Поздравления с Днем дочери 2023: трогательные, теплые и нежные слова для родного ребенка

День дочери — идеальный повод для того, чтобы провести с ней время. Каждый год этот праздник отмечают 25 апреля. В этом году он приходится на вторник. Поэтому не забудь поздравить свою дочь с этим праздником. Мы подготовили для тебя поздравления с Днем дочери в картинках, прозе и стихах. Выбирай на любой вкус!
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Дорогая наша девочка, поздравляем тебя с этим днем! Ты наше счастье, гордость и любовь! Пусть каждый новый день приносит улыбки, достижения и хороших людей. Будь счастлива!
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С Днем дочки поздравляю тебя, дорогая доченька! Желаю вечного сияния красоты и счастья, прекрасного настроения, удачи и любви. Пусть тебя всегда окружают добрые люди, и чтобы для тебя не было ничего невозможного. С праздником!
Доченька! Спасибо, что ты у нас есть! Ты — наше солнышко, наша радость и удача! Любим тебя безгранично!
Поздравляю тебя, моя милая доченька. Желаю душевного сияния, ощущения красоты каждый день и счастья в каждом моменте, прекрасного настроения, удачи и любви. Пусть тебя всегда окружают добрые люди, пусть для тебя не будет ничего невозможного.
С Днем дочери любимой поздравляю!
Пускай мечты все сбудутся смелей,
Восторг в душе пускай не угасает
И дни проходят точно веселей.
Пускай сердечко пляшет от успехов
И будут рядом те, кого ждала,
Глаза горят пусть красотой и смехом,
И будет жить прекрасной у тебя!
С Днем дочери любимой поздравляю!
Пускай мечты все сбудутся смелей,
Восторг в душе пускай не угасает
И дни проходят точно веселей.
Пускай сердечко пляшет от успехов
И будут рядом те, кого ждала,
Глаза горят пусть красотой и смехом,
И будет жить прекрасной у тебя!
Я тебя с праздником поздравляю,
Доченька, милая, обнимаю.
Пусть же мир с тобой будет,
Уважают добрые люди.
Мечты пусть твои исполнятся,
И в сердце будет счастье.
Я тебя с праздником поздравляю,
Доченька, милая, обнимаю.
Пусть же мир с тобой будет,
Уважают добрые люди.
Мечты пусть твои исполнятся,
И в сердце будет счастье.
Моя славная принцесса,
Радость, доченька моя.
Я хочу, чтоб только счастьем
Жизнь твоя была полна.
Чтобы ярко ты блистала,
Покоряла красотой.
И в карьере успевала,
Шла отважно за мечтой.
Будь здоровой, моя радость,
Жить желаю я в любви.
Чтобы только вдохновением
Были дни твои полны.
Моя славная принцесса,
Радость, доченька моя.
Я хочу, чтоб только счастьем
Жизнь твоя была полна.
Чтобы ярко ты блистала,
Покоряла красотой.
И в карьере успевала,
Шла отважно за мечтой.
Будь здоровой, моя радость,
Жить желаю я в любви.
Чтобы только вдохновением
Были дни твои полны.
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