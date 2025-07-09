Поздравления с днем ​​рождения свахе: искренние пожелания в стихах и своими словами

Фото Pixabay Так бывает в жизни, что благодаря человеческим отношениям, в семье появляется человек, входящий в круг если не самых родных, то друзей точно. Речь идет о свахе. В Украине под словом “сваха”, часто имеют маму или родственницу одного из супругов относительно родителей или родственников другого. Часто у сватов довольно дружеские отношения и они празднуют все праздники, день рождения друг друга, отдыхают вместе. Читай искренние пожелания для свахи ко дню ее рождения от свахи и свата в стихах и своими словами — в материале. Поздравления с днем рождения свахе в стихах Моя сватья дорогая, С днем рождения поздравляю! Радуйся, не унывайИ почаще отдыхай! Будет все пускай в порядке. Ты живи в любви, в достатке, В счастье, в радости большой. Век пусть будет долгим твой! *** Дорогая сваха, с днем рождения! Поднимаем за тебя бокал, Радости желаем, настроения, Каждый день чтоб радугой сиял! Чтобы ты про докторов забыла, И была бодра и весела, Чтоб судьба от всех невзгод хранила И по жизни за руку вела! Пусть года веселой птичьей стаей Пролетают — ты их не считай… Ты еще такая молодая, Верь, люби, надейся и мечтай! *** С днём рождения, сватьюшка родная!Поднимаю тост я за тебя!Сил, здоровья, бодрости желаю,Света, солнца, мира и добра!Чтоб забота близких тебя грела,Чтоб надежда душу берегла,Чтобы сердцем никогда ты не старела,Чтобы жизнь удачу лишь несла!В честь тебя сегодня слов приятныхХочется так много мне сказать!Я до дна бокал свой выпиваюИ спешу скорей тебя обнять! Поздравления с днем рождения свахе *** За тебя, родная сватья,Нынче тост произношу!С днём рождения поздравляюИ тепло души дарю!Пожелаю счастья много,Неба мирного, добра,Ровной жизненной дороги,В сердце — летнего тепла.Пусть хорошим настроеньеБудет каждый день с утра!Ярких, праздничных мгновенийИ здоровья навсегда! *** Милой сватье в день рожденьяТост произнести спешу!Тёплые слова признаньяЕй сегодня подарю!Молодой всегда, красивойБудь, родная, до ста лет!Будь и нежной, и любимой,И храни душевный свет!Пожелаю дружбы вернойИ прямых путей-дорог,Сладких, радостных мгновений,Ангел чтоб тебя берёг! *** С днем рождения, долгих лет. Пусть жизнь дарит тепло и свет. Пусть счастье нежно обнимает, А все плохое снег заметает. Здоровья, радости, любви, И к счастью легкого пути! *** Пусть удача будет рядом, Радость светит вечным взглядом. Люди греют добротой И любуются тобой. Будь свежа, легка, прелестна. От гостей пусть в доме тесно. Пусть сбываются мечты. Ведь всего достойна ты! Читать по теме Поздравления с днем рождения своими словами: от сердца к сердцу Искренние и хорошие поздравления ко дню рождения своими словами читай в нашем материале. От сватов поздравления с днем рождения свахе Сваты, приветствуя сваху могут поблагодарить ее за воспитание сына (дочки), подчеркнуть, что молодожены живут в согласии и благодаря ее науке. Свахе это будет приятно! Поздравления с днем рождения свахе своими словами Поздравляем, дорогая сваха, с днем рождения! Нам повезло, что ты появилась в нашей жизни. Ты хороший человек, на которого можно положиться, и отличная мама, воспитавшая прекрасного (-ую) сына (дочку). А еще настоящая женщина, добрая и привлекательная. Хотим пожелать тебе здоровья, веселого настроения и многое нам внуков. *** Сегодня юбилей у нашей лучшей подруги и родственницы в одном лице — в свахи! Когда сватов связывают не только дети, но и дружеское общение, приятные эмоции — это величайшая удача. Такую трудолюбивую, добрую и прекрасную сваху и днем с огнем не сыщешь! Желаем имениннице всегда ощущать наше дружеское плечо поддержки, не унывать, жить в удовольствие и раскрывать в себе новые таланты. *** Любезная моя сваха, с днем рождения! С тех пор как наши дети поженились, я нашла настоящую верную подругу. Я восхищаюсь твоей любовью к жизни, твоей приветливости и оптимизму. Желаю, чтобы никогда не мелели источники твоих жизненных сил и счастья. Пусть твоя молодость длится долго, здоровье не подводит, а любимый ценит, уважает и носит на руках. *** Иногда судьба вознаграждает нас самым щедрым подарком — настоящими друзьями. Для нас, сваха, ты стала таким важным подарком, прекрасным человеком, легко влившимся и в нашу семью, и в круг ближайших родственников, друзей. Желаем тебе, сваха, в твой день рождения большой удачи и оптимизма, чтобы воплощать все свои мечты. Не останавливаться на достигнутых успехах и всегда верить только в хорошее, привлекая в свою жизнь позитив, здоровье и прекрасное настроение. *** Дорогая сваха, мы тебя поздравляем с праздником! Пусть у тебя на душе, как и за окном, будет спокойно и мирно, а с неба падают только хорошие известия. Пусть тебя радуют родные, не подводит здоровье, а планы претворяются в жизнь легко и без преград. Любящих людей рядом, чтобы ценили, любили и уважали. С уважением — твои сваты. *** В твой день рождения, дорогая наша сваха, прими пожелания великого счастья, взаимной любви, доброты и нежности от всего любящего семейства! Пусть Господь хранит тебя и дарит свет благословения, благополучия и уюта. *** Самые искренние поздравления лучшей свахе в мире в день рождения! Желаю тебе всегда быть душой компании: веселой, радостной, заводной. Пусть тебя любят друзья, гордятся и уважают родные. Желаю быть эталоном женственности и красоты. Пусть Господь одарит тебя земными благами. Живи с позитивом и оптимизмом. *** Желаем тебе в день рождения, наша самая дорогая сваха, чтобы ты порхала как бабочка от счастья, никогда не отчаивалась, чувствовала поддержку родных и близких людей, восхищенные взгляды поклонников. Желаем, чтобы твой дом приходили только радостные вести, ободряя тебя и стимулируя жить сто счастливых лет. С твоим днем! Pexels Всегда помни даты праздников у близких, родных и друзей. Ведь так приятно получать поздравления и знать, что о тебе помнят. А еще держи слова-поздравления с днем рождения дочери. Подборка стихов и поздравлений своими словами для твоей принцессы или королевы. Любовь к ребенку не зависит от возраста! Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter