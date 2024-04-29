Розмарин к столу и в аптечку: о пользе и вреде пикантной пряной травы

Веточка розмарина додаст пикантную нотку в твои мясные блюда. А твои волосы и кожа лица будут буквально сиять от косметики на основе розмарина. Но у этого целебного растения немало серьезных противопоказаний: розмарин совершенно несовместим со многими лекарствами и крайне опасен для беременных женщин. О пользе и вреде розмарина для женщин и мужчин — читай в нашем материале.
Розмарин называют средиземноморскими пряностями, и это действительно так: растение южное, вечнозеленое, из семейства губоцветных, которое разделяет вместе со многими другими пряностями, такими как орегано, чабрец, базилик и лаванда.
Розмарин используют как кулинарную приправу для изготовления парфюмерии и при лечении многих болезней.
По данным Medical News Today розмарин богат витаминами групп А и В, микроэлементами: калием, магнием, фосфором, железом. Также розмарин содержит антиоксиданты и противовоспалительные соединения, благодаря которым:
Исследование, опубликованное в Oncology ReportsTrusted Source, показало, что неочищенный спиртовой экстракт розмарина (RO) замедляет распространение лейкемии человека и клеток рака молочной железы.
Исследование, опубликованное в Oncology ReportsTrusted Source, показало, что неочищенный спиртовой экстракт розмарина (RO) замедляет распространение лейкемии человека и клеток рака молочной железы.
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Целебный розмарин полезен для женщин, ведь содержит химические соединения, которые позволяют вернуть здоровье естественным путем:
Но есть и существенная оговорка:
Высокие дозы розмарина могут вызвать выкидыш; поэтому беременным женщинам не рекомендуется употреблять розмарин.
Высокие дозы розмарина могут вызвать выкидыш; поэтому беременным женщинам не рекомендуется употреблять розмарин.
Полезен розмарин и для мужского здоровья: он укрепляет и усиливает тонус организма, что очень положительно влияет и на половую сферу.
А еще розмарин считают отличным средством против облысения, ведь он стимулирует рост волос и предотвращает их выпадение. Обычно против облысения делают маски с розмарином и пьют из него отвар.
Розмарин нельзя употреблять, если ты пьешь определенные лекарства. В этом случае следует проконсультироваться с врачом. Медикам уже известны некоторые негативные последствия.
Розмарин не рекомендуют употреблять с таким лекарством:
Крайне опасно, даже здоровым людям, употреблять много розмарина.
Крайне опасно, даже здоровым людям, употреблять много розмарина.
Эта пряность может вызвать неприятные побочные эффекты, например спазмы пищеварительного тракта, а при индивидуальной сверхчувствительности к розмарину — даже отек легких и кому.
Употребляй розмарин, прислушиваясь к своим реакциям на него и в небольших количествах, ведь лекарство делает ядом только доза. Будь здоров (-а) и береги себя!
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