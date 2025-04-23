Вітання з днем народження свасі: щирі побажання у віршах та своїми словами

Так буває в житті, що завдяки людським стосункам в сім’ї з’являється людина, яка входить в коло якщо не найрідніших, то друзів точно. Мова йде про сваху. В Україні під словом сваха часто мають на увазі маму або родичку одного з подружжя щодо батьків або родичів другого.

Часто свати між собою мають досить дружні стосунки й святкують всі свята, день народження одне одного, відпочивають разом.

Читай щирі побажання для свахи до дня її народження від свахи та свата у віршах та своїми словами — в матеріалі.

Привітання з днем народження свасі у віршах

Сьогодні щиро Вас вітаю!

Щастя жіночого бажаю,

І тільки радісних подій,

І посмішок та світлих мрій.

Вам зичу успіху у справах,

Багато днів в житті яскравих,

Енергії та сподівань,

А ще здійснення всіх бажань.

***

Спинити час ніхто не в змозі,

І грає ліс, і квітне сад.

На Вашім сонячнім порозі

З’явилось мудрих — 50!

Ваш ювілей — поважна дата,

Про це нагадувать не слід,

А краще щиро побажати

Здоров’я, щастя й довгих літ.

Щоб завжди Ви у мирі жили,

У колі рідної сім’ї,

І хай пісні веселі й щирі

Вам заспівають солов’ї!

***

Привітання шлемо нині

Ми прекрасній господині,

Вірній люблячій дружині,

Дому й роду берегині!

Кращій свасі, в цілім світі,

Зичим жити в буйнім цвіті,

Здоровіти, багатіти,

І щодня життю радіти!

Привітання з днем народження свасі

***

З днем народження! Хай все у Вас здійсниться,

Про що мріється, бажається, що сниться.

Хай здоров’я міцно Вас тримає,

Праця легко йде, душа співає…

Будуть хай достаток і наснага,

Допомога близьких і повага.



***

Вітаємо, свахо, зі святом прекрасним!

Хай буде Вам радісно, світло і ясно,

Хай стелиться доля барвистим серпанком.

Вам настрою гарного ввечері й зранку.

Поваги, любові, достатку й гармонії,

Аби поважали сини Вас і доні.

Ви будьте щасливі, в любові живіть,

Вітання найкращі сьогодні прийміть!



***

Нехай у цей чудовий день

Надії зігрівають серце,

Вам зичу квітів і пісень,

Життя солодкого, і з перцем.

В любові, в радості, достатку

Жилося, щоб всім нам на втіху,

Багато зичу Вам нащадків,

Везіння, успіхів і сміху!



Читати на тему Привітання з днем народження своїми словами: від серця до серця Щирі та гарні привітання до дня народження своїми словами читай в нашому матеріалі.

Від сватів привітання з днем народження свасі

Свати, вітаючи сваху, можуть, виголосити їй вдячність за виховання сина (доньки), наголосити, що молодята живуть у злагоді й завдяки її науці. Їй це буде приємно!

Привітання з днем народження свасі своїми словами

Вітаємо, люба свахо, з днем народження! Нам пощастило, що ти з’явилась у нашому житті. Ти хороша людина, на яку можна покластися, і відмінна мама, яка виховала прекрасного сина (доньку) А ще справжня жінка, добра і приваблива. Хочемо побажати тобі здоров’я, веселого настрою і багато нам онуків.

Сьогодні ювілей у нашій кращої подруги та родички в одній особі — у свахи! Коли сватів пов’язують не тільки лише діти, але і дружнє спілкування, приємні емоції — це найбільша удача. Таку працелюбну, добру і прекрасну сваху і вдень із вогнем не відшукаєш! Бажаємо іменинниці завжди відчувати наше дружнє плече підтримки, не сумувати, жити в задоволення і розкривати в собі нові таланти.

***

Люб’язна моя свахо, з днем народження! Відтоді, як наші діти одружилися, я знайшла справжню вірну подругу. Я захоплююся твоєю любов’ю до життя, твоєю привітністю, запалом й оптимізмом. Бажаю, щоб ніколи не міліли джерела твоїх життєвих сил, наснаги та щастя. Нехай твоя молодість триває довго, здоров’я не підводить, а чоловік цінує, поважає і носить на руках.

***

Часом доля винагороджує нас найбільш щедрим подарунком — справжніми друзями. Для нас, свахо, ти стала таким важливим подарунком, прекрасною людиною, яка легко влилася і в нашу сім’ю, і в коло найближчих родичів, друзів. Бажаємо тобі, свахо, у твій день народження великої удачі та оптимізму, щоб втілювати всі свої мрії. Не зупинятися на досягнутих успіхах і завжди вірити тільки в хороше, притягаючи у своє життя позитив, здоров’я та прекрасний настрій.

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Дорога свахо, ми тебе вітаємо зі святом! Нехай у тебе на душі, як і за вікном, буде спокійно та мирно, а з неба падають лиш хороші вістки. Нехай тебе радують рідні, не підводить здоров’я, а плани втілюються в життя легко і без перешкод. Люблячих людей поруч, щоб цінили, любили та поважали. З повагою — твої свати.

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У твій день народження, люба наша свахо, прийми побажання великого і справжнього щастя, взаємної любові, доброти та ніжності від усього люблячого сімейства! Нехай Господь тебе оберігає і дарує світло миру, добробуту і затишку.

***

Найщиріші вітання найкращій свасі у світі у день народження! Бажаю тобі завжди бути душею компанії: веселою, радісною, запальною. Нехай тебе люблять друзі, пишаються і поважають рідні. Бажаю бути еталоном жіночності та краси. Нехай Господь обдарує тебе земними благами. Живи з позитивом і оптимізмом.

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Бажаємо тобі в день народження, наша найдорожча свашенько, щоб ти пурхала як метелик від щастя, ніколи не впадала у відчай, відчувала підтримку рідних і близьких людей, захоплені погляди шанувальників. Бажаємо, щоб твій дім приходили тільки радісні вісті, підбадьорюючи тебе і стимулюючи жити сто щасливих років. З твоїм днем!

Завжди пам’ятай дати святкувань у близьких, рідних та друзів. Адже так приємно отримувати вітання і знати, що про тебе пам’ятають.

А ще тримай слова-привітання з днем народження доньки. Добірка віршів та привітань своїми словами для твоєї принцеси чи королеви. Любов до дитини не залежить від віку!

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