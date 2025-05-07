Поздравления с первым днем ​​рождения: в стихах и своими словами

Первый день рождения ребенка — трогательный праздник новой жизни, который вряд ли запомнится самому имениннику (-це), но очень порадует родителей, крестных, бабушек и дедушек. Этот праздник подарит море счастья, и останется в воспоминаниях на фото. И в приятных подарках. А также в искренних и теплых словах. Выбирай свое поздравление с первым годом жизни, чтобы лучше выразить свою любовь к маленькой крохе!

Теплые поздравления с первым днем ​​рождения своими словами

Поздравляем с первым праздником жизни нашу кроху и ее счастливых родителей! Желаю имениннику крепкого здоровья, пусть растет в любви и заботе, радует родителей своей улыбкой, первыми уверенными шагами и первыми словами. Пусть невзгоды обходят ваше жилище, а в окошко чаще заглядывает солнышко! Счастья вам всем и доброй судьбы!

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С первым счастливым годом жизни поздравляю вашу кроху и хочу пожелать, чтобы росла она в радости и любви, чтобы слышала только ласковые слова и видела только улыбки! Уверенных ей шагов по жизни, ярких дней, искренних взглядов и беззаботной жизни.

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Поздравляю нашего ангелочка с днем ​​рождения! Сегодня тебе исполнился год. Расти, наше солнышко, всем на радость. Желаю тебе беззаботного детства, добрых слов и поцелуев от родных. Пусть у тебя будет много хороших и преданных друзей. Каждый день радуй маму и папу! С днем ​​рождения тебя, крошка!



Поздравления с первым годом ребенку можно оформить на открытку или сделать ее собственноручно, распечатав фото малыша. Можно написать несколько теплых поздравлений с первым днем ​​рождения ребенку и заказать праздничную чашку с этими словами. Родителям будет приятно, а ребенку останется на добрую память.

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Поздравляем с рождением наше маленькое чудо! Ты уже год с нами, и от этого наша жизнь стала ярче! Ты даришь нам море радости, света и тепла! Расти умным, здоровым малышом! Мирного тебе неба над головой и яркого солнышка! И пусть мир вокруг будет добр к тебе!

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Поздравляем с первым годом жизни вашего именинника! Пусть теперь в вашем доме всегда звучит детский смех, а в доме царит радость! Желаем спокойных ночей, крепкого здоровья и запаса терпения! Счастливой судьбы вашему ангелочку!

Приветствие с первым годом жизни мальчика

Желаем крепкого здоровья и много улыбок годовалому ангелочку! Пусть с интересом изучает окружающий мир и идет по нему с широко открытыми глазами! Пусть радует маму и папу своей любознательностью! Пусть по ночам сладко спит, давая отдохнуть родителям! Пусть растет смелым и возьмет все лучшее от мамы и папы! C днем рождения!

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С первым днем ​​рождения, крошка! Скорее выходи из пеленок, наш мальчик! Желаем тебе поскорее расти и принести в наш дом больше радости и света. Пусть топают по нему твои ножки, а комната полнится смехом! Желаем, чтобы счастье было твоим спутником, чтобы успех ни на минуту не оставлял тебя, а здоровье было крепким! Мира тебе и добра!

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Как быстро прошел год, и вот настал первый день рождения! Желаю расти здоровеньким и любознательным! Пусть твой характер будет хорошим, ты будешь смелым и умным мальчиком! А с такими замечательными родителями твое детство непременно станет беззаботным временем! Счастья имениннику и его родителям!

Поздравление с первым годом жизни девочке

Маленькая принцесса! Поздравляю тебя с первым годом! Пусть этот веселый праздник подарит крохе чудесные эмоции, кучу игрушек и вкусностей! Будь счастлива и здорова, наш детка! Улыбайся солнышку и нам! Радуй нас первыми шагами и первыми словами! Звездочка наша, ты — лучшая для нас и сегодня, и всегда!

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С днем ​​рождения, наше солнышко! С каждым днем ​​ты все больше взрослеешь, и придет время, когда догонишь отца с мамой. Так пусть же в жизни все складывается хорошо, пусть притягиваются к тебе здоровье, счастье и успех. Расти в любви, а когда вырастешь — дари ее своим родным и близким людям! Счастливой тебе судьбы!

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Поздравляю нашего замечательного ребенка с первым годом жизни! Пусть судьба дарит тебе только прекрасные мгновения и добрые чудеса, пусть готовит тебе большое счастье и настоящую удачу! Расти здоровенькой и радуй родителей!

Читать по теме Поздравления с днем рождения своими словами: от сердца к сердцу Искренние и хорошие поздравления ко дню рождения своими словами читай в нашем материале.

Милые поздравления с первым годом рождения в стихах

С первым годом, с первым юбилеем

Присылаю поздравления!

Живи в любви, расти скорее!

C днем рождения! С праздником!

Пусть жизнь становится счастливей и добрее!

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С первым годом поздравляем,

Он важнее всех.

Пусть Господь охраняет

И дарит успех!

Судьбы легкой для малыша,

Здоровья как сталь.

Удачи по жизни,

Любви и веселья!

***

Выбирай те поздравления с первым годом рождения ребенку, которые тебе больше всего по сердцу и поздравляй родных с этим радостным праздником! А если ты хочешь поздравить с днем ​​рождения крестника, узнай, как это сделать, из нашего другого материала.

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