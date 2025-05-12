Зачіски для дівчаток на випускний 2025: для маленьких зірочок великого свята

Випускний — це перший справжній бал у житті маленької леді. Це день, коли вона відчуває себе особливою, натхненною та казковою. І саме зачіска відіграє одну з головних ролей у створенні цього чарівного образу. У 2025 році модні тенденції дарують безліч варіантів — від романтичних локонів до акуратних пучків і плетінь, прикрашених стрічками, квітами чи перлинками.

Читай, які дитячі зачіски підійдуть на свято, тренди 2025 року та як зробити гарний образ для дівчинки — у матеріалі.

Дитячі зачіски для дівчаток на випускний

У 2025 році в дитячій моді особливо цінується природність і легкість, поєднана з креативними деталями. Головне — не перевантажувати образ, а навпаки, підкреслити індивідуальність маленької красуні. ТОП-5 зачісок, які підкорюють серця у 2025 році М’які хвилі або великі локони. Класика, яка ніколи не втрачає актуальності. Такі локони можна прикрасити обручем із квітами, блискітками або бантом у тон сукні. Коса-ободок або вінок із кіс. Плетіння завжди додає образу витонченості. У тренді — кіски, заплетені у вигляді корони, з тонкими стрічками або перлинками.

Пучок-балеринка з прикрасами.

Ідеальний вибір для витонченого та елегантного образу. Можна додати декоративну сітку або шпильки з квітковими мотивами.

Зачіски з бульбашками.

Весело й стильно! Ідеальний варіант для активних дівчаток, який виглядає святково та сучасно.

Напівзібране волосся з декоративними шпильками.

Ніжно, лаконічно та комфортно. Можна поєднати з легким завиванням кінчиків.

Зачіски на випускний для дівчаток

Ніжність, стиль і трішки чарів — ідеальні зачіски для дівчаток на випускний як в попередні роки, так і у 2025 році.

Як створити цілісний святковий образ

Сукня і зачіска мають гармоніювати між собою — наприклад, до сукні з відкритими плечима пасуватиме зачіска з піднятими догори волоссям, а до пишної сукні — романтичні локони.

Прикраси у волоссі — тренд сезону: перлинки, ніжні квіткові шпильки, атласні банти й аксесуари з фатину в пастельних тонах.

Взуття має бути зручним, бо танцювати на своєму першому балу повинна кожна принцеса.

А ще раніше ми розказували про зачіски на довге волосся: варіанти твоїх стильних перевтілень на будь-який смак.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.