Розмарин до столу та в аптечку: про користь і шкоду пікантної пряної трави

Гілочка розмарину додасть пікантної нотки твоїм м’ясним стравам. А твої волосся та шкіра обличчя буквально сяятимуть від косметики на основі розмарину. Але у цієї цілющої рослини чимало серйозних протипоказань: розмарин абсолютно несумісний із багатьма ліками й вкрай небезпечний для вагітних жінок. Про користь та шкоду розмарину для жінок і чоловіків читай у нашому матеріалі.
Розмарин називають середземноморськими прянощами, і це дійсно так: рослина південна, вічнозелена, з сімейства губоцвітих, куди входять багато інших прянощів, такі як орегано, чебрець, базилік і лаванда.
Розмарин використовують як кулінарну приправу для виготовлення парфумів та при лікуванні багатьох хвороб.
Розмарин використовують як кулінарну приправу для виготовлення парфумів та при лікуванні багатьох хвороб.
За даними Medical News Today, розмарин багатий на вітаміни груп А і В, мікроелементи: калій, магній, фосфор, залізо. А також він містить антиоксиданти та протизапальні сполуки, завдяки яким:
Дослідження, опубліковане в Oncology ReportsTrusted Source, показало, що неочищений спиртовий екстракт розмарину (RO) уповільнює поширення лейкемії людини та клітин раку молочної залози.
Дослідження, опубліковане в Oncology ReportsTrusted Source, показало, що неочищений спиртовий екстракт розмарину (RO) уповільнює поширення лейкемії людини та клітин раку молочної залози.
Цілющі прянощі надкорисні для жінок, адже містять хімічні сполуки, які допомагають повернути здоров’я природним шляхом:
Але є і суттєве застереження:
Високі дози розмарину можуть спричинити викидень; тому вагітним жінкам не рекомендується споживати розмарин.
Високі дози розмарину можуть спричинити викидень; тому вагітним жінкам не рекомендується споживати розмарин.
Корисний розмарин і для чоловічого здоров’я: він тонізує, посилює тонус організму, що дуже позитивно впливає й на статеву сферу.
А ще рослину вважають чудовим засобом проти облисіння, адже він стимулює ріст волосся та запобігає його випаданню. Зазвичай проти облисіння роблять маски з розмарином і п’ють з нього відвар.
Розмарин не можна вживати, якщо ти п’єш певні ліки. В цьому випадку варто проконсультуватися з лікарем. Медикам вже відомі певні негативні наслідки.
Розмарин не рекомендують вживати з такими ліками:
Вкрай небезпечно, навіть здоровим людям, вживати багато розмарину.
Вкрай небезпечно, навіть здоровим людям, вживати багато розмарину.
Ці прянощі можуть викликати неприємні побічні ефекти, приміром, спазми травного тракту, а при індивідуальній надчутливості до розмарину — навіть набряк легенів та кому.
Тож вживай розмарин, дослуховуючись до своїх реакцій на нього, і в невеликих кількостях, адже ліки отрутою робить лише доза. Будь здоровим (-ою) і бережи себе!
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