Здоров'я та краса
Ексклюзив

Кучеряве волосся: як доглядати та які зачіски робити?

Наталія Жуковська 28 Липня 2022, 16:00
Курчаве волосся

Ексклюзиви
Що таке NFT та як на ньому заробити
Це більше, ніж просто картинки! Розповідаємо детально, що таке NFT та як на ньому заробити
Тризуб
Тризуб: як герб подолав історичну дистанцію в понад тисячоліття і став символом української боротьби
Що почитати дітям
Перемогти Сяк-таків і дізнатися таємницю затопленого човна — підбірка книг для тебе і твоєї дитини
Дарина Марченко
Замість навчання — волонтерство: історія 18-річної координаторки гуманітарного хабу в Запоріжжі
Дивитись більше

Більше новин
Відпустка під час воєнного стану — як отримати, на скільки можна взяти
Немає сил працювати! Чи можеш ти отримати відпустку під час воєнного стану
Чим закінчиться війна в України
Чотири важливі чинники, щоб Україна “видихнула”. Військовий експерт про те, чим закінчиться війна
Як приготувати поживну їжу
Що приготувати з борошна та бобових? Калорійні та прості рецепти поживних страв
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Дивитись більше

Матеріали по темі

Що таке мігрень та як її лікувати
Більше ніж просто головний біль. Що таке мігрень, чому виникає та які продукти її провокують
Графік магнітних бур на серпень 2022
Уберегти себе від негативних космічних хвиль: календар магнітних бур на серпень 2022
Місячний календар стрижок на липень 2022
Календар стрижок на липень 2022: які дні сприятливі для походу в салон, а коли краще не чіпати волосся
Корисні звички, які покращать життя під час війни: 8 простих порад
Вісім простих звичок, які покращать твоє життя у непростий час

Відео
0:09:29
Чим закінчиться війна в України

Чотири важливі чинники, щоб Україна “видихнула”. Військовий експерт про те, чим закінчиться війна
0:01:39
Позбавлення громадянства
Відібрали паспорт на кордоні: гучні скандали з політиками та чи законно позбавляти громадянства України
0:03:05
Маріупольці відкрили магазин у Львові
Черги з охочих придбати квіти! Переселенки з Маріуполя відкрили у Львові квіткову крамничку
0:00:49
Байрактар ТВ2
Канада, Польща, Норвегія: хто у світі збирає кошти на Байрактари для України
0:03:46
Новим керівником САП став Олександр Клименко: біографія та що про нього відомо
Вперше за два роки в Україні призначили очільника САП. Що відомо про Олександра Клименка
0:05:03
Реалії життя Харкова
Засинають у випалених ракетами оселях. Реалії життя харків’ян жахають
0:04:04
Польові кухні для ЗСУ
Польові кухні замість винних цистерн! Підприємці з Київщини адаптувалися під воєнні потреби
0:02:38
Вибухи 28 липня
Вибухи та прильоти: Росія завдала ракетних ударів одразу по шести областях України
Карта бойових дій
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 28 липня
0:08:38
День української державності
Україна вперше відзначає День української державності: що це за свято та привітання Зеленського
Більше відео
Як приготувати поживну їжу
Читати далі
Що приготувати з борошна та бобових? Калорійні та прості рецепти поживних страв
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь