Кучеряве волосся: як доглядати та які зачіски робити?

Кучері від природи — мрія власниць прямого волосся. А ось ті, хто мають кучері, навпаки щодня марять рівним волоссям. І часто його випрямляють. Утім, це шкідливо для волосся.

До того ж за кучерями треба ретельно доглядати. Таке волосся — це додаткові маски, бальзами, фіксатори. Ми поспілкувалися з лікаркою-трихологом Тетяною Мельничук і запитали, як правильно мити, сушити й укладати кучеряве та хвилясте волосся.

А у стилістки Яни Кодєнцової поцікавилися, як правильно обрати стрижку та зачіску для власниць кучерів.

Пані Тетяно, розкажіть, будь-ласка, у чому особливість кучерявого волосся?

— Кучеряве волосся від природи — пористе. Така структура волосся від народження має трішки привідкриту кутикулярну основу. Тому на кучері потрібно наносити багато домашніх засобів — заради того, щоб волосся було доглянутим та блискучим, мало гарну структуру. Для того, щоб завиточки мали естетичну форму.

Тому найперша моя рекомендація для таких дівчат — мати основні чотири засоби догляду за своїм волоссям вдома. Це маска, кондиціонер, олія, яка буде зволожувати та ліпідизувати структуру волосся. І на додачу ми рекомендуємо наносити фіксатор для кучерів. Зволожувач на основі гіалуронової кислоти та ефірних олій, якийсь засіб у вигляді гелю, який має ще й ефект стайлінгу.

Чому так важливо використовувати усі названі засоби?

— Будь-який шампунь, що б там не було написано на етикетці, виконує лише функцію очищення. Тож маска для волосся — це, як для нас їжа. Тобто коли шампунь вимиває бруд зі шкіри голови, наша кутикула волосся вже частково відкривається, оскільки шампунь змив усе, що було на волоссі. І після нього нам треба покласти туди такий засіб, який проникатиме досить глибоко в міжкутикулярний шар, у структуру волосся, та даватиме йому білок та амінокислоти.

Після маски має бути кондиціонер. Його призначення — закрити кутикулу, і він має здатність ніби утворювати плівку на волоссі. І відтак закриває кутикулу.

Коли змиватимете кондиціонер, ви відчуєте, що волосся ніби слизьке, добре пальцями прочищається. От коли будуть такі відчуття, то це знак, що обрані засоби вам підходять. І немає різниці, чи це буде засіб з масмаркету, чи засіб із трихологічної лінійки.

Ще ми наносимо олію на структуру волосся. Її потрібно наносити чимало, не шкодуючи. Наносимо на вологе волосся, на всю довжину, але не торкаємося шкіри голови. Це має бути зволожувальна олія.

Як вибрати олію для волосся?

— Берете олію, капаєте на руку і розтираєте по тильній стороні долоні. Якщо олія за дві – три хвилини повністю вбереться шкірою, то це добра олія. Вона добре проникатиме у структуру волосся.

Чому важливо наносити на вологе волосся? Бо в такому стані сама молекула води цю молекулу олії підтягне і покладе в міжкутикулярний шар. І далі зверху можете наносити якийсь засіб для фіксування кучерів. Їх зараз дуже багато. І сушити волосся дифузором.

Як часто треба мити голову?

— Для кучерявого волосся зазвичай одного миття на тиждень буде достатньо, іноді двох. Усе завдяки його структурі.

Кучеряве волосся має більш щільну лускату структуру, тому воно не так швидко жирніє.

Як правильно розчісувати кучері?

— Щоб волосся не сплутувалося, використовуйте гребінь із рідкими зубцями. Розчісуватися слід знизу вгору — від кінчиків і поступово до коренів. Робити це слід, не поспішаючи.

Що б ви категорично не радили робити власницям кучерявого волосся?

— Я б радила відмовитися від вирівнювачів для волосся. Вони призводять до посічення структури волосся і ламкості. Відтак непривабливого вигляду волосся.

Коли до мене приходять дівчата на консультацію і я дізнаюся, що у них є вирівнювачі, моя перша рекомендація — комусь подаруйте або заберіть його з дому. Краще взяти браш, середній режим, добре зволожити волосся і просто на браш його висушити. Так, це буде довше, але якщо в нас мета — відростити довжину волосся, то з вирівнювачем ви цього ніколи не досягнете.

До того ж така ламкість не відновиться ніколи. Не допоможе жодна реконструкція, ні ботокс, ні кератин. До того ж ботокс і кератин — це зовсім не лікувальні процедури. Це просто як тональним кремом замазати обличчя, яке має проблему акне.

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Зараз літо. Чимало людей поїдуть на море. Як солона вода впливає на волосся? І як правильно за ним доглядати?

— Є такі продукти для догляду за волоссям — або лосьйони, або спреї, або пінки, які мають мінералізацію, зволоження та ультрафіолетовий захист для волосся.

Коли ми збираємося у басейн, на пляж, річку чи море, сухе волосся маємо обробити цими мінералізуючими лосьйонами. Найкраще такі засоби можуть підібрати або перукарі, або лікарі-трихологи.

Обов’язково закривайте голову від сонця. Бо вплив сонця призводить до вигорання структури волосся.

Якщо скупалися у морі, то треба обов’язково промити волосся проточною водою і нанести мінералізуючий засіб. У жодному разі не лишати волосся немитим. Бо сіль має здатність на себе тягнути воду з волосся. І як наслідок — воно може стати сухим і ламким.

А ось стилістка Яна Кодєнцова власницям кучерявого волосся радить насамперед знайти свого майстра-перукаря, бо таке волосся має чимало своїх особливостей. А ще, перш ніж обрати ту чи іншу зачіску або стрижку, скористайтеся комп’ютерними програмами. Їх нині безліч.

Пані Яно, які стрижки до лиця власницям кучерявого волосся?

— Каскадні стрижки. Стрижка кучерявого волосся під одну довжину виглядає не надто гарно і не завжди підходить саме для такого типу волосся. Найчастіше волосся з такою стрижкою виглядає купчасто.

Попросіть перукаря зробити вам каскадну стрижку, щоб кожен локон виглядав ефектно, підкреслюючи красу кучерявого волосся.

А якщо волосся довгої довжини?

— Важливо враховувати форму обличчя та навіть фігуру. Якщо дівчина невисокого зросту і в неї довге волосся нижче лопаток, то воно їй вкорочує зріст. Таким дівчатам краще носити коротше волосся. Наприклад, на рівні лопаток, щоб відкрити частину спини.

Коротке волосся можна носити худорлявим. Високим і низьким. Тим жінкам, у кого плечі і стегна не дуже відрізняються по силуету. З короткими зачісками треба бути обережними.

А як щодо гривки?

— Вона має бути довгою, і її слід укладати хвилями. Щоб не виділялася з загальної зачіски. Загалом власницям кучерявого волосся часто пасує каре. Така зачіска виглядатиме елегантно, якщо її зробити з видовженими прядками. Звичайно, можна експериментувати і зробити асиметрію. Головне, не бійтеся експериментувати.

Якщо вам трапиться ще й кваліфікований майстер, то не сумнівайтеся — результат буде відмінний!

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