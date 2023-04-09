Вічнозелений та надзвичайно ароматний: коли садити розмарин навесні

У Стародавній Греції розмарин асоціювали з богинею краси та любові Афродітою. Цю вічнозелену рослину завжди прославляли за її властивості та неперевершений аромат.

Та навіть у наші часи, багатьом хочеться мати й у себе в запасі таку прикрасу саду та кухні. Тож звідси постає питання, коли і як садити розмарин.

Коли садити розмарин навесні

Насамперед потрібно розуміти, у якому вигляді ти прагнеш посадити розмарин. Якщо хочеться виростити рослину з насіння, то сіяти його варто ще на початку березня. Для цього потрібно лише акуратно розкласти насіння на поверхні та злегка укрити його ґрунтом.

Зараз також дивляться

А ось вже у відкритий ґрунт розмарин ліпше пересаджувати тоді, коли ризик настання повторних заморозків минеться. Оптимальний час — середина травня.

Однак варто розуміти, що розмарин — теплолюбна рослина. Тому вирощувати її у наших широтах найкраще у контейнерах. Тобто вдома або в теплиці.

Як садити розмарин навесні

Якщо ти хочеш розпочати з посадки насіння розмарину, то його ліпше перед цим замочити на одну-дві доби у відстояній воді кімнатної температури. Крім того, рідину потрібно міняти кожні три години.

Потім насіння можна просушити, сіяти в ґрунт та присипати тонким шаром землі. Поливати можна з пульверизатора. Також можна накрити ємність з насінням харчовою плівкою.

Читати на тему Коли садити шпинат у відкритий ґрунт 2023 і що для цього потрібно Коли садити шпинат у відкритий ґрунт і як це правильно робити — читай у матеріалі.

Для посадки у відкритий ґрунт розмарин повинен мати не менше десяти сантиметрів у висоту. Особливої вимогливості до ґрунту рослина не демонструє, адже у своїх рідних краях може рости навіть на кам’янистих схилах.

Однак для висадки розмарину можна додати у землю дренаж та трохи піску. Також гарною ідеєю буде додати трохи каміння. А перед посадкою підготовлене місце ліпше полити.

Та один з найважливіших факторів, які впливають на ріст розмарину — це сонце. Рослина потребує багато світла та тепла. Тому якщо росте у горщику, то її варто розміщувати на підвіконні чи балконі, а якщо на вулиці — необхідно знайти сонячну ділянку.

Та існують рослини, які не вимагають особливого досвіду від садівника. Посадка листового салату — справа не така важка, як здається на перший погляд. Навіть городник без досвіду може з нею впоратися. Читай, коли садити салат у відкритий ґрунт.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!