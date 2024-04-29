Розмарин до столу та в аптечку: про користь і шкоду пікантної пряної трави

Гілочка розмарину додасть пікантної нотки твоїм м’ясним стравам. А твої волосся та шкіра обличчя буквально сяятимуть від косметики на основі розмарину. Але у цієї цілющої рослини чимало серйозних протипоказань: розмарин абсолютно несумісний із багатьма ліками й вкрай небезпечний для вагітних жінок. Про користь та шкоду розмарину для жінок і чоловіків читай у нашому матеріалі.

Розмарин: що це таке і чому його їдять

Розмарин називають середземноморськими прянощами, і це дійсно так: рослина південна, вічнозелена, з сімейства губоцвітих, куди входять багато інших прянощів, такі як орегано, чебрець, базилік і лаванда.

Розмарин використовують як кулінарну приправу для виготовлення парфумів та при лікуванні багатьох хвороб.

За даними Medical News Today, розмарин багатий на вітаміни груп А і В, мікроелементи: калій, магній, фосфор, залізо. А також він містить антиоксиданти та протизапальні сполуки, завдяки яким:

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зміцнює імунну систему;

покращує кровообіг;

поліпшує травлення;

зменшує біль у м’язах;

посилює концентрацію уваги та покращує пам’ять;

запобігає старінню мозку і може бути використаний для профілактики хвороби Альцгеймера;

чинить протизапальну та протипухлинну дію;

покращує здоров’я очей.

Дослідження, опубліковане в Oncology ReportsTrusted Source, показало, що неочищений спиртовий екстракт розмарину (RO) уповільнює поширення лейкемії людини та клітин раку молочної залози.

Користь розмарину для жінок

Цілющі прянощі надкорисні для жінок, адже містять хімічні сполуки, які допомагають повернути здоров’я природним шляхом:

ефірна олія розмарину здатна знищувати шкідливі бактерії та очистити шкіру обличчя від вугрів;

додати здорового блиску волоссю: олію можна додавати в шампуні та маски;

олію розмарину можна використовувати під час антицелюлітного масажу — вона “розганяє” целюліт;

свіжий розмарин корисний для схуднення: він нормалізує травлення і посилює метаболізм;

запах розмаринової олії заспокоює, позбавляє від депресії;

креми на основі розмаринової олії розгладжують зморшки, надають шкірі еластичність;

розмарин допомагає справитися з гінекологічними захворюваннями, діє як антисептик, пригнічує патогенні мікроорганізми.

Але є і суттєве застереження:

Високі дози розмарину можуть спричинити викидень; тому вагітним жінкам не рекомендується споживати розмарин.

Чим корисний розмарин для чоловіків

Корисний розмарин і для чоловічого здоров’я: він тонізує, посилює тонус організму, що дуже позитивно впливає й на статеву сферу.

А ще рослину вважають чудовим засобом проти облисіння, адже він стимулює ріст волосся та запобігає його випаданню. Зазвичай проти облисіння роблять маски з розмарином і п’ють з нього відвар.

У чому потенційна шкода від вживання розмарину

Розмарин не можна вживати, якщо ти п’єш певні ліки. В цьому випадку варто проконсультуватися з лікарем. Медикам вже відомі певні негативні наслідки.

Розмарин не рекомендують вживати з такими ліками:

антикоагулянти, які розріджують кров (типу аспірину);

інгібітори АПФ, які використовують для нормалізації високого кров’яного тиску (типу Каптоприл та Еналаприл);

діуретики, які посилюють виділення сечі та включають гідрохлоротіазид (типу фуросемід).

Вкрай небезпечно, навіть здоровим людям, вживати багато розмарину.

Ці прянощі можуть викликати неприємні побічні ефекти, приміром, спазми травного тракту, а при індивідуальній надчутливості до розмарину — навіть набряк легенів та кому.

Тож вживай розмарин, дослуховуючись до своїх реакцій на нього, і в невеликих кількостях, адже ліки отрутою робить лише доза. Будь здоровим (-ою) і бережи себе!

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