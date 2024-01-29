Поздравления с днем рождения сестре: искренние и трогательные пожелания в стихах и прозе

Иметь родного человека с особой связью — настоящий подарок судьбы! Однако искать поздравления с днем рождения сестре иногда еще та задача, ведь хочется попасть искренними словами в самое сердце родной сестренки!
Поздравления с днем рождения сестре в стихах и прозе мы собрали ниже в материале. Ищи то, которое понравится больше всего, и сделай день родного человека еще лучше!
Дорогая и родная сестренка! Поздравляю тебя с днем рождения! Сегодня твой день, поэтому хочу заметить: ты особенный человек в моей жизни. Пусть жизненная тропа стелется перед тобой ровно, а близкие и любимые люди будут всегда поддержкой и опорой. Достигай целей и осуществляй мечты, а я всегда буду рядом и приду на помощь!
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Поздравляю с днем рождения любимую и очаровательную сестренку! Желаю тебе крепкого здоровья и необъятного счастья в жизни, любви и поддержки, реализации и исполнении всех мечтаний. Будь счастлива и бери от жизни все самое лучшее. С днем рождения, сестра!
Самая родная и самая близкая, с твоим днем поздравляю! Пусть обходят беды и несогласия твой дом, а в гости заходят только положительные новости и счастливые моменты. Желаю, чтобы тебя никогда не окружали обман, злость или зависть, пусть в жизни все складывается только лучше! C днем рождения!
Поздравляю от души
И желаю много счастья!
Радость пусть стучится в дом,
Пусть минуют все ненастья.
Никогда не унывай.
Улыбайся, смейся звонко.
Пусть во всём тебе везет.
С днем рождения, сестренка!
Мне очень в жизни повезло
Иметь сестру, как ты, родная.
И в день рождения от души
Тебе сегодня пожелаю
Всегда цвести и быть счастливой.
Не знать болезней никогда,
Чтоб молодость с тобой осталась
Еще на долгие года.
И, как бы жизнь ни повернула,
Пусть будет верным поворот,
Чтоб ты почаще улыбалась,
Тебе улыбка так идет.
Тебя, любимая сестра
Поздравить просится душа,
С днём светлым твоего рождения
И пожелать во всём везения!
Достойна ты — лишь восхищения,
И грез заветных воплощения.
Пусть мимо все пройдут невзгоды,
И не спешат часы и годы!
Поздравить близкого человека с днем рождения можно своими словами. Несколько вариантов поздравлений с днем рождения мы собрали в нашем другом материале.
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