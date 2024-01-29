Привітання з днем народження сестрі: щирі та зворушливі побажання у віршах та прозі

Мати рідну людину з особливим звʼязком — справжній подарунок долі! Проте шукати привітання з днем народження сестрі інколи ще те завдання, адже хочеться влучити щирими словами у саме серце рідної сестрички!
Привітання з днем народження сестрі у віршах та прозі ми зібрали нижче у матеріалі. Шукай те, яке сподобається найбільше, та зроби день рідної людини ще кращим!
Дорога та рідна сестричко! Щиро вітаю тебе з днем народження! Сьогодні твій день, тож хочу зауважити: ти — особлива людина у моєму житті. Нехай життєва стежка стелиться перед тобою рівно, а близькі та кохані люди завжди будуть підтримкою та опорою. Досягай цілей та здійснюй мрії, а я завжди буду поруч та допомагатиму!
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Вітаю з днем народження улюблену та чарівну сестричку! Бажаю тобі міцного здоровʼя та неосяжного щастя в житті, кохання та підтримки, реалізації та здійснення всіх мрій. Будь щаслива й бери від життя все найкраще. З днем народження, сестро!
Найрідніша та найближча, з твоїм днем вітаю! Нехай оминають біди та незгоди твій дім, а у гості заходять лише позитивні новини та щасливі моменти. Бажаю, аби тебе ніколи не оточували обман, злість чи заздрість, нехай в житті все складається лише якнайкраще! З днем народження!
Сестричко, я тебе вітаю,
Всього найкращого бажаю!
Щоб розквітала з кожним днем,
Кохання було навзаєм.
Здоров’я, радості і щастя!
Нехай панує гарний настрій
В твоєму серці і в оселі,
Пісні лунають хай веселі!
Хай негаразди оминають,
А всі турботи зачекають.
З днем народження, сестричко,
Шлю вітаннячка в цю мить!
Хай в житті чекає казка,
Завжди сміх твій хай дзвенить.
Доленька нехай дарує
Радість й щастя знов і знов.
Щоб добро жило у серці,
А в очах цвіла любов.
Сестричку любу вітаю!
Від щирого серця бажаю
Багато здоров’я та доброти,
Радіє довкола усе там, де ти!
Хай щастя і радість постукають в дім,
Достаток й повага завжди будуть в нім!
Привітати близьку людину з днем народження можна й своїми словами. Кілька варіантів щирих привітань з днем народження ми зібрали в нашому іншому матеріалі.
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