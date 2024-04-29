Розмарин к столу и в аптечку: о пользе и вреде пикантной пряной травы

Веточка розмарина додаст пикантную нотку в твои мясные блюда. А твои волосы и кожа лица будут буквально сиять от косметики на основе розмарина. Но у этого целебного растения немало серьезных противопоказаний: розмарин совершенно несовместим со многими лекарствами и крайне опасен для беременных женщин. О пользе и вреде розмарина для женщин и мужчин — читай в нашем материале.

Розмарин: что за пряность и в чем его польза

Розмарин называют средиземноморскими пряностями, и это действительно так: растение южное, вечнозеленое, из семейства губоцветных, которое разделяет вместе со многими другими пряностями, такими как орегано, чабрец, базилик и лаванда.

Розмарин используют как кулинарную приправу для изготовления парфюмерии и при лечении многих болезней.

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По данным Medical News Today розмарин богат витаминами групп А и В, микроэлементами: калием, магнием, фосфором, железом. Также розмарин содержит антиоксиданты и противовоспалительные соединения, благодаря которым:

укрепляет иммунную систему;

улучшает кровообращение;

стимулирует пищеварение;

уменьшает боли в мышцах;

усиливает концентрацию внимания и улучшает память;

предотвращает старение мозга и может быть использован для профилактики болезни Альцгеймера;

оказывает противовоспалительное и противоопухолевое действие;

улучшает здоровье глаз.

Исследование, опубликованное в Oncology ReportsTrusted Source, показало, что неочищенный спиртовой экстракт розмарина (RO) замедляет распространение лейкемии человека и клеток рака молочной железы.

Польза розмарина для женщин

Целебный розмарин полезен для женщин, ведь содержит химические соединения, которые позволяют вернуть здоровье естественным путем:

эфирное масло розмарина способно уничтожать вредные бактерии и очистить кожу лица от угрей;

добавить здоровый блеск волосам: масло можно добавлять в шампуни и маски;

масло розмарина можно использовать во время антицеллюлитного массажа — оно “разгоняет” целлюлит;

свежий розмарин полезен для похудения: он нормализует пищеварение и усиливает метаболизм;

запах розмаринового масла успокаивает, избавляет от депрессии;

кремы на основе розмаринового масла разглаживают морщинки, придают коже эластичность;

розмарин помогает справиться с гинекологическими заболеваниями, действует как антисептик, угнетает патогенные микроорганизмы.

Но есть и существенная оговорка:

Высокие дозы розмарина могут вызвать выкидыш; поэтому беременным женщинам не рекомендуется употреблять розмарин.

Чем полезен розмарин для мужчин

Полезен розмарин и для мужского здоровья: он укрепляет и усиливает тонус организма, что очень положительно влияет и на половую сферу.

А еще розмарин считают отличным средством против облысения, ведь он стимулирует рост волос и предотвращает их выпадение. Обычно против облысения делают маски с розмарином и пьют из него отвар.

В чем потенциальный вред от употребления розмарина

Розмарин нельзя употреблять, если ты пьешь определенные лекарства. В этом случае следует проконсультироваться с врачом. Медикам уже известны некоторые негативные последствия.

Розмарин не рекомендуют употреблять с таким лекарством:

антикоагулянты, разжижающие кровь (типа аспирина);

ингибиторы АПФ, которые используют для нормализации высокого АД (типа Каптоприл и Эналаприл);

диуретики, усиливающие выделение мочи и включающие гидрохлоротиазид (типа фуросемид).

Крайне опасно, даже здоровым людям, употреблять много розмарина.

Эта пряность может вызвать неприятные побочные эффекты, например спазмы пищеварительного тракта, а при индивидуальной сверхчувствительности к розмарину — даже отек легких и кому.

Употребляй розмарин, прислушиваясь к своим реакциям на него и в небольших количествах, ведь лекарство делает ядом только доза. Будь здоров (-а) и береги себя!

Раньше мы писали, как самому вырастить розмарин — действенные советы, которые удивят ярых огородников.

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