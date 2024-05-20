Розмаринова вода для волосся: ароматна, корисна, цілюща

Про цілющі властивості розмарину вчені написали цілі трактати й вже ніхто не сумнівається, що ця пряна трава дуже корисна для здоров’я. Однак як і все, що є ліками, любить міру. Чим корисна розмаринова вода для волосся, як правильно її приготувати та дозувати, аби не зашкодити собі — читай у нашому матеріалі.

За даними Національного інституту охорони здоров’я США у розмарині містяться дуже сильна ефірна розмаринова олія, а також кислоти: урсолова та карнозинова.

Вони мають сильний протизапальний, протигрибковий, стимулювальний та відновлювальний ефект, доведений науково. Тож, розмарин використовують для лікування лупи, алопеції (облисіння), проти випадіння волосся та для його зміцнення. Як це працює?

Корисні речовини “витягують” з рослини, коли виготовляють з неї ефірні олії або відвари. В першому випадку концентрація корисних речовин буде сильною, тож у чистому вигляді нанесена на шкіру розмаринова олія може викликати опіки та інші негативні наслідки. Інша справа — відвар з трави.

Відвар з трави діє більш м’яко, не має таких протипоказань, як має ефірна олія розмарину. Але й використовувати для отримання ефекту воду потрібно значно довше.

Отже, які саме мікроелементи та корисні речовини перейдуть з розмарину у відвар та якого результату чекати?

Що кажуть науковці про використання розмарину для волосся

Розмарин посилює кровообіг шкіри голови: в розмарині присутня розмаринова кислота та урсолова кислота, які, як було доведено, збільшують приплив крові при нанесенні на шкіру голови. Поліпшений кровообіг пожвавлює волосяні фолікули, сприяючи посиленому росту волосся. Блокатор ДГТ: Дигідротестостерон (ДГТ) — це гормон, пов’язаний із випаданням волосся. Розмарин діє як природний блокатор ДГТ, запобігаючи стоншенню волосся і стимулюючи його повторне зростання. Антиоксиданти та протизапальні властивості: розмаринова вода багата антиоксидантами з протизапальними властивостями, ефективно усуває мікроби та бруд, балансує pH і бореться з бактеріями, що викликають прищі на шкірі голови та випадання волосся, тим самим сприяючи оздоровленню шкіри голови та волосся. Лікування нервів карнозиновою кислотою: розмарин містить карнозинову кислоту, сполуку, яка сприяє загоєнню нервових закінчень шкіри голови. Це не тільки покращує здоров’я шкіри голови, а й прискорює ріст волосся. Натуральний замінник міноксидилу. Дослідження доводять, що розмарин покращує кровообіг шкіри голови, що призводить до збільшення сили волосяних фолікулів та запобігає випаданню волосся.

Деякі косметологічні кампанії виготовляють парфумовану розмаринову воду, яка проходить лабораторний аналіз і є безпечною для використання. Але розмаринову воду можна приготувати й самому.

Як приготувати розмаринову воду

Налий в сотейник 2-3 склянки води й додай 3-4 гілочки сухого розмарину. Доведи воду до кипіння та вари на середньому вогні 15-20 хвилин. Потім зніми з вогню і дай повністю охолонути: вода стане рожево-бордового кольору. Вийми гілочки розмарину і налий воду в місткість із пульверизатором. Зберігай в холодильнику до двох тижнів.

Як користуватися розмариновою водою?

За кілька годин до миття голови нанеси воду на коріння волосся, помасажуй шкіру голови 3-5 хвилин. Якщо хочеш, можеш нанести воду на всю довжину волосся. Через 2-3 години просто помий волосся.

Можна наносити розмаринову воду на волосся щовечора, але лише у випадку, якщо ти миєш голову хоча б через день.

На відміну від використання розмаринової олії, розмаринова вода не має таких суворих протипоказань. Просто потрібно уважно слідкувати за станом волосся та відстежувати її вплив. Адже існують й індивідуальні реакції, в тому числі й надчутливість та прояви алергії.

В цілому ж користь розмаринової води науково доведена. Вона дійсно корисна для стимулювання росту та підтримки здоров’я волосся. Багата на антиоксиданти, вона захистить його від шкідливого впливу навколишнього середовища, і, як природний регулятор, впливатиме на жирність шкіри голови.

Раніше ми розповідали тобі про користь та шкоду розмарину, та як правильно його вживати.

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