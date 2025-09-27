Воздвижение Креста Господня 2025: история и традиции одного из величайших церковных праздников

Один из 12 величайших православных церковных праздников — Воздвижение Креста Господня, или Крестовоздвижение.

Верующие отмечают этот день 14 сентября (27 сентября по старому календарю), чтобы прославить одну из христианских святынь.

Какая история Воздвижения Креста Господня

Многие помнят историю о судилище над Иисусом Христом на Голгофе. Однако после этих событий крест, на котором был распят Спаситель, был утерян.

И только спустя почти четыре века после событий святыню нашли благодаря равноапостольной царице Елене, которая была матерью императора Константина. Женщина специально отправилась в Иерусалим, чтобы найти крест, но во время раскопок удалось обнаружить три подобных находки.

Чтобы найти тот самый крест, было решено проверить все распятия. Каждое из них прикладывали к больной женщине, но только одно смогло исцелить ее. Это был крест, который искала Елена.

Тогда одна его часть была отправлена ​​в Константинополь, где впоследствии она потерялась. Другая осталась на горе, где возвели Храм Воскресения Христова, или Храм Гроба Господня.

Отмечать праздник начали после того, как было совершено воздвижение найденного креста, которое произошло именно в конце сентября.

Традиции на праздник Воздвижения Креста Господня

Воздвижение Креста Господня раньше приравнивалось по своему значению к Страстной Пятнице, поэтому по традиции в этот период было принято соблюдать пост.

Сейчас на день Воздвижения Креста Господня проводятся торжественные службы, которые продолжаются неделю. В храмах выставляют на видное место символ Животворящего Креста. К нему верующие могут подходить и прислоняться.

Кроме того, во время молитвы можно просить крепкого здоровья, благополучия и защиты от темных сил. Однако делать это нужно с чистыми помыслами.

К тому же в этот день можно собраться со своей семьей, чтобы почтить святыню и сделать праздничный стол с постными блюдами.

Что нельзя делать на Воздвижение Креста Господня

Соблюдая пост, в этот день нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты — это будет считаться греховным деянием.

Использовать бранные слова тоже запрещено в этот праздник.

Запрещено ссориться с родными, а также мстить и пускать зависть в свою душу.

Отправляться в дорогу, ходить в гости или гулять в лесу тоже не стоит в этот день, поскольку наши предки боялись, что в праздник нечистая сила выползает на землю.

