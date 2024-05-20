Розмариновая вода для волос: ароматная, полезная, целебная

О целебных свойствах розмарина ученые написали целые трактаты и уже никто не сомневается, что эта пряная трава очень полезна для здоровья. Однако, как и все, что является лекарством, любит меру. Чем полезна розмариновая вода для волос, как правильно ее приготовить и дозировать, чтобы не навредить себе — читай в нашем материале.

По данным Национального института здравоохранения США, в розмарине содержатся очень сильное эфирное розмариновое масло, а также кислоты: урсоловая и карнозиновая.

Они обладают сильным противовоспалительным, противогрибковым, стимулирующим и восстановительным эффектом, доказанным научно. Поэтому розмарин используют для лечения перхоти, алопеции (облысения), против выпадения волос и для их укрепления. Как это работает?

Полезные вещества извлекают из растения, когда изготавливают из него эфирные масла или отвары. В первом случае концентрация полезных веществ будет сильной, так что в чистом виде нанесенное на кожу розмариновое масло может вызвать ожоги и другие негативные последствия. Другое дело — отвар из травы.

Отвар из травы действует более мягко, он не имеет таких противопоказаний, как эфирное масло розмарина. Но и использовать для получения эффекта нужно гораздо дольше.

Итак, какие микроэлементы и полезные вещества перейдут из розмарина в отвар и какого результата ждать?

Что говорят ученые об использовании розмарина для волос

Розмарин усиливает кровообращение кожи головы: в розмарине присутствуют розмариновая кислота и урсоловая кислота, которые, как было доказано, увеличивают приток крови при нанесении на кожу головы. Улучшенное кровообращение оживляет волосяные фолликулы, способствуя усиленному росту волос. Блокатор ДГТ: Дигидротестостерон (ДГТ) — это гормон, связанный с выпадением волос. Розмарин действует как естественный блокатор ДГТ, предотвращая истончение волос и стимулируя их повторный рост. Антиоксиданты и противовоспалительные свойства: розмариновая вода богата антиоксидантами с противовоспалительными свойствами, эффективно устраняет микробы и грязь, балансирует pH и борется с бактериями, вызывающими прыщи на коже головы и выпадение волос, тем самым способствуя оздоровлению кожи головы и волос. Лечение нервов карнозовой кислотой: розмарин содержит карнозиновую кислоту, соединение, способствующее заживлению нервных окончаний кожи головы. Это не только улучшает здоровье кожи головы, но и ускоряет рост волос. Натуральный заменитель миноксидила. Исследования доказывают, что розмарин улучшает кровообращение кожи головы, что приводит к увеличению силы волосяных фолликулов и предотвращает выпадение волос.

Некоторые косметологические кампании производят парфюмированную розмариновую воду, которая проходит лабораторный анализ и является безопасной для использования. Но розмариновую воду можно приготовить и самому.

Как приготовить розмариновую воду

Налей в сотейник 2-3 стакана воды и добавь 3-4 веточки сухого розмарина. Доведи воду до кипения и вари на среднем огне 15-20 минут. Затем сними с огня и дай полностью остыть: вода станет розовато-бордового цвета. Вынь веточки розмарина и налей воду в емкость с пульверизатором. Храни в холодильнике до двух недель.

Как пользоваться розмариновой водой?

За несколько часов до мытья головы нанеси воду на корни волос, помассируй кожу головы 3-5 минут. Если хочешь, можешь нанести воду во всю длину волос. Через 2-3 часа просто помой голову.

Можно наносить розмариновую воду на волосы каждый вечер, но только в случае, если ты моешь голову хотя бы через день.

В отличие от использования розмаринового масла, розмариновая вода не имеет таких строгих противопоказаний. Просто нужно внимательно следить за состоянием волос и отслеживать ее влияние. Ведь существуют и индивидуальные реакции, в том числе сверхчувствительность и проявления аллергии.

В целом же польза розмариновой воды научно доказана. Она действительно полезна для стимулирования роста и поддержит здоровье волос. Богатая антиоксидантами, она защитит их от вредного воздействия окружающей среды, и, как естественный регулятор, будет влиять на жирность кожи головы.

Раньше мы рассказывали тебе о пользе и вреде розмарина, и как правильно его употреблять.

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