Когда сажать шпинат в открытый грунт 2025 и что для этого нужно

Овощная культура шпинат содержит в своих листьях много полезных витаминов.
Поэтому, если ты перешел(-ла) на здоровое питание, можно подумать о выращивании шпината на своем огороде или балконе. Когда сажать шпинат в открытый грунт и как это правильно делать — читай в материале.
Когда сажать шпинат в открытый грунт: лучшие сроки для посадки
Шпинат — не холодостойкое растение, поэтому весеннюю посадку в открытый грунт производят сразу после того, как земля оттает. Сеют шпинат в погоду +5 градусов и выше. Чаще всего, делают это со средины апреля.
Как подготовить семена шпината к посадке
Самый простой способ обработки перед посевом — замочить семена шпината в теплой воде. Для этого нужно залить семена в неглубоком блюдце теплой водой, но они не должны плавать, она может лишь слегка их покрывать.
Замачивать нужно один день в теплом месте. При этом, лучше каждые 5 часов менять воду.
За это время семена напитаются влагой, их твердая оболочка размягчится, и, следовательно, они лучше прорастут. После обработки семена подсушивают и сразу сеют в грунт.
Как сеять семена шпината в открытый грунт
- На подготовленном участке нужно разрыхлить и разровнять почву граблями.
- Затем делай бороздки. Глубина борозды — 2 см, а расстояние между рядками — около 15-20 см.
- Сделай обильный полив рядков. Дождись, когда вода полностью впитается.
- После этого посей семена. Расстояние между ними должно быть 7-10 см.
- Также приемлема и более густая посадка, однако потом нужно будет проредить будущие всходы.
- После этого семена в бороздках нужно засыпать грунтом и слегка уплотнить.
- Далее нужно накрыть грядку пленкой до появления всходов.
