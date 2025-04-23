Вітання з днем народження свасі: щирі побажання у віршах та своїми словами

Фото Pixabay Так буває в житті, що завдяки людським стосункам в сім’ї з’являється людина, яка входить в коло якщо не найрідніших, то друзів точно. Мова йде про сваху. В Україні під словом сваха часто мають на увазі маму або родичку одного з подружжя щодо батьків або родичів другого. Часто свати між собою мають досить дружні стосунки й святкують всі свята, день народження одне одного, відпочивають разом. Читай щирі побажання для свахи до дня її народження від свахи та свата у віршах та своїми словами — в матеріалі. Привітання з днем народження свасі у віршах Сьогодні щиро Вас вітаю!Щастя жіночого бажаю,І тільки радісних подій,І посмішок та світлих мрій. Вам зичу успіху у справах,Багато днів в житті яскравих,Енергії та сподівань,А ще здійснення всіх бажань.*** Спинити час ніхто не в змозі,І грає ліс, і квітне сад.На Вашім сонячнім порозіЗ’явилось мудрих — 50!Ваш ювілей — поважна дата,Про це нагадувать не слід,А краще щиро побажатиЗдоров’я, щастя й довгих літ. Щоб завжди Ви у мирі жили,У колі рідної сім’ї,І хай пісні веселі й щиріВам заспівають солов’ї! *** Привітання шлемо ниніМи прекрасній господині,Вірній люблячій дружині,Дому й роду берегині! Кращій свасі, в цілім світі,Зичим жити в буйнім цвіті,Здоровіти, багатіти,І щодня життю радіти! Привітання з днем народження свасі *** З днем народження! Хай все у Вас здійсниться,Про що мріється, бажається, що сниться.Хай здоров’я міцно Вас тримає,Праця легко йде, душа співає…Будуть хай достаток і наснага,Допомога близьких і повага. *** Вітаємо, свахо, зі святом прекрасним!Хай буде Вам радісно, світло і ясно,Хай стелиться доля барвистим серпанком.Вам настрою гарного ввечері й зранку. Поваги, любові, достатку й гармонії,Аби поважали сини Вас і доні.Ви будьте щасливі, в любові живіть,Вітання найкращі сьогодні прийміть! *** Нехай у цей чудовий деньНадії зігрівають серце,Вам зичу квітів і пісень,Життя солодкого, і з перцем. В любові, в радості, достаткуЖилося, щоб всім нам на втіху,Багато зичу Вам нащадків,Везіння, успіхів і сміху! Читати на тему Привітання з днем народження своїми словами: від серця до серця Щирі та гарні привітання до дня народження своїми словами читай в нашому матеріалі. Від сватів привітання з днем народження свасі Свати, вітаючи сваху, можуть, виголосити їй вдячність за виховання сина (доньки), наголосити, що молодята живуть у злагоді й завдяки її науці. Їй це буде приємно! Привітання з днем народження свасі своїми словами Вітаємо, люба свахо, з днем народження! Нам пощастило, що ти з’явилась у нашому житті. Ти хороша людина, на яку можна покластися, і відмінна мама, яка виховала прекрасного сина (доньку) А ще справжня жінка, добра і приваблива. Хочемо побажати тобі здоров’я, веселого настрою і багато нам онуків. Сьогодні ювілей у нашій кращої подруги та родички в одній особі — у свахи! Коли сватів пов’язують не тільки лише діти, але і дружнє спілкування, приємні емоції — це найбільша удача. Таку працелюбну, добру і прекрасну сваху і вдень із вогнем не відшукаєш! Бажаємо іменинниці завжди відчувати наше дружнє плече підтримки, не сумувати, жити в задоволення і розкривати в собі нові таланти. *** Люб’язна моя свахо, з днем народження! Відтоді, як наші діти одружилися, я знайшла справжню вірну подругу. Я захоплююся твоєю любов’ю до життя, твоєю привітністю, запалом й оптимізмом. Бажаю, щоб ніколи не міліли джерела твоїх життєвих сил, наснаги та щастя. Нехай твоя молодість триває довго, здоров’я не підводить, а чоловік цінує, поважає і носить на руках. *** Часом доля винагороджує нас найбільш щедрим подарунком — справжніми друзями. Для нас, свахо, ти стала таким важливим подарунком, прекрасною людиною, яка легко влилася і в нашу сім’ю, і в коло найближчих родичів, друзів. Бажаємо тобі, свахо, у твій день народження великої удачі та оптимізму, щоб втілювати всі свої мрії. Не зупинятися на досягнутих успіхах і завжди вірити тільки в хороше, притягаючи у своє життя позитив, здоров’я та прекрасний настрій. *** Дорога свахо, ми тебе вітаємо зі святом! Нехай у тебе на душі, як і за вікном, буде спокійно та мирно, а з неба падають лиш хороші вістки. Нехай тебе радують рідні, не підводить здоров’я, а плани втілюються в життя легко і без перешкод. Люблячих людей поруч, щоб цінили, любили та поважали. З повагою — твої свати. *** У твій день народження, люба наша свахо, прийми побажання великого і справжнього щастя, взаємної любові, доброти та ніжності від усього люблячого сімейства! Нехай Господь тебе оберігає і дарує світло миру, добробуту і затишку. *** Найщиріші вітання найкращій свасі у світі у день народження! Бажаю тобі завжди бути душею компанії: веселою, радісною, запальною. Нехай тебе люблять друзі, пишаються і поважають рідні. Бажаю бути еталоном жіночності та краси. Нехай Господь обдарує тебе земними благами. Живи з позитивом і оптимізмом. *** Бажаємо тобі в день народження, наша найдорожча свашенько, щоб ти пурхала як метелик від щастя, ніколи не впадала у відчай, відчувала підтримку рідних і близьких людей, захоплені погляди шанувальників. Бажаємо, щоб твій дім приходили тільки радісні вісті, підбадьорюючи тебе і стимулюючи жити сто щасливих років. З твоїм днем! Pexels Завжди пам’ятай дати святкувань у близьких, рідних та друзів. Адже так приємно отримувати вітання і знати, що про тебе пам’ятають. А ще тримай слова-привітання з днем народження доньки. Добірка віршів та привітань своїми словами для твоєї принцеси чи королеви. Любов до дитини не залежить від віку! А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter