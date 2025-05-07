Вітання з першим днем народження: у віршах та своїми словами

Перший день народження дитини — зворушливе свято нового життя, яке навряд чи запам’ятається самому імениннику (-ці), але дуже потішить батьків, хрещених, бабусь і дідусів. Це свято подарує море щастя і лишиться в спогадах на фото і в приємних подарунках. А також в щирих і теплих словах. Обирай своє привітання з першим роком життя, аби якнайкраще висловити свою любов до маленької крихітки!

Вітання з першим днем народження своїми словами

Вітаємо з першим святом життя нашу крихітку і його щасливих батьків! Бажаю імениннику міцного здоров’я, нехай росте в любові й турботі, радує батьків своєю посмішкою, першими впевненими кроками та першими словами. Нехай негаразди оминають вашу оселю, а у віконце частіше заглядає сонечко! Щастя вам усім і доброї долі!

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З першим щасливим рочком життя вітаю вашу крихітку та хочу побажати, щоб росла вона в радості й любові, щоб чула лише пестливі слова і бачила лише посмішки! Впевнених їй кроків по життю, яскравих днів, щирих поглядів та безтурботного життя.

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Вітаю наше янголятко з днем ​​народження! Сьогодні тобі виповнився один рік. Рости, наше сонечко, усім на радість. Бажаю тобі безтурботного дитинства, лагідних слів і поцілунків від рідних. Нехай у тебе буде багато добрих і відданих друзів. Щодня радуй маму і тата! З днем ​​народження тебе, крихітко!

Привітання з першим роком дитині можна написати на листівці, або зробити її власноруч, роздрукувавши фото малечі. Можна написати кілька теплих привітань з першим днем народження дитині і замовити святкову чашку з цими словами. Батькам буде приємно, а дитинці залишиться на добру пам’ять і згадку.

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Вітаємо з народженням наше маленьке диво! Ти вже рік з нами, і від цього наше життя стало яскравішим! Ти даруєш нам море радості, світла і тепла! Рости розумним, здоровим малюком! мирного тобі неба над головою і яскравого сонечка! І нехай світ навколо буде добрим до тебе!

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Щиро вітаємо з першим роком життя вашого іменинника! Нехай тепер у вашій оселі завжди звучить дитячий сміх, а в домі панує радість! Бажаємо спокійних ночей, міцного здоров’я та запасу терпіння! Щасливої долі вашому янголятку!

Привітання з першим роком життя хлопчика

Бажаємо міцного здоров’я і багато посмішок однорічному янголятку! Нехай з цікавістю вивчає навколишній світ і йде по ньому з широко розплющеними очима! Нехай тішить маму та тата своєю допитливістю! Нехай ночами солодко спить, даючи відпочити батькам! Нехай росте сміливим і наслідує усе найкраще від мами й татка! З днем народження!

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З першим днем народження, крихітко! Швидше виходь з пелюшок, наш хлопчику! Бажаємо тобі скоріше рости й принести в наш дім більше радості та світла. Нехай тупотять по ньому твої ніжки, а кімната повниться сміхом! Бажаємо, щоб щастя було твоїм супутником, щоб успіх ні на хвилину не лишав тебе, а здоров’я було міцним! Миру тобі й добра!

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Як швидко минув рік, і ось настав перший день народження! Бажаю рости здоровеньким і допитливим! Нехай твій характер буде добрим, ти будеш сміливим і розумним хлопчиком! А з такими чудовими батьками твоє дитинство неодмінно стане безтурботним часом! Щастя імениннику і його батькам!

Привітання з першим роком життя дівчинці

Маленька принцесо! Вітаю тебе з першим рочком! Хай це веселе свято подарує крихітці чудові емоції, купу іграшок та смаколиків! Будь щаслива та здорова, наша дитинко! Усміхайся сонечку та нам! Радуй нас першими кроками і першими словами!Зірочка наша, ти — найкраща для нас і сьогодні, і завжди!



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З днем ​​народження, наше сонечко! З кожним днем ти все більше дорослішаєш, і настане час, коли наздоженеш тата з мамою. Тож нехай же в житті у тебе все складається добре, нехай притягуються до тебе здоров’я, щастя і успіх. Рости в любові, а як виростеш — даруй її своїм рідним і близьким людям! Щасливої тобі долі!

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Вітаю нашу чудову дитинку з першим рочком життя! Нехай доля дарує тобі лише прекрасні миті та добрі дива, нехай готує тобі велике щастя і справжню удачу! Золота дитинко, бажаю тобі веселих ігор, цікавих забав та усіляких смаколиків, і не лише на свято! Рости здоровенькою і радуй батьків!

Читати на тему Привітання з днем народження своїми словами: від серця до серця Щирі та гарні привітання до дня народження своїми словами читай в нашому матеріалі.

Привітання з першим роком народження у віршах

З першим рочком, янголятко,

З днем народження тебе!

Хай життя твоє дитяче

Наче річечка тече!

Кожен день щоб був на радість,

Нові враження щодня,

Щастя, радості, здоров’я,

Тобі, кохане наше дитя!

***

З першим рочком, з першим святом

Надсилаю я вітання!

Йди ж, дитинко, ти завзято

По життю, і у коханні

Мами рідної й тата

День у день зростай скоріше.

З днем народження! Зі святом!

Хай життя стає яснішим!

***

З першим рочком привітаємо,

Він важливіший за всі.

Хай Господь охороняє

На довгі роки!

Долі легкої малечі,

Та здоров’я, немов сталь.

Щоб усе в житті збулося,

У любові хай зростає!

***

Обирай ті привітання з першим роком народження дитині, які тобі найбільше до серця і вітай рідних з цим радісним святом! А якщо ти хочеш привітати з днем народження хрещеника, дізнайся про це з нашого іншого матеріалу.

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