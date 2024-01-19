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Сретение Господне 2024: когда празднуют и какие традиции в Украине

Диана Просяник, редактор сайта 19 января 2024, 17:15
стрітення 2023
Фото: Pexels

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