Поздравления с днем рождения дочери: своими словами или в стихах

Фото Unsplash Есть такое утверждение — если Господь хочет сделать женщине комплимент, он дарит ей дочь. Праздник дня рождения — веселый, магический, с подарками, музыкой, вкусностями и поздравлениями. И независимо, то ли это маленькая вертлявая девочка с косичками, или юная красавица, или взрослая женщина, живущая самостоятельной жизнью, родные хотят подыскать лучшие, теплые, искренние слова для нее. Мы тебе поможем в этом. Подборка стихов и поздравлений своими словами в день рождения дочери – в нашем материале. Поздравления с днем рождения дочери от мамы в стихах *** Доченька любимая,Милая, родная,С днем рождения тебяМама поздравляет!Пожелаю быть тебеЯркою, красивой,Чтоб невзгоды мимо шли,Ты была счастливой!Будь всегда здоровой,Любящей, любимой,И для всех людей вокругБудь неповторимой!Чтобы солнце согревалоЛетом и зимой,Ты в моём сердечке, дочка,Я всегда с тобой! ***С днем рождения золотая,Доченька моя родная!Радости, любви, успеха,Меньше слез и больше смеха,Не болеть, не горевать,Никогда не унывать! *** С днем рождения, доченька, звездочка моя,Пусть счастливой сказкою будет жизнь твоя.Пусть тебя несчастья не коснется тень,Радостью наполнен будет каждый день. Чтоб цвела от счастья, как цветы весной,Был достаток в доме, а в душе — покой.Крепкого здоровья, солнечных дорог,И любви бескрайней пусть подарит Бог. *** Милая доченька, в твой день рожденьяЖелаю счастливого блеска в глазах.Чтоб солнечным было твое настроенье,И чтобы сбылось всё, что было в мечтах. Здоровья, удачи, улыбок, успеха,Больших достижений, побольше побед.Влюбленного сердца и звонкого смеха,Родная, любимая, ты — лучше всех! Читать по теме Поздравления с днем рождения своими словами: от сердца к сердцу Искренние и хорошие поздравления ко дню рождения своими словами читай в нашем материале. Поздравления с днем рождения дочери своими словами Дорогая наша доченька, поздравляю тебя с днем рождения! Желаем тебе счастья и больших успехов. Мы хотим, чтобы ты умела радоваться каждому новому дню и всегда ценила то, что имеешь. Много светлых и красивых дней, ярких впечатлений, счастливых мгновений. Ты самая лучшая, самая умная, самая добрая, целеустремленная девочка и мы гордимся тобой. Дорогая доченька, дорогое наше солнышко. Сколько слов благодарности я сказала Господу за то, что ты была послана нам. Это самый счастливый день в жизни нашей семьи. Цвети, расти, мечтай. Пусть препятствия на твоем пути появляются в виде подарков. Иди смело по жизни и знай, что я рядом. Пусть успех, счастье и удача сопровождают твой земной путь. Целую и обнимаю. Наша дорогая дочка. Поздравляем! Пусть твое сердце купается в любви. Живи счастливо и ярко. Пусть над тобой всегда будет мирное небо и теплое солнце. Пусть мир будет щедрым для тебя на добро. Будь собой, иди к цели. Пусть мечты и желания сбываются. Наша дочка, маленькое наше чудо, наше утешение. Молимся, чтобы твоя жизнь была мирной, счастливой, успешной. Пусть с тобой по жизни идут люди, которые тебя любят, ценят и никогда не подведут. Расти здоровой, целеустремленной, настойчивой. Ярких впечатлений, любопытных путешествий, счастливых улыбок. Целуем и обнимаем. Моя дочь, с днем рождения! Пусть в твою жизнь никогда не заглядывает грусть, пусть твои глаза всегда сияют от счастья. Оставайся всегда такой приветливой, легкой, лучистой, веселой. И знай, я всегда буду рядом, всегда помогу и поддержу. Как одно мгновенье прошли годы со дня, когда нам подарила тебя Вселенная. И с этого дня ты для нас стала целой Вселенной. Наша самая яркая звездочка, милейшее солнышко. Пусть тебе жизнь подарит много-много счастья. Крепкого здоровья, удачи, верных друзей. Мечтай, радуйся, побеждай, люби. Хочешь больше хороших поздравлений для именинников? Держи еще поздравления с днем рождения с 50-летием женщине. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: праздники Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter