С днем ​​рождения, крестный: искренние поздравления в стихах и своими словами

Крестный — духовный отец в христианской традиции. Во время таинства крещения он принимает ответственность перед Богом за духовное воспитание крестника (-цы). Проявить свое уважение и любовь к духовному отцу крестник или крестница могут в словах-поздравлениях в честь дня рождения.

Читай короткие и прикольные поздравления, теплые и искренние слова крестному отцу с днем ​​рождения — в материале.

В праздничный день теплые и искренние пожелания — то, что нужно.

Поздравление с днем ​​рождения крестному отцу

Заботливому крестному

Желаю счастья личного,

Здоровья, настроения

И отдыха отличного!

***

С днем рождения, крестный мой!

Будь здоров и полон сил,

Наполняй мир добротой,

Чтобы мир добро дарил!

Пусть исполнятся мечты,

Пусть сопутствует успех!

Я желаю, чтобы ты

Был всегда счастливей всех!

***

Папе крёстному желаю

Жизни сладкой, словно мёд,

Пусть успехи окружают,

Стороной беда пройдёт!

Пусть для крёстной дочки время

Будет у тебя всегда.

В этой Солнечной системе

Светит пусть твоя звезда.

И ведёт тебя по жизни

К новым светлым берегам,

Сил добавит, оптимизма

И укажет путь к деньгам!

***

Об этом таинстве церковном

Мне очень важно рассказать,

Когда родитель мой духовный

Пред богом смог ответ держать

Ответственным за смысл жизни

Пусть не родного, но любимого дитя

Ты никогда не будешь в жизни лишний

Мой благодетель в мире бытия!

С днем ​​рождения, крестный, — своими словами

Любимый крестный, с днем рождения! Желаю семейного благополучия, большой удачи, удачной карьеры. Пусть положительные эмоции переполняют, настроение будет отличное, а этот день запомнится надолго. Искренне поздравляю, будь счастлив!

***

Крестный! У тебя сегодня праздник! Поздравляю и желаю, чтобы ты всегда был счастлив, радостен и весел! Здоровья в теле, в семье — мира и покоя, на работе — успехов. Чтобы миновали тебя беды, печали и неудачи!

***

Поздравляю, крестный! Я рад (-а), что мои родители выбрали вас моим крестным отцом. С тех пор мы по-настоящему стали близкими. Сегодня я пожелаю, чтобы ваши враги исчезли, а друзей становилось все больше. Желаю, чтобы в ваших глазах всегда горел огонек, в сердце царила любовь, а сил хватало для выполнения всех планов! Не болейте и давайте себе чаще отдыхать!

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С днем ​​рождения, крестный!

Любимый крестный, поздравляю с днем ​​рождения! Желаю быть здоровым и счастливым! Желаю долгих лет жизни, успехов во всем, благополучия, теплых слов от близких, ярких впечатлений, покоя, заботы, ласки, понимания. Пусть все задуманное сбудется, добро возвращается бумерангом, на душе всегда будет тепло, жизнь будет легкой и наполненной любовью и счастьем.

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Дорогой крестный, я искренне поздравляю тебя с днем ​​рождения! Пусть в твоей жизни будет много радости, счастья и любви! Желаю, чтобы каждый день был полон больших и маленьких успехов, а мечты сбывались. Крепкого здоровья тебе, и долгих лет!

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С праздником, мой крестный! В день рождения прими мои искренние и теплые слова. Я хочу пожелать тебе только ясных дней, не знать горя и беды. Желаю, чтобы ты и твоя семья всегда были счастливы и здоровы. Чтобы мир царил в доме и вокруг него. С днем рождения!

Воспользуйся нашими подсказками и сделай приятную неожиданность крестному.

А для крестных родителей в помощь — наш материал с вариантами поздравлений крестнику с днем ​​рождения.

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