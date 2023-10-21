Вітання з днем народження доньки: своїми словами або у віршах

Існує таке твердження — якщо Господь хоче зробити жінці комплімент, він дарує їй доньку. Свято дня народження — веселе, магічне, з подарунками, музикою, смаколиками й вітаннями. І незалежно, чи це маленька вертлява дівчинка з кісками, чи юна красуня, а чи доросла жінка, яка живе самостійним життям, рідні хочуть підшукати найкращі, теплі, щирі слова для неї. Ми тобі допоможемо в цьому. Добірка віршів та привітань своїми словами у день народження донечки — у нашому матеріалі.

Вітання з днем народження доньки від мами у віршах

З днем народження, моя донечко, Моя квіточка, моє сонечко! Хай життя твоє, мов хмаринка, Безтурботним буде, дитинко. Хай надійними будуть друзі. Хай по білій веде тебе смузі Доля щедра та незрадлива. Доню, будь неймовірно щаслива!

Хай буде життя позитивним, Веселим, прекрасним, активним, Багатим, щасливим та плідним, Цікавим, блискучим і гідним! Хай радує теплими днями, Чарівними вабить вогнями, Хай здійсняться мрії й плани! Вітаємо, доню кохана!

Найкращі у житті роки світання Таємних мрій і світлих сподівань. Прийми від мене, донечко. вітання І побажання здійснення бажань. Нехай тобі дарують море квітів, Та доля посміхається завжди. Стрімких бажаю успіхів і злетів, Безмежної любові та краси.

Донечка рідна, тебе я вітаю, І найсвітлішого в долі бажаю! Вірних доріг та досягнень великих, Світлих дверей у майбутнє відкритих! Будь, моя люба, красива, здорова, Щастя міцного та доброго слова. Рідних людей, кращих друзів навколо, Завжди приємного рідного кола!

Читати на тему Привітання з днем народження своїми словами: від серця до серця Щирі та гарні привітання до дня народження своїми словами читай в нашому матеріалі.

Вітання з днем народження доньки своїми словами

Люба наша донечко, вітаю тебе з днем народження! Бажаємо тобі щастя та величезних успіхів. Ми хочем, щоб ти вміла радіти кожному новому дню та завжди цінувала те, що маєш. Багато тобі світлих та гарних днів, яскравих вражень, щасливих миттєвостей. Ти найкраща, найрозумніша, найдобріша, цілеспрямована дівчинка, і ми пишаємось тобою.

Люба донечко, дороге наше сонечко. Скільки слів подяки я сказала Господу за те, що ти мені була ним послана. Це найщасливіший день в житті нашої родини. Квітни, рости, мрій. Нехай перешкоди на твоєму шляху з’являються лиш у вигляді подарунків. Йди сміливо по життю і знай, що я поряд. Нехай успіх, щастя та удача супроводжують твій земний шлях. Цілую та обнімаю.

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Наша дорога доню. Вітаємо. Нехай твоє серце купається в любові. Живи щасливо і яскраво. Нехай над тобою завжди буде мирне небо і тепле сонце. Нехай світ буде щедрим для тебе на добро. Будь собою і йди до мети. Нехай мрії та бажання здійснюються.

Наша доню, маленьке наше диво, наша втіха. Молимось, щоб твоє життя було мирним, щасливим, успішним. Нехай з тобою по життю йдуть люди, які тебе люблять, цінують і ніколи не підведуть. Рости здоровою, цілеспрямованою, наполегливою. Яскравих вражень, цікавих подорожей, щасливих усмішок. Цілуємо та обіймаємо.

Моя донечко, з днем народження! Нехай у твоє життя ніколи не заглядає смуток, нехай твої очі завжди сяють від щастя. Залишайся завжди такою привітною, легкою, променистою, веселою. І знай, я завжди буду поряд, завжди допоможу та підтримаю.

Як мить минули роки від дня, коли ми отримали тебе від Всесвіту. І з того дня ти для нас сама стала цілим Всесвітом. Наша найяскравіша зірочка, наймиліше сонечко. Нехай тобі життя подарує багато-багато щастя. Міцного здоров’я, удачі, вірних друзів. Мрій, радій, здобувай перемоги, люби.

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