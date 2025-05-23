З днем народження, хрещений: щирі привітання у віршах і своїми словами

Хрещений у християнській традиції — це духовний батько. Під час таїнства хрещення він приймає відповідальність перед Богом за духовне виховання похресника (-ці). Виявити свою повагу і любов до духовного батька похресник чи похресниця можуть в словах-привітаннях на честь його дня народження.

Читай короткі та прикольні вітання, теплі та щирі слова хрещеному тату з днем народження — в матеріалі.

Привітання з днем народження хрещеному батькові

З днем народження, хрещений!

Божого благословення,

Радощів, добра багато!

Хай чарівним буде свято!

Побажаю я везіння,

Вдачі, мудрості, терпіння,

Досягати усіх цілей,

Бути радісним, щасливим!

***

З днем народження, хрещений,

Вас від серця я вітаю!

Миру, злагоди, натхнення,

Сил у тілі Вам бажаю.

Щоб здійснили всі задумки,

Віри в серці не втрачали,

Ставили великі цілі,

Їх сміливо досягали.

***

Хрещений! Зичу щастя,

Кохання і тепла,

Щоб доля вам всміхалась

І щедрою була,

Щоб на роботі й вдома

Чудово все було,

В житті усе погане —

Далеко відійшло,

Щоб всі були здорові —

І ви, і вся сім’я,

Вітаю я сердечно

У день народження!

***

Дорогий хрещений!

Зі святом сьогодні тебе я вітаю!

Міцного здоров’я і щастя бажаю.

Хай зірка яскраво твій шлях осяває,

А горе й нещастя тебе оминають.

Хай будуть з тобою любов і повага,

Добро та удача, везіння й відвага.

Бажаю всього, чого лиш тобі треба,

І многая літ хай Бог пришле з неба.

З днем народження, хрещений, — своїми словами

Улюблений хрещений, з Днем народження! Бажаю сімейного добробуту, великої удачі, вдалих кар’єрних сходинок. Нехай позитивні емоції переповнюють, настрій буде чудовий, а цей день запам’ятається надовго. Щиро вітаю, будь щасливий!

***

Хрещений! У тебе сьогодні свято! Вітаю і бажаю, щоб ти завжди був щасливий, радісний та веселий! Здоров’я в тілі, в сім’ї — миру і спокою, на роботі успіхів. Щоб минали тебе біди, печалі та невдачі!

***

Вітаю, хрещений! Я радий (-а), що мої батьки обрали вас моїм хрещеним батьком. З того часу ми по-справжньому стали близькими. Сьогодні я побажаю, щоб ваші вороги зникли, а друзів ставало дедалі більше. Бажаю, щоб у ваших очах завжди горів вогник, у серці панувала любов, а сил вистачало на виконання всіх задумів! Не хворійте та давайте собі відпочивати частіше!

З днем народження, хрещений батько!

Улюблений хрещений, вітаю з днем народження! Бажаю бути найздоровішим та найщасливішим. Бажаю довгих років життя, успіхів у всьому, добробуту, теплих слів від близьких, яскравих вражень, спокою, турботи, ласки, розуміння. Нехай все задумане збудеться, твоє добро повертається бумерангом, на душі завжди буде тепло, життя буде легким і наповнюється любов’ю та щастям.

***

Дорогий хрещений, я щиро вітаю тебе з днем народження! Нехай у твоєму житті буде багато радості, щастя і любові! Бажаю, щоб кожен день був сповнений великих і маленьких успіхів, а мрії збувалися. Міцного здоров’я тобі, любий, і довгих років!

***

Зі святом, хрещений мій! У день народження прийми мої щирі та теплі слова. Я хочу тобі побажати тільки ясних днів, не знати горя та біди. Бажаю, щоб ти та твоя сім’я завжди були щасливі й здорові. Щоб мир панував у домі та навколо нього. З днем народження!

Скористайся нашими підказками та зроби приємну несподіванку хрещеному.

А для хрещених батьків у допомогу наш матеріал з варіантами привітань хрещеникові з днем народження.

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