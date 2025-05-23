З днем народження, хрещений: щирі привітання у віршах і своїми словами

Фото Pexels Хрещений у християнській традиції — це духовний батько. Під час таїнства хрещення він приймає відповідальність перед Богом за духовне виховання похресника (-ці). Виявити свою повагу і любов до духовного батька похресник чи похресниця можуть в словах-привітаннях на честь його дня народження. Читай короткі та прикольні вітання, теплі та щирі слова хрещеному тату з днем народження — в матеріалі. Привітання з днем народження хрещеному батькові З днем народження, хрещений!Божого благословення,Радощів, добра багато!Хай чарівним буде свято! Побажаю я везіння,Вдачі, мудрості, терпіння,Досягати усіх цілей,Бути радісним, щасливим! *** З днем народження, хрещений,Вас від серця я вітаю!Миру, злагоди, натхнення,Сил у тілі Вам бажаю.Щоб здійснили всі задумки,Віри в серці не втрачали,Ставили великі цілі,Їх сміливо досягали. *** Хрещений! Зичу щастя,Кохання і тепла,Щоб доля вам всміхаласьІ щедрою була,Щоб на роботі й вдомаЧудово все було,В житті усе погане —Далеко відійшло,Щоб всі були здорові —І ви, і вся сім’я,Вітаю я сердечноУ день народження! *** Дорогий хрещений! Зі святом сьогодні тебе я вітаю! Міцного здоров’я і щастя бажаю. Хай зірка яскраво твій шлях осяває, А горе й нещастя тебе оминають. Хай будуть з тобою любов і повага, Добро та удача, везіння й відвага. Бажаю всього, чого лиш тобі треба, І многая літ хай Бог пришле з неба. Читати на тему Привітання хрещеній з днем народження — вияв поваги у віршах та своїми словами Читай привітання хрещеній з днем народження у віршах, прозі та своїми словами. З днем народження, хрещений, — своїми словами Улюблений хрещений, з Днем народження! Бажаю сімейного добробуту, великої удачі, вдалих кар’єрних сходинок. Нехай позитивні емоції переповнюють, настрій буде чудовий, а цей день запам’ятається надовго. Щиро вітаю, будь щасливий! *** Хрещений! У тебе сьогодні свято! Вітаю і бажаю, щоб ти завжди був щасливий, радісний та веселий! Здоров’я в тілі, в сім’ї — миру і спокою, на роботі успіхів. Щоб минали тебе біди, печалі та невдачі! *** Вітаю, хрещений! Я радий (-а), що мої батьки обрали вас моїм хрещеним батьком. З того часу ми по-справжньому стали близькими. Сьогодні я побажаю, щоб ваші вороги зникли, а друзів ставало дедалі більше. Бажаю, щоб у ваших очах завжди горів вогник, у серці панувала любов, а сил вистачало на виконання всіх задумів! Не хворійте та давайте собі відпочивати частіше! Pixabay З днем народження, хрещений батько! Улюблений хрещений, вітаю з днем народження! Бажаю бути найздоровішим та найщасливішим. Бажаю довгих років життя, успіхів у всьому, добробуту, теплих слів від близьких, яскравих вражень, спокою, турботи, ласки, розуміння. Нехай все задумане збудеться, твоє добро повертається бумерангом, на душі завжди буде тепло, життя буде легким і наповнюється любов’ю та щастям. *** Дорогий хрещений, я щиро вітаю тебе з днем народження! Нехай у твоєму житті буде багато радості, щастя і любові! Бажаю, щоб кожен день був сповнений великих і маленьких успіхів, а мрії збувалися. Міцного здоров’я тобі, любий, і довгих років! *** Зі святом, хрещений мій! У день народження прийми мої щирі та теплі слова. Я хочу тобі побажати тільки ясних днів, не знати горя та біди. Бажаю, щоб ти та твоя сім’я завжди були щасливі й здорові. Щоб мир панував у домі та навколо нього. З днем народження! Pexels Скористайся нашими підказками та зроби приємну несподіванку хрещеному. А для хрещених батьків у допомогу наш матеріал з варіантами привітань хрещеникові з днем народження. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter