Прически для девочек на выпускной 2025 года: для маленьких звездочек большого праздника

Выпускной — это первый настоящий бал в жизни маленькой леди. Это день, когда она чувствует себя особенной, вдохновенной и сказочной. И именно прическа играет одну из главных ролей в создании этого волшебного образа. В 2025 году модные тенденции дарят множество вариантов — от романтических локонов до аккуратных пучков и переплетов, украшенных лентами, цветами или жемчужинами.

Читай, какие детские прически подойдут на праздник, тренды 2025 года и как сделать хороший образ для девочки — в материале.

Детские прически для девочек на выпускной

В 2025 году в детской моде особенно ценится естественность и воздушность, сочетающаяся с креативными деталями. Главное — не перегружать образ, а наоборот, подчеркнуть индивидуальность маленькой красавицы.

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Мягкие волны или большие локоны.

Классика, никогда не теряющая актуальности. Такие локоны можно украсить обручем с цветами, блестками или бантом в тон платье. Коса-ободок или венок из кос. Плетение всегда придает образу утонченности. В тренде — косички, заплетенные в виде короны, с тонкими лентами или жемчужинами.

Пучок балеринка с украшениями.

Идеальный выбор для изящного и элегантного образа. Можно добавить декоративную сетку или шпильки с цветочными мотивами.

Прически с пузырьками.

Весело и стильно! Идеальный вариант для активных девочек, который выглядит празднично и современно.

Полусобранные волосы с декоративными шпильками.

Нежно, лаконично и удобно. Можно совместить с легким завыванием кончиков.

Прически на выпускной для девочек

Нежность, стиль и немного волшебства — идеальные прически для девочек на выпускной как в предыдущие годы, так и в 2025 году.

Как создать целостный праздничный образ

Платье и прическа должны гармонировать между собой — например, к платью с открытыми плечами подойдет прическа с поднятыми кверху волосами, а к пышному платью — романтические локоны.

Украшения в волосах — тренд сезона: жемчужины, нежные цветочные шпильки, атласные банты и аксессуары из фатина в пастельных тонах.

Обувь должна быть удобной, потому что танцевать на своем первом балу должна каждая принцесса.

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