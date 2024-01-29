Привітання з днем народження сестрі: щирі та зворушливі побажання у віршах та прозі

Мати рідну людину з особливим звʼязком — справжній подарунок долі! Проте шукати привітання з днем народження сестрі інколи ще те завдання, адже хочеться влучити щирими словами у саме серце рідної сестрички!

Привітання з днем народження сестрі у віршах та прозі ми зібрали нижче у матеріалі. Шукай те, яке сподобається найбільше, та зроби день рідної людини ще кращим!

Привітання з днем народження сестрі в прозі

Дорога та рідна сестричко! Щиро вітаю тебе з днем народження! Сьогодні твій день, тож хочу зауважити: ти — особлива людина у моєму житті. Нехай життєва стежка стелиться перед тобою рівно, а близькі та кохані люди завжди будуть підтримкою та опорою. Досягай цілей та здійснюй мрії, а я завжди буду поруч та допомагатиму!

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Вітаю з днем народження улюблену та чарівну сестричку! Бажаю тобі міцного здоровʼя та неосяжного щастя в житті, кохання та підтримки, реалізації та здійснення всіх мрій. Будь щаслива й бери від життя все найкраще. З днем народження, сестро!

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Найрідніша та найближча, з твоїм днем вітаю! Нехай оминають біди та незгоди твій дім, а у гості заходять лише позитивні новини та щасливі моменти. Бажаю, аби тебе ніколи не оточували обман, злість чи заздрість, нехай в житті все складається лише якнайкраще! З днем народження!

Привітання з днем народження сестрі у віршах

Сестричко, я тебе вітаю,

Всього найкращого бажаю!

Щоб розквітала з кожним днем,

Кохання було навзаєм.

Здоров’я, радості і щастя!

Нехай панує гарний настрій

В твоєму серці і в оселі,

Пісні лунають хай веселі!

Хай негаразди оминають,

А всі турботи зачекають.



***

З днем народження, сестричко,

Шлю вітаннячка в цю мить!

Хай в житті чекає казка,

Завжди сміх твій хай дзвенить.

Доленька нехай дарує

Радість й щастя знов і знов.

Щоб добро жило у серці,

А в очах цвіла любов.



***

Сестричку любу вітаю!

Від щирого серця бажаю

Багато здоров’я та доброти,

Радіє довкола усе там, де ти!

Хай щастя і радість постукають в дім,

Достаток й повага завжди будуть в нім!



Привітати близьку людину з днем народження можна й своїми словами. Кілька варіантів щирих привітань з днем народження ми зібрали в нашому іншому матеріалі.

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