Сретение Господне 2024: когда празднуют и какие традиции в Украине

Сретение — это христианский праздник, который отмечают на 40-й день после дня рождения Иисуса Христа.

В этот день чтят память о том, как Дева Мария принесла своего сына в иерусалимский храм и поблагодарила Бога за первенца.

Когда Сретение в 2024 году

В связи с переходом ПЦУ и УГКЦ на новый стиль с 1 сентября 2023 года, отныне украинцы будут праздновать Сретение ежегодно 2 февраля. В 2024 году этот день приходится на пятницу. По старому стилю этот праздник отмечают 15 февраля.

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Во времена язычества Сретение знаменовало встречу зимы и весны. Но в народе многие считают так и по сей день.

Уже после крещения Киевской Руси праздник приобрел религиозный характер, поскольку считается, что в этот день встречаются Старый и Новый заветы.

Какие традиции существуют в Украине

На Сретение Господне верующие обязательно ходят в церковь на праздничную службу.

В этот день также освящали воду и свечи. Считается, что пока горит освященная на Сретение свеча, до тех пор она оберегает от горя, беды и болезней. А Сретенскую воду использовали в целебных целях.

Хочешь узнать, урожайный ли будет год? Для этого нужно на ночь выставить на улицу тарелку с зерном. Если утром на зерне будет роса — год будет урожайный, если зерно будет сухое — ожидай плохого урожая.

Можно попросить у Господа помощи в делах и осуществления заветных желаний.

Что запрещено делать на Сретение Господне

В этот день существует ряд запретов, которых следует придерживаться:

Нельзя убирать в доме. Лучше сделать это накануне и встречать праздник в чистом доме.

На Сретение не стоит заниматься рукоделием.

Также в этот праздник не нужно заниматься тяжелым физическим трудом.

Если планируешь или уже делаешь ремонт в квартире — отложи дела на другой день.

Как и во все церковные праздники, нельзя ругаться, ссориться и желать другим беды.

По возможности воздержись от дальних поездок, поскольку можно попасть в беду.

На Сретение нельзя употреблять алкоголь.

Но не Сретением единым! Ранее мы рассказывали о новых датах празднований церковных праздников в 2024 году.

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