Поздравления с днем ​​рождения свахе: искренние пожелания в стихах и своими словами

Так бывает в жизни, что благодаря человеческим отношениям, в семье появляется человек, входящий в круг если не самых родных, то друзей точно. Речь идет о свахе. В Украине под словом “сваха”, часто имеют маму или родственницу одного из супругов относительно родителей или родственников другого.

Часто у сватов довольно дружеские отношения и они празднуют все праздники, день рождения друг друга, отдыхают вместе.

Читай искренние пожелания для свахи ко дню ее рождения от свахи и свата в стихах и своими словами — в материале.

Поздравления с днем ​​рождения свахе в стихах

Моя сватья дорогая,

С днем рождения поздравляю!

Радуйся, не унывай

И почаще отдыхай!

Будет все пускай в порядке.

Ты живи в любви, в достатке,

В счастье, в радости большой.

Век пусть будет долгим твой!

***

Дорогая сваха, с днем рождения!

Поднимаем за тебя бокал,

Радости желаем, настроения,

Каждый день чтоб радугой сиял!

Чтобы ты про докторов забыла,

И была бодра и весела,

Чтоб судьба от всех невзгод хранила

И по жизни за руку вела!

Пусть года веселой птичьей стаей

Пролетают — ты их не считай…

Ты еще такая молодая,

Верь, люби, надейся и мечтай!

***

С днём рождения, сватьюшка родная!

Поднимаю тост я за тебя!

Сил, здоровья, бодрости желаю,

Света, солнца, мира и добра!

Чтоб забота близких тебя грела,

Чтоб надежда душу берегла,

Чтобы сердцем никогда ты не старела,

Чтобы жизнь удачу лишь несла!

В честь тебя сегодня слов приятных

Хочется так много мне сказать!

Я до дна бокал свой выпиваю

И спешу скорей тебя обнять!

Поздравления с днем ​​рождения свахе

***

За тебя, родная сватья,

Нынче тост произношу!

С днём рождения поздравляю

И тепло души дарю!

Пожелаю счастья много,

Неба мирного, добра,

Ровной жизненной дороги,

В сердце — летнего тепла.

Пусть хорошим настроенье

Будет каждый день с утра!

Ярких, праздничных мгновений

И здоровья навсегда!

***

Милой сватье в день рожденья

Тост произнести спешу!

Тёплые слова признанья

Ей сегодня подарю!

Молодой всегда, красивой

Будь, родная, до ста лет!

Будь и нежной, и любимой,

И храни душевный свет!

Пожелаю дружбы верной

И прямых путей-дорог,

Сладких, радостных мгновений,

Ангел чтоб тебя берёг!

***

С днем рождения, долгих лет.

Пусть жизнь дарит тепло и свет.

Пусть счастье нежно обнимает,

А все плохое снег заметает.

Здоровья, радости, любви,

И к счастью легкого пути!

***

Пусть удача будет рядом,

Радость светит вечным взглядом.

Люди греют добротой

И любуются тобой.

Будь свежа, легка, прелестна.

От гостей пусть в доме тесно.

Пусть сбываются мечты.

Ведь всего достойна ты!

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От сватов поздравления с днем ​​рождения свахе

Сваты, приветствуя сваху могут поблагодарить ее за воспитание сына (дочки), подчеркнуть, что молодожены живут в согласии и благодаря ее науке. Свахе это будет приятно!

Поздравления с днем ​​рождения свахе своими словами

Поздравляем, дорогая сваха, с днем ​​рождения! Нам повезло, что ты появилась в нашей жизни. Ты хороший человек, на которого можно положиться, и отличная мама, воспитавшая прекрасного (-ую) сына (дочку). А еще настоящая женщина, добрая и привлекательная. Хотим пожелать тебе здоровья, веселого настроения и многое нам внуков.

***

Сегодня юбилей у нашей лучшей подруги и родственницы в одном лице — в свахи! Когда сватов связывают не только дети, но и дружеское общение, приятные эмоции — это величайшая удача. Такую трудолюбивую, добрую и прекрасную сваху и днем ​​с огнем не сыщешь! Желаем имениннице всегда ощущать наше дружеское плечо поддержки, не унывать, жить в удовольствие и раскрывать в себе новые таланты.

***

Любезная моя сваха, с днем ​​рождения! С тех пор как наши дети поженились, я нашла настоящую верную подругу. Я восхищаюсь твоей любовью к жизни, твоей приветливости и оптимизму. Желаю, чтобы никогда не мелели источники твоих жизненных сил и счастья. Пусть твоя молодость длится долго, здоровье не подводит, а любимый ценит, уважает и носит на руках.

***

Иногда судьба вознаграждает нас самым щедрым подарком — настоящими друзьями. Для нас, сваха, ты стала таким важным подарком, прекрасным человеком, легко влившимся и в нашу семью, и в круг ближайших родственников, друзей. Желаем тебе, сваха, в твой день рождения большой удачи и оптимизма, чтобы воплощать все свои мечты. Не останавливаться на достигнутых успехах и всегда верить только в хорошее, привлекая в свою жизнь позитив, здоровье и прекрасное настроение.

***

Дорогая сваха, мы тебя поздравляем с праздником! Пусть у тебя на душе, как и за окном, будет спокойно и мирно, а с неба падают только хорошие известия. Пусть тебя радуют родные, не подводит здоровье, а планы претворяются в жизнь легко и без преград. Любящих людей рядом, чтобы ценили, любили и уважали. С уважением — твои сваты.

***

В твой день рождения, дорогая наша сваха, прими пожелания великого счастья, взаимной любви, доброты и нежности от всего любящего семейства! Пусть Господь хранит тебя и дарит свет благословения, благополучия и уюта.

***

Самые искренние поздравления лучшей свахе в мире в день рождения! Желаю тебе всегда быть душой компании: веселой, радостной, заводной. Пусть тебя любят друзья, гордятся и уважают родные. Желаю быть эталоном женственности и красоты. Пусть Господь одарит тебя земными благами. Живи с позитивом и оптимизмом.

***

Желаем тебе в день рождения, наша самая дорогая сваха, чтобы ты порхала как бабочка от счастья, никогда не отчаивалась, чувствовала поддержку родных и близких людей, восхищенные взгляды поклонников. Желаем, чтобы твой дом приходили только радостные вести, ободряя тебя и стимулируя жить сто счастливых лет. С твоим днем!

Всегда помни даты праздников у близких, родных и друзей. Ведь так приятно получать поздравления и знать, что о тебе помнят.

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