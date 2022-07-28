Вьющиеся волосы: как ухаживать и какие прически делать?

Кучеряшки от природы — мечта обладательниц прямых волос. А вот те, у кого кудри, наоборот каждый день грезят о ровных волосах. И часто их выпрямляют. Однако это вредно для волос.
К тому же, за кудрями надо тщательно ухаживать. Такие волосы — это дополнительные маски, бальзамы, фиксаторы. Мы пообщались с врачом-трихологом Татьяной Мельничук и спросили, как правильно мыть, сушить и укладывать вьющиеся и волнистые волосы.
А у стилистки Яны Коденцовой поинтересовались, как правильно выбрать стрижку и прическу для обладательниц кудряшек.
— Вьющиеся волосы от природы — пористые. Такая структура волос с рождения имеет немного приоткрытую кутикулярную основу. Поэтому на кудряшки нужно наносить много домашних средств — чтобы они были ухоженными и блестящими, имели хорошую структуру. Для того чтобы завиточки были эстетической формы.
Поэтому самая первая моя рекомендация для таких девушек — иметь четыре основных средства ухода за своими волосами дома. Это маска, кондиционер, масло, которое будет увлажнять и липидизировать структуру волос. И сверху мы рекомендуем наносить фиксатор кудряшек. Увлажнитель на основе гиалуроновой кислоты и эфирных масел, некое средство в виде геля, имеющего эффект стайлинга.
— Любой шампунь, что бы ни было написано на этикетке, выполняет только функцию очистки. Так что маска для волос — это, как для нас еда. То есть, когда шампунь вымывает грязь, которая у нас находится на коже головы, наша кутикула волос уже приоткрывается от того, что шампунь смыл все, что было на волосах. И после него нам нужно положить туда такое средство, которое будет проникать достаточно глубоко в межкутикулярный слой, структуру волос и давать ему белок и аминокислоты.
После маски должен быть кондиционер. Его предназначение — закрыть кутикулу, и он обладает такой способностью как бы образовывать пленку на волосах. И затем закрывает кутикулу.
Когда будете смывать кондиционер, вы будете чувствовать, что волосы словно скользкие, хорошо пальцами прочищаются. Вот когда будут такие ощущения, это знак, что данные средства вам подходят. И нет разницы, это средство из масс-маркета или из трихологической линейки.
Когда будете смывать кондиционер, вы будете чувствовать, что волосы словно скользкие, хорошо пальцами прочищаются. Вот когда будут такие ощущения, это знак, что данные средства вам подходят. И нет разницы, это средство из масс-маркета или из трихологической линейки.
Еще мы наносим масло на структуру волос. Его нужно наносить большое количество, не жалеть. Наносим на влажные волосы, на всю длину, но не прикасаемся к коже головы. Это должно быть увлажняющее масло.
— Берете масло, капаете на руку и растираете по тыльной стороне ладони. Если масло через две – три минуты полностью вотрется в кожу — это хорошее масло. Оно будет хорошо углубляться в структуру волоса.
Почему важно наносить на влажные волосы? Потому что в таком состоянии сама молекула воды эту молекулу масла подтянет и положит в межкутикулярный слой. И дальше сверху можете наносить какое-нибудь фиксирующее средство для кудрей. Их сейчас очень много. И сушить волосы диффузором.
— Для вьющихся волос одного мытья в неделю будет достаточно, иногда двух. Все благодаря структуре волос.
Вьющиеся волосы имеют более плотную чешуйчатую структуру, поэтому они не так быстро жирнеют.
Вьющиеся волосы имеют более плотную чешуйчатую структуру, поэтому они не так быстро жирнеют.
— Чтобы волосы не спутывались, используйте гребень с редкими зубчиками. Расчесываться следует снизу вверх — от кончиков и постепенно до корней. Делать это следует, не торопясь.
— Я бы советовала отказаться от утюжков и вытягивания ими волос. Это приводит к сечению структуры волос и ломкости. Следовательно, к некрасивому виду волос.
Когда ко мне приходят девушки на консультацию и я узнаю, что у них есть утюжок, моя первая рекомендация — кому-то подарите или заберите его из дома. Лучше взять браш, средний режим, хорошо увлажнить волосы и просто на браш их высушить. Да, это будет дольше, но если у нас цель — отрастить длину волос, то с утюжком вы этого никогда не добьетесь.
К тому же такая ломкость не восстановится никогда. Не поможет ни одна реконструкция, ни ботокс, ни кератин. К тому же ботокс и кератин — это совсем не лечебные процедуры — это просто как тональным кремом замазать лицо, имеющее проблему акне.
— Есть такие продукты по уходу за волосами — либо лосьоны, либо спреи, либо пенки, которые имеют минерализацию, увлажнение и ультрафиолетовую защиту для волос.
Когда мы собираемся в бассейн, на пляж, реку или море, сухие волосы нужно обработать этими минерализующими лосьонами. Эти средства лучше всего могут подобрать либо парикмахеры, либо врачи-трихологи.
Обязательно закрывайте голову от солнца. Ибо солнце дает выгорание структуры волос.
Обязательно закрывайте голову от солнца. Ибо солнце дает выгорание структуры волос.
Если искупались в море, нужно обязательно промыть волосы проточной водой и нанести минерализующее средство. Ни в коем случае не оставляем волосы немытыми. Потому что соль способна на себя тянуть воду из волос. И как следствие — они могут стать сухими и ломкими.
А вот стилистка Яна Коденцова обладательницам вьющихся волос советует прежде всего найти своего мастера-парикмахера. Потому что у таких волос немало своих особенностей. А еще — прежде чем выбрать ту или иную прическу или стрижку, воспользуйтесь компьютерными программами. Их сейчас множество.
— Каскадные стрижки. Стрижка вьющихся волос под одну длину выглядит не очень красиво и не всегда подходит именно для такого типа волос. Чаще всего волосы с такой стрижкой выглядят сбитыми в кучу.
Попросите парикмахера сделать вам каскадную стрижку, чтобы каждый локон выглядел эффектно, подчеркивая красоту вьющихся волос.
Попросите парикмахера сделать вам каскадную стрижку, чтобы каждый локон выглядел эффектно, подчеркивая красоту вьющихся волос.
— Важно учитывать форму лица и фигуру. Если девушка невысокого роста и у нее длинные волосы ниже лопаток, то они ей укорачивают рост. Таким девушкам лучше носить более короткие волосы. Например, по лопатки, чтобы открыть часть спины.
Короткие волосы можно носить худощавым. Высоким и низким. Тем женщинам, у кого плечи и бедра не сильно отличаются по силуэту. С короткими прически нужно быть осторожными.
— Она должна быть длинной, и ее нужно укладывать волнами. Чтобы не выделялась из общей прически. В целом обладательницам вьющихся волос часто подходит каре. Такая прическа будет смотреться элегантно, если ее сделать с удлиненными прядями. Конечно, можно экспериментировать и совершить асимметрию. Главное, не бойтесь экспериментировать.
Если вам попадется еще и квалифицированный мастер, то не сомневайтесь — результат будет отличный!
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