїх зусиллях і завжди прагни до нових вершин.

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Вітаю зі святом народження! Нехай твоя сила й мужність ніколи не підводять. Будь відважним, як наші захисники, і завжди борись за перемогу, піднімаючи прапор свободи.

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Вітаю! Нехай Ваші сила та мужність живляться любов’ю та підтримкою близьких та рідних. І після будь-яких “баталій”, які трапляються в повсякденному житті, особливо в цей час, вдома на Вас завжди чекає затишна гавань. Міцного здоров’я, успіхів та надійного тилу. І нехай Вам завжди буде кого захищати, але не буде від кого.

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З днем народження, з перемогою над цим роком та швидкою перемогою на кожній ділянці життя та головне — над нашим ворогом!

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Патріотичні привітання своїми словами

З днем народження! Бажаю залишатися таким же людяним, щирим, добрим. Нехай на твоєму життєвому шляху зустрічаються тільки хороші люди, а зло обходить стороною. Війна показала нам, хто є хто. Нехай у твоєму оточенні залишаться тільки найкращі люди, щоб разом відсвяткувати перемогу України!

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Щирі вітання з днем народження! Рясних Божих благословінь в усіх сферах життя! Відмінного здоров’я та міцного імунітету від всіх вірусів та негараздів! Перемоги, миру, злагоди й достатку!

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Сердечно вітаю з днем народження! Гарного настрою, натхнення, наснаги, творчих злетів, потужних звершень, добробуту, оптимізму і миру! Нехай множаться й збуваються Ваші мрії та бажання! Нехай кожен Ваш день буде значущим, яскравим й результативним. Всім серцем бажаю, щоб Україна перемогла якомога швидше, і ми разом святкували нашу довгоочікувану Перемогу. Гуртуймося, бо ми того варті!

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З днем ​​появи на світ! Я знаю, що у твоїй душі, як в морських глибинах, таяться скарби: завзятість, винахідливість і віра в себе. Нехай вони принесуть тобі успіх в нових починаннях і перемогу в кожній справі. Миру, спокою, і нехай з неба летять не ракети, а лише добрі вістки. З днем народження!

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Вітаю! Нехай ангел миру принесе у твою домівку мир, злагоду, віру, рішучість. Нехай дім буде теплий, світлий і неприступний для ворогів. Нехай мрії збуваються та плани здійснюються. Тримаймося, кохаймося, перемагаймо. З днем народження!

Патріотичні вітання з днем народження

З днем народження! Нехай віра, надія і любов у Вашому серці допомагають тримати рівновагу у ці буремні часи. Насамперед міцного здоров’я, характеру-сталі та належного авторитету серед товаришів і друзів. Нехай ні погода, ні вороги, ні сторонні думки ніколи не завадять досягти вірної мети, нехай в будь-якій боротьбі любов рідних і світла надія додає сил і дозволяє досягти перемоги.

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Вітаю тебе з днем ​​народження! Від щирого серця бажаю тобі залишатися такою ж радісною, усміхненою, сміливою і життєрадісною, не дивлячись ні на що. Бажаю відчувати надійні плечі рідних, друзів, любити та радувати себе і оточення. Мріяти, вірити в краще, прагнути до успіху, отримувати від долі несподівані приємні сюрпризи. Нехай тобі завжди посміхається удача. Міцного здоров’я, внутрішньої опори, особистісного росту, гармонії в родині. Нехай сирени та тривоги турбують лиш наших ворогів. Зі святом тебе, з днем народження!

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З днем народження! Не припиняйте робити три речі — любити, посміхатись і мріяти. Нехай ваш дім буде теплим, світлим, гостинним. Нехай перемоги супроводжують вас по життю. Нехай ваша рідна країна буде мирною, квітучою, захищеною і багатою, а вам в ній буде комфортно, радісно і затишно.

Сподіваємось, Вікна допомогли тобі знайти патріотичні слова привітання з днем народження для близької людини, яка любить свою країну і вболіває за неї.

Ось ще слова привітання з днем народження для військового у віршах та прозі. Читай, вітай і дякуй.

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