День дочери — идеальный повод для того, чтобы провести с ней время. Каждый год этот праздник отмечают 25 апреля. В этом году он приходится на вторник. Поэтому не забудь поздравить свою дочь с этим праздником. Мы подготовили для тебя поздравления с Днем дочери в картинках, прозе и стихах. Выбирай на любой вкус!

Поздравления с Днем дочери в картинках

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Поздравления с Днем дочери 2023: трогательные, теплые и нежные слова для родного ребенка / 4 Фотографии

Поздравления ко Дню дочери в прозе

Дорогая наша девочка, поздравляем тебя с этим днем! Ты наше счастье, гордость и любовь! Пусть каждый новый день приносит улыбки, достижения и хороших людей. Будь счастлива!

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С Днем дочки поздравляю тебя, дорогая доченька! Желаю вечного сияния красоты и счастья, прекрасного настроения, удачи и любви. Пусть тебя всегда окружают добрые люди, и чтобы для тебя не было ничего невозможного. С праздником!

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Доченька! Спасибо, что ты у нас есть! Ты — наше солнышко, наша радость и удача! Любим тебя безгранично!

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Поздравляю тебя, моя милая доченька. Желаю душевного сияния, ощущения красоты каждый день и счастья в каждом моменте, прекрасного настроения, удачи и любви. Пусть тебя всегда окружают добрые люди, пусть для тебя не будет ничего невозможного.

Поздравления с Днем дочери в стихах

С Днем дочери любимой поздравляю! Пускай мечты все сбудутся смелей, Восторг в душе пускай не угасает И дни проходят точно веселей. Пускай сердечко пляшет от успехов И будут рядом те, кого ждала, Глаза горят пусть красотой и смехом, И будет жить прекрасной у тебя!

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Я тебя с праздником поздравляю, Доченька, милая, обнимаю. Пусть же мир с тобой будет, Уважают добрые люди. Мечты пусть твои исполнятся, И в сердце будет счастье.

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Моя славная принцесса, Радость, доченька моя. Я хочу, чтоб только счастьем Жизнь твоя была полна. Чтобы ярко ты блистала, Покоряла красотой. И в карьере успевала, Шла отважно за мечтой. Будь здоровой, моя радость, Жить желаю я в любви. Чтобы только вдохновением Были дни твои полны.

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