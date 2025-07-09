Поздравления с днем рождения дочери: своими словами или в стихах

Есть такое утверждение — если Господь хочет сделать женщине комплимент, он дарит ей дочь. Праздник дня рождения — веселый, магический, с подарками, музыкой, вкусностями и поздравлениями.

И независимо, то ли это маленькая вертлявая девочка с косичками, или юная красавица, или взрослая женщина, живущая самостоятельной жизнью, родные хотят подыскать лучшие, теплые, искренние слова для нее.

Мы тебе поможем в этом. Подборка стихов и поздравлений своими словами в день рождения дочери – в нашем материале.

Поздравления с днем рождения дочери от мамы в стихах

***

Доченька любимая,

Милая, родная,

С днем рождения тебя

Мама поздравляет!

Пожелаю быть тебе

Яркою, красивой,

Чтоб невзгоды мимо шли,

Ты была счастливой!

Будь всегда здоровой,

Любящей, любимой,

И для всех людей вокруг

Будь неповторимой!

Чтобы солнце согревало

Летом и зимой,

Ты в моём сердечке, дочка,

Я всегда с тобой!

***

С днем рождения золотая,

Доченька моя родная!

Радости, любви, успеха,

Меньше слез и больше смеха,

Не болеть, не горевать,

Никогда не унывать!

***

С днем рождения, доченька, звездочка моя,

Пусть счастливой сказкою будет жизнь твоя.

Пусть тебя несчастья не коснется тень,

Радостью наполнен будет каждый день.

Чтоб цвела от счастья, как цветы весной,

Был достаток в доме, а в душе — покой.

Крепкого здоровья, солнечных дорог,

И любви бескрайней пусть подарит Бог.

***

Милая доченька, в твой день рожденья

Желаю счастливого блеска в глазах.

Чтоб солнечным было твое настроенье,

И чтобы сбылось всё, что было в мечтах.

Здоровья, удачи, улыбок, успеха,

Больших достижений, побольше побед.

Влюбленного сердца и звонкого смеха,

Родная, любимая, ты — лучше всех!

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Поздравления с днем рождения дочери своими словами

Дорогая наша доченька, поздравляю тебя с днем рождения! Желаем тебе счастья и больших успехов. Мы хотим, чтобы ты умела радоваться каждому новому дню и всегда ценила то, что имеешь. Много светлых и красивых дней, ярких впечатлений, счастливых мгновений. Ты самая лучшая, самая умная, самая добрая, целеустремленная девочка и мы гордимся тобой.

Дорогая доченька, дорогое наше солнышко. Сколько слов благодарности я сказала Господу за то, что ты была послана нам. Это самый счастливый день в жизни нашей семьи. Цвети, расти, мечтай. Пусть препятствия на твоем пути появляются в виде подарков. Иди смело по жизни и знай, что я рядом. Пусть успех, счастье и удача сопровождают твой земной путь. Целую и обнимаю.

Наша дорогая дочка. Поздравляем! Пусть твое сердце купается в любви. Живи счастливо и ярко. Пусть над тобой всегда будет мирное небо и теплое солнце. Пусть мир будет щедрым для тебя на добро. Будь собой, иди к цели. Пусть мечты и желания сбываются.

Наша дочка, маленькое наше чудо, наше утешение. Молимся, чтобы твоя жизнь была мирной, счастливой, успешной. Пусть с тобой по жизни идут люди, которые тебя любят, ценят и никогда не подведут. Расти здоровой, целеустремленной, настойчивой. Ярких впечатлений, любопытных путешествий, счастливых улыбок. Целуем и обнимаем.

Моя дочь, с днем рождения! Пусть в твою жизнь никогда не заглядывает грусть, пусть твои глаза всегда сияют от счастья. Оставайся всегда такой приветливой, легкой, лучистой, веселой. И знай, я всегда буду рядом, всегда помогу и поддержу.

Как одно мгновенье прошли годы со дня, когда нам подарила тебя Вселенная. И с этого дня ты для нас стала целой Вселенной. Наша самая яркая звездочка, милейшее солнышко. Пусть тебе жизнь подарит много-много счастья. Крепкого здоровья, удачи, верных друзей. Мечтай, радуйся, побеждай, люби.

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