Вьющиеся волосы: как ухаживать и какие прически делать?

Кучеряшки от природы — мечта обладательниц прямых волос. А вот те, у кого кудри, наоборот каждый день грезят о ровных волосах. И часто их выпрямляют. Однако это вредно для волос.

К тому же, за кудрями надо тщательно ухаживать. Такие волосы — это дополнительные маски, бальзамы, фиксаторы. Мы пообщались с врачом-трихологом Татьяной Мельничук и спросили, как правильно мыть, сушить и укладывать вьющиеся и волнистые волосы.

А у стилистки Яны Коденцовой поинтересовались, как правильно выбрать стрижку и прическу для обладательниц кудряшек.

Татьяна, расскажите, пожалуйста, в чем особенность вьющихся волос?

— Вьющиеся волосы от природы — пористые. Такая структура волос с рождения имеет немного приоткрытую кутикулярную основу. Поэтому на кудряшки нужно наносить много домашних средств — чтобы они были ухоженными и блестящими, имели хорошую структуру. Для того чтобы завиточки были эстетической формы.

Поэтому самая первая моя рекомендация для таких девушек — иметь четыре основных средства ухода за своими волосами дома. Это маска, кондиционер, масло, которое будет увлажнять и липидизировать структуру волос. И сверху мы рекомендуем наносить фиксатор кудряшек. Увлажнитель на основе гиалуроновой кислоты и эфирных масел, некое средство в виде геля, имеющего эффект стайлинга.

Почему так важно использовать все эти средства?

— Любой шампунь, что бы ни было написано на этикетке, выполняет только функцию очистки. Так что маска для волос — это, как для нас еда. То есть, когда шампунь вымывает грязь, которая у нас находится на коже головы, наша кутикула волос уже приоткрывается от того, что шампунь смыл все, что было на волосах. И после него нам нужно положить туда такое средство, которое будет проникать достаточно глубоко в межкутикулярный слой, структуру волос и давать ему белок и аминокислоты.

После маски должен быть кондиционер. Его предназначение — закрыть кутикулу, и он обладает такой способностью как бы образовывать пленку на волосах. И затем закрывает кутикулу.

Когда будете смывать кондиционер, вы будете чувствовать, что волосы словно скользкие, хорошо пальцами прочищаются. Вот когда будут такие ощущения, это знак, что данные средства вам подходят. И нет разницы, это средство из масс-маркета или из трихологической линейки.

Еще мы наносим масло на структуру волос. Его нужно наносить большое количество, не жалеть. Наносим на влажные волосы, на всю длину, но не прикасаемся к коже головы. Это должно быть увлажняющее масло.

Как выбрать масло для волос?

— Берете масло, капаете на руку и растираете по тыльной стороне ладони. Если масло через две – три минуты полностью вотрется в кожу — это хорошее масло. Оно будет хорошо углубляться в структуру волоса.

Почему важно наносить на влажные волосы? Потому что в таком состоянии сама молекула воды эту молекулу масла подтянет и положит в межкутикулярный слой. И дальше сверху можете наносить какое-нибудь фиксирующее средство для кудрей. Их сейчас очень много. И сушить волосы диффузором.

Как часто нужно мыть голову?

— Для вьющихся волос одного мытья в неделю будет достаточно, иногда двух. Все благодаря структуре волос.

Вьющиеся волосы имеют более плотную чешуйчатую структуру, поэтому они не так быстро жирнеют.

Как правильно расчесывать кудри?

— Чтобы волосы не спутывались, используйте гребень с редкими зубчиками. Расчесываться следует снизу вверх — от кончиков и постепенно до корней. Делать это следует, не торопясь.

Что бы вы категорически не советовали делать обладательницам вьющихся волос?

— Я бы советовала отказаться от утюжков и вытягивания ими волос. Это приводит к сечению структуры волос и ломкости. Следовательно, к некрасивому виду волос.

Когда ко мне приходят девушки на консультацию и я узнаю, что у них есть утюжок, моя первая рекомендация — кому-то подарите или заберите его из дома. Лучше взять браш, средний режим, хорошо увлажнить волосы и просто на браш их высушить. Да, это будет дольше, но если у нас цель — отрастить длину волос, то с утюжком вы этого никогда не добьетесь.

К тому же такая ломкость не восстановится никогда. Не поможет ни одна реконструкция, ни ботокс, ни кератин. К тому же ботокс и кератин — это совсем не лечебные процедуры — это просто как тональным кремом замазать лицо, имеющее проблему акне.

Читать по теме Благоприятные даты для смены имиджа: лунный календарь стрижек на август 2022 Рассказываем о благоприятных изменениях для стрижки и окрашивания волос.

Сейчас лето. Многие поедут на море. Как соленая вода влияет на волосы? И как правильно за ним ухаживать?

— Есть такие продукты по уходу за волосами — либо лосьоны, либо спреи, либо пенки, которые имеют минерализацию, увлажнение и ультрафиолетовую защиту для волос.

Когда мы собираемся в бассейн, на пляж, реку или море, сухие волосы нужно обработать этими минерализующими лосьонами. Эти средства лучше всего могут подобрать либо парикмахеры, либо врачи-трихологи.

Обязательно закрывайте голову от солнца. Ибо солнце дает выгорание структуры волос.

Если искупались в море, нужно обязательно промыть волосы проточной водой и нанести минерализующее средство. Ни в коем случае не оставляем волосы немытыми. Потому что соль способна на себя тянуть воду из волос. И как следствие — они могут стать сухими и ломкими.

А вот стилистка Яна Коденцова обладательницам вьющихся волос советует прежде всего найти своего мастера-парикмахера. Потому что у таких волос немало своих особенностей. А еще — прежде чем выбрать ту или иную прическу или стрижку, воспользуйтесь компьютерными программами. Их сейчас множество.

Яна, какие стрижки к лицу обладательницам вьющихся волос?

— Каскадные стрижки. Стрижка вьющихся волос под одну длину выглядит не очень красиво и не всегда подходит именно для такого типа волос. Чаще всего волосы с такой стрижкой выглядят сбитыми в кучу.

Попросите парикмахера сделать вам каскадную стрижку, чтобы каждый локон выглядел эффектно, подчеркивая красоту вьющихся волос.

А если волосы длинные?

— Важно учитывать форму лица и фигуру. Если девушка невысокого роста и у нее длинные волосы ниже лопаток, то они ей укорачивают рост. Таким девушкам лучше носить более короткие волосы. Например, по лопатки, чтобы открыть часть спины.

Короткие волосы можно носить худощавым. Высоким и низким. Тем женщинам, у кого плечи и бедра не сильно отличаются по силуэту. С короткими прически нужно быть осторожными.

А как насчет челки?

— Она должна быть длинной, и ее нужно укладывать волнами. Чтобы не выделялась из общей прически. В целом обладательницам вьющихся волос часто подходит каре. Такая прическа будет смотреться элегантно, если ее сделать с удлиненными прядями. Конечно, можно экспериментировать и совершить асимметрию. Главное, не бойтесь экспериментировать.

Если вам попадется еще и квалифицированный мастер, то не сомневайтесь — результат будет отличный!

Также советуем почитать, как ухаживать за волосами летом — мы все подробно рассказали в этом материале.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!