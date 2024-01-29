Свята

Привітання з днем народження сестрі: щирі та зворушливі побажання у віршах та прозі

Вікторія Мельник, журналістка сайту 29 Січня 2024, 10:15
привітання з днем народження сестрі
Фото: Pexels

Більше новин
Володимир Федінчук помер: що відомо про смерть актора
Актор Володимир Федінчук загинув на війні — пам’яті того, хто грав Енея на сцені
Чекап жіночого організму
Здоров’я завжди на часі! Чекап жіночого організму: які дослідження варто проходити та як часто
Авокадо: як вибрати
Як вибрати авокадо: лайфхаки для тих, хто хоче знайти ідеальний плід
Карта бойових дій в Україні сьогодні 29.01.2024: онлайн
Карта бойових дій 29 січня 2024 року: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Дивитись більше

Матеріали по темі

Коли китайський Новий рік 2023: звичаї та традиції
Коли китайський Новий рік 2024: дата святкування та традиції
стрітення 2023
Стрітення Господнє 2024: коли святкують та які традиції в Україні
Пасха
Коли святкують Великдень 2024: дата, традиції та заборони
День народження
Привітання з днем народження дівчині: як красиво та небанально зробити їй приємно

Відео
Карта бойових дій в Україні сьогодні 29.01.2024: онлайн

Карта бойових дій 29 січня 2024 року: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:47
Росіяни з батальйону Сибір
А що б я робив ще проти цієї війни — просто сидів? Росіяни з батальйону Сибір про мотивацію приєднатись до ЗСУ
0:12:09
Історія австрійки
Якщо не допомагати, тил стане нулем: історія австрійки, яка допомагає військовим на передовій
0:03:40
Історія медика Миколи, що втратив ногу на війні
Лише перемога, інакше — ніяк! Історія медика, який ледве вижив під Кліщіївкою
0:04:37
федір черник
Смерті немає, є тільки стрілецька честь. Історія українського командира, яку приховували в СРСР
0:05:20
27 січня — день пам’яті жертв Голокосту: історії свідків трагедії
Біль, закарбований у пожовклих листах: Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту — історії свідків трагедії
0:03:50
Джої Вентимілья: американець надсилає іграшки для дітей в Україні
Дарує українським дітям дитинство в пам’ять про загиблого сина: як американець надсилає іграшки в Україну
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 27 січня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:03
укриття
Це унікальна історія! Як у столиці відкрили перше розумне укриття
0:13:03
Скільки росіяни заробляють на українських переглядах YouTube
Від однієї пісні та відео нічого не буде? Скільки заробили росіяни на українських переглядах за 2023 рік
Більше відео
Чекап жіночого організму
Читати далі
Здоров’я завжди на часі! Чекап жіночого організму: які дослідження варто проходити та як часто

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь