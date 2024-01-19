Сретение Господне 2024: когда празднуют и какие традиции в Украине

Сретение — это христианский праздник, который отмечают на 40-й день после дня рождения Иисуса Христа.
В этот день чтят память о том, как Дева Мария принесла своего сына в иерусалимский храм и поблагодарила Бога за первенца.
В связи с переходом ПЦУ и УГКЦ на новый стиль с 1 сентября 2023 года, отныне украинцы будут праздновать Сретение ежегодно 2 февраля. В 2024 году этот день приходится на пятницу. По старому стилю этот праздник отмечают 15 февраля.
Во времена язычества Сретение знаменовало встречу зимы и весны. Но в народе многие считают так и по сей день.
Уже после крещения Киевской Руси праздник приобрел религиозный характер, поскольку считается, что в этот день встречаются Старый и Новый заветы.
В этот день существует ряд запретов, которых следует придерживаться:
Но не Сретением единым! Ранее мы рассказывали о новых датах празднований церковных праздников в 2024 году.
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