Поздравления с днем рождения сестре: искренние и трогательные пожелания в стихах и прозе

Иметь родного человека с особой связью — настоящий подарок судьбы! Однако искать поздравления с днем рождения сестре иногда еще та задача, ведь хочется попасть искренними словами в самое сердце родной сестренки!

Поздравления с днем рождения сестре в стихах и прозе мы собрали ниже в материале. Ищи то, которое понравится больше всего, и сделай день родного человека еще лучше!

Поздравления с днем рождения сестре в прозе

Дорогая и родная сестренка! Поздравляю тебя с днем рождения! Сегодня твой день, поэтому хочу заметить: ты особенный человек в моей жизни. Пусть жизненная тропа стелется перед тобой ровно, а близкие и любимые люди будут всегда поддержкой и опорой. Достигай целей и осуществляй мечты, а я всегда буду рядом и приду на помощь!

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Поздравляю с днем рождения любимую и очаровательную сестренку! Желаю тебе крепкого здоровья и необъятного счастья в жизни, любви и поддержки, реализации и исполнении всех мечтаний. Будь счастлива и бери от жизни все самое лучшее. С днем рождения, сестра!

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Самая родная и самая близкая, с твоим днем поздравляю! Пусть обходят беды и несогласия твой дом, а в гости заходят только положительные новости и счастливые моменты. Желаю, чтобы тебя никогда не окружали обман, злость или зависть, пусть в жизни все складывается только лучше! C днем рождения!

Поздравления с днем рождения сестры в стихах

Поздравляю от души

И желаю много счастья!

Радость пусть стучится в дом,

Пусть минуют все ненастья.

Никогда не унывай.

Улыбайся, смейся звонко.

Пусть во всём тебе везет.

С днем рождения, сестренка!

***

Мне очень в жизни повезло

Иметь сестру, как ты, родная.

И в день рождения от души

Тебе сегодня пожелаю

Всегда цвести и быть счастливой.

Не знать болезней никогда,

Чтоб молодость с тобой осталась

Еще на долгие года.

И, как бы жизнь ни повернула,

Пусть будет верным поворот,

Чтоб ты почаще улыбалась,

Тебе улыбка так идет.

***

Тебя, любимая сестра

Поздравить просится душа,

С днём светлым твоего рождения

И пожелать во всём везения!

Достойна ты — лишь восхищения,

И грез заветных воплощения.

Пусть мимо все пройдут невзгоды,

И не спешат часы и годы!

Поздравить близкого человека с днем рождения можно своими словами. Несколько вариантов поздравлений с днем рождения мы собрали в нашем другом материале.

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