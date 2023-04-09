Вечнозеленый и очень ароматный: когда сажать розмарин весной

В Древней Греции розмарин ассоциировали с богиней красоты и любви Афродитой. Это вечнозеленое растение всегда прославляли за его свойства и непревзойденный аромат.

Но даже в наше время многим хочется иметь и у себя в запасе такое украшение сада и кухни. Поэтому отсюда возникает вопрос, когда и как сажать розмарин.

Когда сажать розмарин весной

Прежде всего нужно понимать, в каком виде ты стремишься посадить розмарин. Если хочется вырастить растение из семян, то сеять его следует еще в начале марта. Для этого нужно только аккуратно разложить семена на поверхности и слегка укрыть их грунтом.

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А вот уже в открытую почву розмарин лучше пересаживать тогда, когда риск наступления повторных заморозков пройдет. Оптимальное время — середина мая.

Однако следует понимать, что розмарин — теплолюбивое растение. Поэтому выращивать его в наших широтах лучше всего в контейнерах. То есть дома или в теплице.

Как сажать розмарин весной

Если ты хочешь начать с посадки семян розмарина, то их лучше перед этим замочить на одни-двое суток в отстоявшейся воде комнатной температуры. Кроме того, жидкость нужно менять каждые три часа.

Затем семена можно просушить, сеять в грунт и присыпать тонким слоем земли. Поливать их можно из пульверизатора. Также можно покрыть емкость с семенами пищевой пленкой.

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Для посадки в открытую почву розмарин должен иметь не менее десяти сантиметров в высоту. Особую требовательность к почве растение не демонстрирует, ведь в своих родных краях может расти даже на каменистых склонах.

Однако для высадки розмарина можно добавить в землю дренаж и немного песка. Также хорошей идеей будет добавить немного камней. А перед посадкой подготовленное место лучше полить.

Но один из важнейших факторов, влияющих на рост розмарина — это солнце. Растение требует много света и тепла. Поэтому если растет в горшке, то его следует размещать на подоконнике или балконе, а если на улице — необходимо найти солнечный участок.

Но есть растения, которые не требуют особого опыта от садовода. Посадка листового салата — дело не такое тяжелое, как кажется на первый взгляд. Даже огородник без опыта может с ней справиться. Читай, когда сажать салат в открытую почву.

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