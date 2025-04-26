Коли садити шпинат у відкритий ґрунт 2025 і що для цього потрібно

Овочева культура шпинат містить у своєму листі багато корисних вітамінів. Тому, якщо ти перейшов(-ла) на здорове харчування, можна подумати про вирощування шпинату на своїй ділянці, городі або балконі.

Коли садити шпинат у відкритий ґрунт і як це правильно робити — читай у матеріалі.

Коли садити шпинат у відкритий ґрунт: найкращі терміни для посадки

Шпинат — не холодостійка рослина, тому весняну посадку у відкритий ґрунт роблять відразу після того, як земля відтане. Сіють шпинат у погоду +5 градусів та вище. Найчастіше роблять це з середини квітня.

Як підготувати насіння шпинату до посіву

Найпростіший спосіб обробки перед посівом — замочити насіння шпинату у теплій воді. Для цього потрібно залити насіння в неглибокому блюдці теплою водою, але воно не повинні плавати у воді, вона має лиш трохи його покривати.

Замочувати потрібно один день у теплому місці. При цьому, краще кожні 5 годин міняти воду.

За цей час насіння насититься вологою, його тверда оболонка розм’якшиться, і отже, воно краще проросте. Після обробки насіння підсушують і відразу сіють у ґрунт.

Як сіяти насіння шпинату у відкритий ґрунт

На підготовленій ділянці потрібно розпушити та розрівняти ґрунт граблями. Потім зроби борозенки. Глибина борозни — 2 см, а відстань між рядками — близько 15-20 см. Зроби рясний полив рядків. Дочекайся, коли вода повністю вбереться. Після цього посій насіння. Відстань між зернятками має бути 7-10 см. Також прийнятна і густіша посадка, проте потім потрібно буде прорідити майбутні сходи. Після цього насіння в борозенках потрібно засипати ґрунтом і злегка ущільнити. Далі потрібно накрити грядку плівкою до появи сходів.

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