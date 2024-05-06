Второй день Пасхи: что нельзя делать в этот день и что разрешено в Светлый понедельник

На следующий день после Пасхи отмечают Светлый понедельник. В 2024 году он приходится на 6 мая. Как правило, верующие в этот день придерживаются определенных правил и запретов. Подробнее о втором дне Пасхи — что нельзя делать в понедельник после Пасхи, рассказываем в материале.

Что нельзя делать на второй день Пасхи

На следующий день после Пасхи начинается Светлая неделя или Светлая седмица. Но, как и большинство религиозных дат и праздников эта неделя имеет ряд запретов.

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В частности, к вещам, которые нельзя делать в понедельник после Пасхи, относятся: занятия рукоделием, работа и уборка. Также в этот день нельзя злоупотреблять едой и алкоголем — все должно быть в меру.

Что нельзя делать на второй день после Пасхи точно, так это венчаться и жениться. Кроме того, запрещено ссориться, ругаться, сквернословить, сплетничать. Не стоит и думать сегодня о плохом и грустить.

Что можно делать на второй день Пасхи

Казалось бы, столько запретов. Но есть много занятий, которые можно делать на второй день Пасхи. В частности, в Светлый понедельник нужно отдыхать и ходить в гости к друзьям и родственникам. Не забудь взять с собой пасхальные яйца, кулич и другие гостинцы.

В этот день также можно крестить детей и посещать богослужения. Также в течение Светлой недели принято здороваться фразой Христос Воскрес! и отвечать Воистину воскрес! Проведи второй день Пасхи в свое удовольствие и отдохни вдоволь.

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